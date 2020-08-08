МВД Британии отказалось от алгоритма сортировки обращений за визами. Его называли расистским 🔊 Воспроизвести



Министерство внутренних дел Британии согласилось приостановить применение компьютерного алгоритма, помогавшего принимать решения по соискателям британских виз. В иске, поданном НКО к министерству, программа называлась расистской, сообщает



Речь идет об алгоритме под названием Streaming Tool. В работе британских миграционных властей он применяется для того, чтобы сортировать заявления на въездные визы, вид на жительство или на гражданство. Министерство внутренних дел Британии согласилось приостановить применение компьютерного алгоритма, помогавшего принимать решения по соискателям британских виз. В иске, поданном НКО к министерству, программа называлась расистской, сообщает ВВС Речь идет об алгоритме под названием Streaming Tool. В работе британских миграционных властей он применяется для того, чтобы сортировать заявления на въездные визы, вид на жительство или на гражданство.



Одним из ключевых факторов в решении присвоить делу тот или иной код, а затем - отправить на рассмотрение тому или иному сотруднику, было гражданство заявителя.



Тайные списки



Именно роль графы "гражданство" в процессе принятия решений возмутила правозащитников. Исковое заявление в отношении британского МВД подали Объединенный совет по благополучию иммигрантов и некоммерческая организация Foxglove, которая занимается правозащитой в цифровой среде.



В их иске, поданном в начале июня, описаны подробности работы системы Streaming Tool. Там говорится о списке неблагонадежных стран (Equality Act Nationality Risk Assessment или EARNA). Если соискатель был гражданином одной из стран списка, его шансы получить визу, гражданство или вид на жительство в Британии автоматически падали.



Список стран, которые министерство относило к "представляющим риск" для Британии, использовался с 2015 года, утверждают правозащитники. Последняя версия списка EARNA была составлена в октябре 2019 года. Заявления носителей "подозрительного"гражданства при прочих равных имели меньше шансов на одобрение, чем у носителей гражданства остальных стран.



"Чиновники должны были объяснять начальству, почему они решили удовлетворить заявление соискателя, которому присвоен красный код. Объяснять отказ они обязаны не были", - говорится в материалах к иску.



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Кроме того, утверждают в Совете по благополучию иммигрантов, использование алгоритмма породило порочный круг: рост числа отказов в визе носителям "подозрительного" гражданства становился основанием для включения страны в новые версии списка подозрительных стран.



Все это противоречит принятому в 2010 году в Британии закону о равноправии и защите от дискриминации, уверены в НКО.



Самого списка при этом нет в открытых источниках. Министерство согласилось поделиться его последней версией с судом и подавшими иск НКО в рамках разбирательства.



Ответ правительства



Ответ на электронном бланке министерства внутренних дел Британии опубликован на сайте подавших иск НКО.



Представители защиты отказались обсуждать принципы составления списка, говорится в материалах дела.



В ответе правительства справедливость претензий НКО тоже открыто не признается. В министерстве говорят, что решили приостановить его использование, "чтобы внести поправки в процесс".



"В этих условиях становится очевидно, что суть ваших претензий носит академический характер. Изменения, которых вы добиваетесь, больше не нужны, а любое заявление, сделанное вами на эту тему, будет касаться системы, которая больше не используется", - написано в ответе британского МВД.



Глава ведомcтва Прити Пател распорядилась приостановить применение инструмента с 7 августа, заверили в министерстве.



"Институциональный расизм"



Юридический директор Совета по благополучию иммигрантов Чай Пател приветствовал решение министерства, но подчеркнул, что британская политическая система по-прежнему не проявляет достаточной чувствительности к расизму.



"Streaming Tool - это десятилетия институциональных практик расизма: выделение отдельных национальностей, иммиграционные рейды, - превращенные в программный продукт", - подчеркнул он.



Основатель Foxglove Кори Крайдер, в свою очередь, назвала Streaming Tool "билетом вне очереди для белых людей".



"Мы очень рады, что министерство внутренних дел заняло разумную позицию и прекратило применять Streaming Tool" - добавил он.



Пока алгоритм не используется, гражданство не будет фактором в оценке заявления на визу. Однако в Foxglove предупреждают, что правительство Британии планирует применять новые автоматизированные алгоритмы в своей работе и их применение вряд ли будет прозрачным. Streaming Tool делит заявления соискателей на три категории, присваивая каждому цветовой код - красный, желтый или зеленый.Одним из ключевых факторов в решении присвоить делу тот или иной код, а затем - отправить на рассмотрение тому или иному сотруднику, было гражданство заявителя.Именно роль графы "гражданство" в процессе принятия решений возмутила правозащитников. Исковое заявление в отношении британского МВД подали Объединенный совет по благополучию иммигрантов и некоммерческая организация Foxglove, которая занимается правозащитой в цифровой среде.В их иске, поданном в начале июня, описаны подробности работы системы Streaming Tool. Там говорится о списке неблагонадежных стран (Equality Act Nationality Risk Assessment или EARNA). Если соискатель был гражданином одной из стран списка, его шансы получить визу, гражданство или вид на жительство в Британии автоматически падали.Список стран, которые министерство относило к "представляющим риск" для Британии, использовался с 2015 года, утверждают правозащитники. Последняя версия списка EARNA была составлена в октябре 2019 года. Заявления носителей "подозрительного"гражданства при прочих равных имели меньше шансов на одобрение, чем у носителей гражданства остальных стран."Чиновники должны были объяснять начальству, почему они решили удовлетворить заявление соискателя, которому присвоен красный код. Объяснять отказ они обязаны не были", - говорится в материалах к иску.Кроме того, утверждают в Совете по благополучию иммигрантов, использование алгоритмма породило порочный круг: рост числа отказов в визе носителям "подозрительного" гражданства становился основанием для включения страны в новые версии списка подозрительных стран.Все это противоречит принятому в 2010 году в Британии закону о равноправии и защите от дискриминации, уверены в НКО.Самого списка при этом нет в открытых источниках. Министерство согласилось поделиться его последней версией с судом и подавшими иск НКО в рамках разбирательства.Ответ на электронном бланке министерства внутренних дел Британии опубликован на сайте подавших иск НКО.Представители защиты отказались обсуждать принципы составления списка, говорится в материалах дела.В ответе правительства справедливость претензий НКО тоже открыто не признается. В министерстве говорят, что решили приостановить его использование, "чтобы внести поправки в процесс"."В этих условиях становится очевидно, что суть ваших претензий носит академический характер. Изменения, которых вы добиваетесь, больше не нужны, а любое заявление, сделанное вами на эту тему, будет касаться системы, которая больше не используется", - написано в ответе британского МВД.Глава ведомcтва Прити Пател распорядилась приостановить применение инструмента с 7 августа, заверили в министерстве.Юридический директор Совета по благополучию иммигрантов Чай Пател приветствовал решение министерства, но подчеркнул, что британская политическая система по-прежнему не проявляет достаточной чувствительности к расизму."Streaming Tool - это десятилетия институциональных практик расизма: выделение отдельных национальностей, иммиграционные рейды, - превращенные в программный продукт", - подчеркнул он.Основатель Foxglove Кори Крайдер, в свою очередь, назвала Streaming Tool "билетом вне очереди для белых людей"."Мы очень рады, что министерство внутренних дел заняло разумную позицию и прекратило применять Streaming Tool" - добавил он.Пока алгоритм не используется, гражданство не будет фактором в оценке заявления на визу. Однако в Foxglove предупреждают, что правительство Британии планирует применять новые автоматизированные алгоритмы в своей работе и их применение вряд ли будет прозрачным. bbc.com Категории: общество, в Европе Ключевые слова: расизм, визы, Британия — статья прочитана 170 раз Комментарии