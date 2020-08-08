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Вернётся через век. Мимо Земли пролетел гигантский астероид
В следующий раз это небесное тело подойдёт к нашей планете максимально близко только в 2137 году, сообщает ЛАЙФ.
Астероид 2009 PQ1 из группы "Аполлоны" размером с футбольное поле пролетел мимо Земли. Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва сообщила, что опасности для нашей планеты небесное тело не представляло: такие объекты сближаются с Землёй раз в две недели или месяц.
— Он должен был пролететь на кратчайшем расстоянии от Земли в 19:35 мск. Ничего не случилось. Его размеры до 200 метров. Это порядка футбольного поля размер... Этот пролетел и полетел дальше по своей орбите, — рассказала она РИА "Новости".
Астероид 2009 PQ1 был открыт 14 августа 2009 года. Его траектория пролегает в четырёх миллионах километров от Земли — в несколько раз дальше Луны. В следующий раз это небесное тело подойдёт к нашей планете максимально близко только в 2137 году.
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life.ru
Категории: технологии, история, образование
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