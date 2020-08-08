Илон Маск испытал прототип корабля для полета на Марс. Он взлетел на 150 м - и это успех 🔊 Воспроизвести



Корабль-прототип SN5 корпорации SpaceX Илона Маска поднялся на высоту 150 метров и мягко приземлился, выпустив из себя посадочные опоры, сообщает



"Марс выглядит все реальнее", - написал в "Твиттере" Маск.



SN5 предназначен для испытаний ракетного двигателя "Раптор" (Raptor), которому, в случае успешного выполнения программы, предстоит унести космолет нового поколения "Старшип" (Starship) с астронавтами на борту к Луне и Марсу. Корабль-прототип SN5 корпорации SpaceX Илона Маска поднялся на высоту 150 метров и мягко приземлился, выпустив из себя посадочные опоры, сообщает ВВС "Марс выглядит все реальнее", - написал в "Твиттере" Маск.SN5 предназначен для испытаний ракетного двигателя "Раптор" (Raptor), которому, в случае успешного выполнения программы, предстоит унести космолет нового поколения "Старшип" (Starship) с астронавтами на борту к Луне и Марсу.



Испытательный полет состоялся в 18:57 во вторник (02:57 в среду по времени Москвы) на полигоне SpaceX в районе городка Бока Чика в штате Техас, и длился одну минуту.



Это было первое реальное полетное испытание "Раптора" почти за год.



Прототип, оснащенный единственным двигателем, сделан из нержавеющей стали и внешне похож на резервуар для воды или для силоса.



Настоящий Starship будет самым большим космическим кораблем в истории, с шестью "Рапторами", длиной в 50 метров и экипажем до 100 человек. Чтобы преодолеть земное притяжение, гиганту потребуется сверхтяжелая ракета Super Heavy, оснащенная 31 "Раптором".



Другой прототип под названием Starhopper совершил несколько пробных взлетов в 2019 году, также на высоту в полтораста метров.



Корабль Starship является одним из трех кандидатов для совершения запланированного НАСА на 2024 год пилотируемого полета на Луну.



SPACEX Image caption Корабль Starship является одним из трех кандидатов для пилотируемого полета на Луну



Илон Маск давно мечтает сделать людей "многопланетным видом" и строит планы основать на Марсе колонию.



Построенный его компанией первый в истории частный космический аппарат "Крю Драгон" (Crew Dragon) с двумя американскими астронавтами на борту 30 мая стартовал к МКС и 2 августа благополучно доставил их обратно.



Двигатель работает на смеси жидкого метана и жидкого кислорода.Испытательный полет состоялся в 18:57 во вторник (02:57 в среду по времени Москвы) на полигоне SpaceX в районе городка Бока Чика в штате Техас, и длился одну минуту.Это было первое реальное полетное испытание "Раптора" почти за год.Прототип, оснащенный единственным двигателем, сделан из нержавеющей стали и внешне похож на резервуар для воды или для силоса.Настоящий Starship будет самым большим космическим кораблем в истории, с шестью "Рапторами", длиной в 50 метров и экипажем до 100 человек. Чтобы преодолеть земное притяжение, гиганту потребуется сверхтяжелая ракета Super Heavy, оснащенная 31 "Раптором".Другой прототип под названием Starhopper совершил несколько пробных взлетов в 2019 году, также на высоту в полтораста метров.Корабль Starship является одним из трех кандидатов для совершения запланированного НАСА на 2024 год пилотируемого полета на Луну.Илон Маск давно мечтает сделать людей "многопланетным видом" и строит планы основать на Марсе колонию.Построенный его компанией первый в истории частный космический аппарат "Крю Драгон" (Crew Dragon) с двумя американскими астронавтами на борту 30 мая стартовал к МКС и 2 августа благополучно доставил их обратно. bbc.com Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: США, космос, Марс, Луна, Маск, освоение — статья прочитана 164 раза Комментарии