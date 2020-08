The Jerusalem Post Израиль : 12 лет спустя грузинский посол считает войну с Россией предупреждением Европе 🔊 Воспроизвести © CC0 / Public Domain, pixabay



Двенадцать лет прошло после войны Грузии с Россией. Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания в интервью The Jerusalem Post описывает эти события как поучительную историю. Жвания в связи с открытием грузинского культурного центра в Израиле также вспоминает роль еврейских организаций США в отстаивании прав Грузии во время войны.



Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания вспоминает помощь еврейского сообщества США и моральную поддержку Израиля



Двенадцать лет спустя после войны своей страны с Россией, посол Грузии в Израиле Лаша Жвания в интервью The Jerusalem Post в этот вторник описал эти события как поучительную историю.



«В 2008 мы громко объявили всему миру, что Грузия не останется единственной страной в регионе, которая столкнется с российской агрессией», — сказал Жвания, указывая на продолжающуюся войну России с Украиной за Крым как на «угрозу безопасности и стабильности в Европе».



С момента войны Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию.



«Если бы демократический мир решительно заявил о действиях России, прецедент бы не повторился на Украине», — сказал Жвания.



Посол вспоминает «значительные усилия» бывшего президента Франции Николя Саркози, который вел переговоры с Россией о прекращении огня, и что США позволили Грузии защищать собственную столицу и выгнать российские войска. Однако международному обществу так и не удалось демилитаризовать оккупированные Россией территории.



Жвания указал на применение кибероружия и гибридной войны, распространения дезинформации, как на предсказание будущих действий России. Это был первый случай, когда кибероружие применялось наравне с обычным. Российские хакеры блокировали новостные сайты и сайт правительства Грузии.



«Кибератаки были нужны для демонстрации силы не только странам этого региона, но и для угрозы безопасности Европы», — заявил он. Россия также использовала СМИ, чтобы обвинить Грузию в начале войны и завоевать поддержку своим действиям в Южной Осетии и Абхазии. Грузия ответила блокировкой российских телеканалов и доступа к российским веб-сайтам.



Действия против Грузии продолжаются. Жвания рассказал, что российские СМИ обвинили созданную американцами лабораторию в Грузии в распространении коронавируса, хотя на самом деле лаборатория помогала правительству проводить тесты.



«На протяжении последних двенадцати лет Россия пытается добиться повторной эскалации конфликта, каждый год отодвигая так называемую границу то на несколько метров, то на несколько сотен метров», — объяснил посол.



Жвания вспоминает роль еврейских организаций США в отстаивании прав Грузии во время войны.



Будучи в то время главой Комитета по иностранным делам в парламенте Грузии, Жвания контактировал с Малколмом Хёнляйном, исполнительным вице-председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций, с Дэниелом Марияшином, генеральным директором Бней-Брит и с Марком Левином, исполнительным директором Soviet Jewry. Последний помог донести ситуацию в Грузии до Капитолийского холма и Государственного департамента США. Жвания упоминает кандидата в президенты от демократов Джо Байдена как члена конгресса США, выступавшего тогда против России.



Жвания также вспоминает Israeli Flying Aid, организацию, которая помогает регионам, пострадавшим от природных катастроф, или зонам конфликтов, оказывая «надежную сильную гуманитарную помощь». За три недели они доставили 6000 ящиков еды в районы, где грузинское правительство не могло обеспечить ею.



«Генеральный директор Israeli Flying Aid Галь Ласки (Gal Lusky) и ее команда доставляли коробки с едой ежедневно», — рассказывает посол, добавляя, что в коробках были записки со словами поддержки для получателей. «Психологическая помощь не менее важна в такой опасной ситуации, чем пища».



Другая израильская женщина, работавшая в грузинском посольстве, но никогда не бывавшая в стране, решила лететь на войну, чтобы помочь грузинскому правительству поддерживать связь с международными организациями и СМИ.



Кроме этого, Жвания рассказал, что в израильских больницах лечили 18 тяжело раненных грузинских солдат, все они вернулись домой живыми.



Помимо медицинской помощи, грузинские израильтяне «ежедневно оказывали человеческую поддержку, навещая солдат. Одна из женщин каждый день ездила из больницы Rambam Hospital в Хайфе в больницу Tel Hashomer под Тель Авивом, чтобы навестить каждого солдата», — рассказал он. «Она объясняла, что их матери далеко. Она пыталась приободрить их и говорила с ними на грузинском».



«Это был настоящий пример «возлюби ближнего своего, — добавил посол. — Это дало нам надежду и оптимизм на будущее. Такие истории сближают наши народы, как настоящих друзей в трудный час».



В сегодняшней ситуации близких отношений между странами Тбилиси планирует открыть Грузинский культурный центр в Иерусалиме, о котором было впервые сообщено в The Jerusalem Post в декабре. Жвания рассказал, что открытие произойдет скоро, но не назвал точной даты.



Жвания упомянул историю своих соотечественников в Иерусалиме, объяснив, что первые жители районов Катамон и Малха были грузинами и что грузинские монастыри, такие как Монастырь Святого креста, «исторически были центрами образования и научной деятельности в Израиле».



«Многие израильтяне знают о Грузии по еде, по хачапури и хинкали, но грузинская культура может накормить даже лучше», — сказал Жвания. Культурный центр в Иерусалиме «послужит крепким мостом для наших отношений», — добавил он.



Автор: Лахав Харьков (Lahav Harkov) для The Jerusalem Post, Израиль, перевод Российско-грузинская война длилась с 7 по 12 августа 2008 года. Поводом стали регионы Абхазия и Южная Осетия, где были пророссийские сепаратисты. На фоне ухудшения отношений между прозападным правительством Тбилиси и Москвой Россия остановила свои санкции на сепаратистах. Когда южноосетинские сепаратисты обстреляли грузинские деревни, грузинская армия вошла в регион, чтобы остановить их. Россия вторглась в Грузию по суше, воде и воздуху, заявляя, что обеспечивает мир в Южной Осетии и Абхазии. 