Le Monde: французские фигуристки обвиняют более 20 тренеров в насилии и домогательствах 🔊 Воспроизвести Reuters



Во Франции специальная комиссия выявила «беспрецедентное» число случаев сексуального насилия наставников над юными фигуристками, сообщает Le Monde. В начале года обвинения бывших спортсменок в адрес своих тренеров разбили заговор молчания, практикуемый в Федерации ледовых видов спорта страны: её глава заявил об отставке, а новая руководительница активно работает над реформированием организации и введением кодекса поведения в этой дисциплине.



Заявления множества французских фигуристок в начале года только приподняли завесу коллективного замалчивания сексуальных домогательств, происходивших в этом виде спорта в течение десятилетий, пишет Le Monde. После обвинений Элен Годар, Анн Брюното и Беатрис Дюмюр против бывших наставников, а также публикации книги Сары Абитболь, в которой она рассказывает об изнасилованиях со стороны своего тренера, министр спорта Франции Роксана Марасиняню потребовала в феврале открыть специальную комиссию по расследованию подобных случаев. Заявления множества французских фигуристок в начале года только приподняли завесу коллективного замалчивания сексуальных домогательств, происходивших в этом виде спорта в течение десятилетий, пишет Le Monde. После обвинений Элен Годар, Анн Брюното и Беатрис Дюмюр против бывших наставников, а также публикации книги Сары Абитболь, в которой она рассказывает об изнасилованиях со стороны своего тренера, министр спорта Франции Роксана Марасиняню потребовала в феврале открыть специальную комиссию по расследованию подобных случаев.



После публикации доклада Министерство спорта подчеркнуло, что количество случаев насилия во французском фигурном катании является «беспрецедентным на международном уровне». Ведомство считает, что такие цифры открывают глаза на методы и поведение, которые воспроизводятся новыми поколениями наставников в основных дисциплинах Федерации ледовых видов спорта Франции (FFSG). Именно этой организации ставят в вину замалчивание высказанных подозрений в адрес тренеров и отсутствие дисциплинарных мер или простого расследования по случаям насилия, о которых сообщали его жертвы.



Под шквалом критики, последовавшей за заявлениями бывших фигуристок Дидье Гайаге, который был главой Федерации с 1998 года (с перерывом в 2004—2007 годах), 8 февраля подал в отставку. Его обвиняют главным образом в бездействии в отношении бывшего тренера Жиля Бейера. После отстранения в 2001 году от работы с молодёжью по подозрению в предосудительных действиях он до 2018 года оставался членом исполнительного бюро FFSG. Французская газета напоминает, что Сара Абитболь обвинила Жиля Бейера в изнасилованиях и сексуальных домогательствах с 1990-го по 1992 год, когда ей было 15—17 лет. Бейер признал, что имел «неуместные интимные» отношения с фигуристкой, и принёс ей свои извинения.



В официальном заявлении от 4 августа Министерство спорта также критикует Федерацию ледовых видов спорта за то, что она не использовала всю свою власть для разоблачения домогательств и защиты пострадавших. В марте на место Гайаге избрали первую женщину во главе FFSG — бывшую фигуристку Натали Пешала. Она рассказала Le Monde, что для неё разоблачения не стали сюрпризом, однако она не думала, что ей придётся столкнуться с таким объёмом нарушений в работе организации. Пешала поделилась списком тех мер, которые приняли с начала её вступления в должность: назначение референта по неприкосновенности, подписание соглашения с ассоциацией по предупреждению детской педофилии в спорте, раздача кодекса поведения, создание комитета по этике. Кроме того, Федерация лишена государственных пособий и возможности организовать большие соревнования из-за начатой процедуры отзыва лицензии. Новая руководительница объявила, что планирует поменять статус организации на общем собрании, чтобы «наконец привести её в соответствие со спортивным кодексом» и привнести «больше прозрачности, больше честности, больше этики» в её деятельность, пишет Le Monde.



Оригинал новости ИноТВ Как отмечает издание, представленный 28 июля доклад производит тяжёлое впечатление: более 20 тренеров обвиняют в нарушениях, в том числе 12 — в домогательствах и сексуальном насилии. Трое в прошлом уже получали тюремные сроки, семеро применяли физическое насилие и оскорбления, а двое не дожили до начала процесса. Прокуратура уже отреагировала на новые данные: в феврале одного из фигурантов заключили под стражу, а в апреле пятерым запретили осуществлять профессиональную деятельность.После публикации доклада Министерство спорта подчеркнуло, что количество случаев насилия во французском фигурном катании является «беспрецедентным на международном уровне». Ведомство считает, что такие цифры открывают глаза на методы и поведение, которые воспроизводятся новыми поколениями наставников в основных дисциплинах Федерации ледовых видов спорта Франции (FFSG). Именно этой организации ставят в вину замалчивание высказанных подозрений в адрес тренеров и отсутствие дисциплинарных мер или простого расследования по случаям насилия, о которых сообщали его жертвы.Под шквалом критики, последовавшей за заявлениями бывших фигуристок Дидье Гайаге, который был главой Федерации с 1998 года (с перерывом в 2004—2007 годах), 8 февраля подал в отставку. Его обвиняют главным образом в бездействии в отношении бывшего тренера Жиля Бейера. После отстранения в 2001 году от работы с молодёжью по подозрению в предосудительных действиях он до 2018 года оставался членом исполнительного бюро FFSG. Французская газета напоминает, что Сара Абитболь обвинила Жиля Бейера в изнасилованиях и сексуальных домогательствах с 1990-го по 1992 год, когда ей было 15—17 лет. Бейер признал, что имел «неуместные интимные» отношения с фигуристкой, и принёс ей свои извинения.В официальном заявлении от 4 августа Министерство спорта также критикует Федерацию ледовых видов спорта за то, что она не использовала всю свою власть для разоблачения домогательств и защиты пострадавших. В марте на место Гайаге избрали первую женщину во главе FFSG — бывшую фигуристку Натали Пешала. Она рассказала Le Monde, что для неё разоблачения не стали сюрпризом, однако она не думала, что ей придётся столкнуться с таким объёмом нарушений в работе организации. Пешала поделилась списком тех мер, которые приняли с начала её вступления в должность: назначение референта по неприкосновенности, подписание соглашения с ассоциацией по предупреждению детской педофилии в спорте, раздача кодекса поведения, создание комитета по этике. Кроме того, Федерация лишена государственных пособий и возможности организовать большие соревнования из-за начатой процедуры отзыва лицензии. Новая руководительница объявила, что планирует поменять статус организации на общем собрании, чтобы «наконец привести её в соответствие со спортивным кодексом» и привнести «больше прозрачности, больше честности, больше этики» в её деятельность, пишет Le Monde. russian.rt.com Категории: общество, спорт, чп и криминал Ключевые слова: фигуристы, Италия, домогательство — статья прочитана 95 раз Комментарии