The Washington Post США : президент Трамп полон решимости защищать США, и Россия это знает 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Evan Vucci



Пока либеральная пресса США не оставляет попыток объявить Трампа продуктом российских шпионских манипуляций, его помощник по нацбезопасности берется доказать патриотизм шефа. Роберт О’Брайен перечисляет репрессии, которым Трамп намерен подвергнуть Россию. В ход идут все элементы демонизации РФ, включая даже надоевшую тему вмешательства Москвы в выборы, принесшие Трампу победу.



Рональд Рейган смотрит на нас с небес и понимающе улыбается. Президент Трамп, подобно Рейгану, стремится к добрым отношениям со всеми странами, в том числе с Россией. Но ни одна страна, включая Россию, не должна сомневаться в том, что президент полон решимости защищать США и их союзников.



Президент Трамп показал России серьезность своих слов о том, что Америка для него — прежде всего. И он добьется своих целей. Если прозвучавшие недавно сообщения о злонамеренных действиях русских в отношении американцев в Афганистане окажутся правдой, России придется за это расплатиться. Пусть даже та цена, которую она заплатит, никогда не станет достоянием гласности. Россия знает об этом на собственном опыте. Рональд Рейган смотрит на нас с небес и понимающе улыбается. Президент Трамп, подобно Рейгану, стремится к добрым отношениям со всеми странами, в том числе с Россией. Но ни одна страна, включая Россию, не должна сомневаться в том, что президент полон решимости защищать США и их союзников.Президент Трамп показал России серьезность своих слов о том, что Америка для него — прежде всего. И он добьется своих целей. Если прозвучавшие недавно сообщения о злонамеренных действиях русских в отношении американцев в Афганистане окажутся правдой, России придется за это расплатиться. Пусть даже та цена, которую она заплатит, никогда не станет достоянием гласности. Россия знает об этом на собственном опыте.



Президент также объявил о новых мерах, которые позволят удержать компании от оказания содействия России в строительстве трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Оба проекта могут усилить зависимость наших европейских партнеров от российской энергии, благодаря ним Москва может получить опасные рычаги экономического влияния на Европу.



К сожалению, эти меры необходимы с учетом тех действий, которые предпринимает Россия, угрожая США и их союзникам. Это и вмешательство в демократические выборы на Западе в 2016-м и 2017-м годах, и поддержка жестоких режимов в Сирии и Венесуэле, и нарушения важных договоров о контроле вооружений, и покушение на убийство британского подданного Сергея Скрипаля посредством нервно-паралитического отравляющего вещества.



В ответ на такие действия администрация Трампа ввела санкции против сотен российских физических и юридических лиц. Среди них главные олигархи страны и их компании, высокопоставленные руководители из российского правительства, а также государственная российская компания по торговле оружием.



Президент Трамп также подверг санкциям два отделения российской государственной компании «Роснефть» за то, что они работают в Венесуэле и поддерживают незаконный режим Мадуро.



Что касается кибервойн, то администрация предъявила обвинения троим россиянам за взлом в 2014 году поисковика Yahoo. Среди них — два сотрудника российской Федеральной службы безопасности (ФСБ). Она также запретила использовать в государственных компьютерных системах программное обеспечение «Лаборатории Касперского» из-за ее связей с российской разведкой.



В 2018 году США рассказали о причастности российских военных к международной кибератаке NotPetya и ввели санкции в отношении пяти российских организаций и троих физических лиц за участие в данном инциденте. В 2020 году Соединенные Штаты публично заявили о том, что кибератаками против Грузии занимается российская военная разведка (ГРУ), и распространили рекомендации по кибербезопасности, нацеленные против хакерских программ ГРУ.



В свете отравления Скрипаля и прочих операций российской разведки президент Трамп ужесточил меры, направленные против российских разведывательных действий в США. В сентябре 2017 года администрация закрыла российское консульство в Сан-Франциско, консульский отдел в Нью-Йорке и пристройку канцелярии посольства в Вашингтоне. В апреле 2018 года Соединенные Штаты закрыли российское консульство в Сиэтле, выдворив из страны 60 российских разведчиков.



Когда Россия нарушила два соглашения о контроле вооружений, президент Трамп вышел из них. В августе 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в мае объявили о выходе из Договора по открытому небу. Поступив таким образом, президент Трамп ясно дал понять, что мы не станем выполнять соглашения, если другая сторона их нарушает.



Президент также вкладывает беспрецедентные средства в американскую систему обеспечения выборов. Его администрация выделила штатам помощь для проведения выборов на сумму почти 800 миллионов долларов. Она также создала федеральные советы для обеспечения взаимодействия между государственными и частными поставщиками систем голосования и регистрации.



Чтобы сдержать российскую агрессию и защитить союзников по НАТО, президент Трамп выделил миллиарды долларов дополнительного финансирования на нужды Европейской инициативы сдерживания (European Deterrence Initiative). Чтобы помочь Украине, администрация направила в эту страну очень важные оборонительные системы вооружений, в том числе, противотанковые ракеты «Джавелин», которые Киев просил уже давно.



Президент Трамп знает, что мир приходит вместе с силой. Соответственно, его администрация приступила к коренной реорганизации американских вооруженных сил. Среди прочих мер — самое крупное за 10 лет увеличение денежного содержания военнослужащих и создание в США впервые с 1940-х годов нового рода войск — космических.



В июне Соединенные Штаты начали переговоры с Россией о договоре СНВ-3. США проявляют осторожный оптимизм, говоря о том, что мы можем заключить соглашение с Москвой и Пекином о механизме контроля вооружений, который надежно обеспечит ограничение всех видов ядерного оружия с возможностью проверки. Президент Трамп и президент Путин 23 июля провели теплый разговор по телефону, во время которого пообещали приложить максимум усилий для продления СНВ-3 и даже для его совершенствования.



Еще одна область потенциального сотрудничества с Россией — это противодействие терроризму. Жестокие экстремисты уже не раз совершали свои нападения на территории России и США. Американское руководство в предстоящие месяцы наверняка наладит сотрудничество с российскими коллегами из разведывательных и правоохранительных органов по этому направлению.



Ни один президент со времен Рейгана не демонстрировал такой решимости в отношении Москвы. Президент Трамп, как и Рейган, стремится пойти с Россией иным путем, добиваясь от нее отказа от агрессии за своими рубежами и превращения этой страны в дружественного партнера США и Европы. В такой атмосфере санкции против России будут не нужны, а торговля между нашими странами сможет бурно развиваться. От таких отношений выиграют русские, американцы и весь мир.



Автор: Роберт О'Брайен — советник президента Трампа по национальной безопасности для The Washington Post, США, перевод Две недели назад президент Трамп ввел дополнительные санкции против российского олигарха Евгения Пригожина, которому принадлежит распространявшая в 2016 году дезинформацию о выборах фабрика троллей «Агентство интернет-исследований». Еще ему принадлежит «Группа Вагнера», наемники из которой воюют в Сирии, на Украине и в Ливии.Президент также объявил о новых мерах, которые позволят удержать компании от оказания содействия России в строительстве трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Оба проекта могут усилить зависимость наших европейских партнеров от российской энергии, благодаря ним Москва может получить опасные рычаги экономического влияния на Европу.К сожалению, эти меры необходимы с учетом тех действий, которые предпринимает Россия, угрожая США и их союзникам. Это и вмешательство в демократические выборы на Западе в 2016-м и 2017-м годах, и поддержка жестоких режимов в Сирии и Венесуэле, и нарушения важных договоров о контроле вооружений, и покушение на убийство британского подданного Сергея Скрипаля посредством нервно-паралитического отравляющего вещества.В ответ на такие действия администрация Трампа ввела санкции против сотен российских физических и юридических лиц. Среди них главные олигархи страны и их компании, высокопоставленные руководители из российского правительства, а также государственная российская компания по торговле оружием.Президент Трамп также подверг санкциям два отделения российской государственной компании «Роснефть» за то, что они работают в Венесуэле и поддерживают незаконный режим Мадуро.Что касается кибервойн, то администрация предъявила обвинения троим россиянам за взлом в 2014 году поисковика Yahoo. Среди них — два сотрудника российской Федеральной службы безопасности (ФСБ). Она также запретила использовать в государственных компьютерных системах программное обеспечение «Лаборатории Касперского» из-за ее связей с российской разведкой.В 2018 году США рассказали о причастности российских военных к международной кибератаке NotPetya и ввели санкции в отношении пяти российских организаций и троих физических лиц за участие в данном инциденте. В 2020 году Соединенные Штаты публично заявили о том, что кибератаками против Грузии занимается российская военная разведка (ГРУ), и распространили рекомендации по кибербезопасности, нацеленные против хакерских программ ГРУ.В свете отравления Скрипаля и прочих операций российской разведки президент Трамп ужесточил меры, направленные против российских разведывательных действий в США. В сентябре 2017 года администрация закрыла российское консульство в Сан-Франциско, консульский отдел в Нью-Йорке и пристройку канцелярии посольства в Вашингтоне. В апреле 2018 года Соединенные Штаты закрыли российское консульство в Сиэтле, выдворив из страны 60 российских разведчиков.Когда Россия нарушила два соглашения о контроле вооружений, президент Трамп вышел из них. В августе 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в мае объявили о выходе из Договора по открытому небу. Поступив таким образом, президент Трамп ясно дал понять, что мы не станем выполнять соглашения, если другая сторона их нарушает.Президент также вкладывает беспрецедентные средства в американскую систему обеспечения выборов. Его администрация выделила штатам помощь для проведения выборов на сумму почти 800 миллионов долларов. Она также создала федеральные советы для обеспечения взаимодействия между государственными и частными поставщиками систем голосования и регистрации.Чтобы сдержать российскую агрессию и защитить союзников по НАТО, президент Трамп выделил миллиарды долларов дополнительного финансирования на нужды Европейской инициативы сдерживания (European Deterrence Initiative). Чтобы помочь Украине, администрация направила в эту страну очень важные оборонительные системы вооружений, в том числе, противотанковые ракеты «Джавелин», которые Киев просил уже давно.Президент Трамп знает, что мир приходит вместе с силой. Соответственно, его администрация приступила к коренной реорганизации американских вооруженных сил. Среди прочих мер — самое крупное за 10 лет увеличение денежного содержания военнослужащих и создание в США впервые с 1940-х годов нового рода войск — космических.В июне Соединенные Штаты начали переговоры с Россией о договоре СНВ-3. США проявляют осторожный оптимизм, говоря о том, что мы можем заключить соглашение с Москвой и Пекином о механизме контроля вооружений, который надежно обеспечит ограничение всех видов ядерного оружия с возможностью проверки. Президент Трамп и президент Путин 23 июля провели теплый разговор по телефону, во время которого пообещали приложить максимум усилий для продления СНВ-3 и даже для его совершенствования.Еще одна область потенциального сотрудничества с Россией — это противодействие терроризму. Жестокие экстремисты уже не раз совершали свои нападения на территории России и США. Американское руководство в предстоящие месяцы наверняка наладит сотрудничество с российскими коллегами из разведывательных и правоохранительных органов по этому направлению.Ни один президент со времен Рейгана не демонстрировал такой решимости в отношении Москвы. Президент Трамп, как и Рейган, стремится пойти с Россией иным путем, добиваясь от нее отказа от агрессии за своими рубежами и превращения этой страны в дружественного партнера США и Европы. В такой атмосфере санкции против России будут не нужны, а торговля между нашими странами сможет бурно развиваться. От таких отношений выиграют русские, американцы и весь мир.Автор: Роберт О'Брайен — советник президента Трампа по национальной безопасности для The Washington Post, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, выборы, аналитика, Трамп — статья прочитана 156 раз Комментарии