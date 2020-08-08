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Еда из тюремной кухни с доставкой на дом? В Лондоне так можно

Фирменный фургон ресторана развозит заказы в радиусе восьми километров


Профессиональный ресторан в Брикстонской тюрьме на юге Лондона открылся после карантина в качестве сервиса по доставке еды. Он пользуется популярностью у жителей района и дает возможность заключенным продолжить обучение, сообщает ВВС.

Ресторан, расположенный в старинном здании на территории мужской тюрьмы, называется The Clink (так же называлась одиозная тюрьма в южном Лондоне, закрывшаяся в 1780 году) и существует для приобретения заключенными профессиональных навыков в кулинарии и ресторанном деле. С ним сотрудничают отраслевые организации, которые присваивают квалификации. Кожаная мебель и столы в нем произведены заключенными Френклендской тюрьмы в графстве Дарем.
Заведение - часть благотворительной программы, направленной на предотвращение рецидивов среди бывших заключенных.

До пандемии ресторан был открыт для публики и персонала тюрьмы.

Когда он закрылся на карантин, проходившие обучение ресторанному делу заключенные лишились практики.

Чтобы они смогли продолжить свой курс, в конце июля ресторан запустил сервис доставки еды, иронично названный clink@home (тюрьма на дому).

Средиземноморские деликатесы по цене фастфуда

Доставка доступна в радиусе пяти миль (8 км) от ресторана, и все заказы готовятся в тюрьме и развозятся на фирменном фургоне.

Вскоре после запуска доставка на всю неделю была полностью забронирована.

Профессиональное ресторанное меню заведения сочетается с необычно низкими ценами.

Например за 3,95 фунта (379 рублей по текущему курсу) можно заказать вяленые томаты и аранчини с пармезаном и песто из рукколы, а за 9 фунтов - морского леща в папильотках со средиземноморскими овощами в сальса верде.

Правда, в первую неделю после открытия самыми популярными в меню сервиса стали более массовые по лондонским меркам блюда - "курица джерк" (он же цыпленок по-ямайски) и японское кацу-карри.

Крис Мур, президент благотворительной организации, которая управляет рестораном, говорит, что ресторан - это инвестиция в будущее сегодняшних заключенных.

"Они получают второй шанс и возможность вернуться к нормальной жизни и не быть обузой для общества", - рассказал Мур.

Проект поддерживает связи с 280 выпускниками. Его эффективность подтверждена исследованиями министерства юстиции, которое стремится сократить на 18 миллиардов фунтов расходы бюджета, связанные с рецидивами преступлений.

Эти исследования установили значительное уменьшение риска новых преступлений для заключенных, прошедших обучение ресторанному делу.
bbc.com
Категории: экономика, общество, в Европе, дом и быт
Ключевые слова: тюрьма, продукты, ресторан, пандемия
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добавлена сегодня, 8 августа, 14:20

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