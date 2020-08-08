Загрузка... Вернётся через век. Мимо Земли пролетел гигантский астероид 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



В следующий раз это небесное тело подойдёт к нашей планете максимально близко только в 2137 году, сообщает



Астероид 2009 PQ1 из группы "Аполлоны" размером с футбольное поле пролетел мимо Земли. Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва сообщила, что опасности для нашей планеты небесное тело не представляло: такие объекты сближаются с Землёй раз в две недели или месяц.



— Он должен был пролететь на кратчайшем расстоянии от Земли в 19:35 мск. Ничего не случилось. Его размеры до 200 метров. Это порядка футбольного поля размер... Этот пролетел и полетел дальше по своей орбите, — рассказала она РИА "Новости".



Астероид 2009 PQ1 был открыт 14 августа 2009 года. Его траектория пролегает в четырёх миллионах километров от Земли — в несколько раз дальше Луны. В следующий раз это небесное тело подойдёт к нашей планете максимально близко только в 2137 году. В следующий раз это небесное тело подойдёт к нашей планете максимально близко только в 2137 году, сообщает ЛАЙФ Астероид 2009 PQ1 из группы "Аполлоны" размером с футбольное поле пролетел мимо Земли. Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва сообщила, что опасности для нашей планеты небесное тело не представляло: такие объекты сближаются с Землёй раз в две недели или месяц.— Он должен был пролететь на кратчайшем расстоянии от Земли в 19:35 мск. Ничего не случилось. Его размеры до 200 метров. Это порядка футбольного поля размер... Этот пролетел и полетел дальше по своей орбите, — рассказала она РИА "Новости".Астероид 2009 PQ1 был открыт 14 августа 2009 года. Его траектория пролегает в четырёх миллионах километров от Земли — в несколько раз дальше Луны. В следующий раз это небесное тело подойдёт к нашей планете максимально близко только в 2137 году. Загрузка... life.ru Категории: технологии, история, образование Ключевые слова: космос, опасность, астероиды — статья прочитана 124 раза Комментарии