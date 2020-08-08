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В Италии студент окончил вуз в 96 лет
За всю долгую жизнь только в 2017-м ему выпал шанс поступить в вуз.
В Италии 96-летний Джузеппе Патерно с отличием окончил в этом году Университет Палермо. О необычной церемонии вручения диплома сообщили на официальной странице университета в "Фейсбуке", передает ЛАЙФ.
— Поздравляем всем академическим сообществом Джузеппе Патерно, выпускника факультета философии и истории, — говорится в сообщении.
Ректор университета рассказал, что за успехами их самого возрастного студента следили все. В итоге Джузеппе Патерно доказал, что "страстью и волей можно добиться любого результата". Ректор также поблагодарил пожилого выпускника за удивительный жизненный пример.
Джузеппе Патерно с семи лет помогал отцу на пивоварне, а во времена Второй мировой войны служил на флоте. В 31 год он получил диплом геодезиста в вечерней школе и устроился в железнодорожную компанию, где проработал 42 года вплоть до пенсии.
life.ru
Категории: общество, здоровье, в Европе, образование
Ключевые слова: Пенсионер, вуз, Италия, долгожители
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