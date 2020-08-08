Взломанный через пять лет после изъятия смартфон стал главной уликой в крупном расследовании 🔊 Воспроизвести



Через пять лет после изъятия австралийским криминалистам удалось взломать зашифрованное устройство BlackBerry, сообщает



Зашифрованное мобильное устройство BlackBerry, которое правоохранительным органам удалось взломать через пять лет после изъятия, стало главным доказательством в одном из самых продолжительных расследований дела о наркотрафике в Австралии.



Как сообщает издание Sydney Morning Herald, в апреле нынешнего года «технологические возможности» позволили криминалистам взломать принадлежавшее крупному дельцу зашифрованное устройство BlackBerry и извлечь более 300 сообщений, отправленных в течение одного месяца. Благодаря этому правоохранительные органы смогли арестовать еще пятерых предполагаемых участников преступного синдиката. Аресты били произведены в прошлом месяце в ходе нескольких рейдов в Сиднее и Дубае и стали кульминацией семилетнего расследования под кодовым названием Strike Force Millstream. Через пять лет после изъятия австралийским криминалистам удалось взломать зашифрованное устройство BlackBerry, сообщает SECURITYLAB Зашифрованное мобильное устройство BlackBerry, которое правоохранительным органам удалось взломать через пять лет после изъятия, стало главным доказательством в одном из самых продолжительных расследований дела о наркотрафике в Австралии.Как сообщает издание Sydney Morning Herald, в апреле нынешнего года «технологические возможности» позволили криминалистам взломать принадлежавшее крупному дельцу зашифрованное устройство BlackBerry и извлечь более 300 сообщений, отправленных в течение одного месяца. Благодаря этому правоохранительные органы смогли арестовать еще пятерых предполагаемых участников преступного синдиката. Аресты били произведены в прошлом месяце в ходе нескольких рейдов в Сиднее и Дубае и стали кульминацией семилетнего расследования под кодовым названием Strike Force Millstream. Вышеупомянутое устройство BlackBerry принадлежало преступному боссу Мэтью Бате (Matthew Battah). Оно стало вторым устройством BlackBerry, разблокированным в рамках данного расследования. Первый смартфон удалось взломать сотрудникам правоохранительных органов Канады в 2017 году. Извлеченная из него информация сыграла ключевую роль в суде над четырьмя мужчинами, также имевшими отношение к синдикату. securitylab.ru Категории: в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: расследование, Австралия, смартфон — статья прочитана 176 раз Комментарии