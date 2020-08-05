Мэрию Тель-Авива окрасили в цвета флага Ливана. На время забыли о конфликте /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Фото © Twitter / TelAviv



Армия израильского государства ранее заявляла, что сейчас лучше отложить распри, сообщает



Здание мэрии Тель-Авива окрасили прожекторами в цвета флага Ливана — соседней с Израилем страны, где накануне прогремел смертоносный взрыв. Примечательно, что на такую акцию власти израильского города пошли, несмотря на недавние войны двух государств и всё ещё тлеющий конфликт.



The city hall building is lit tonight with the Lebanese flag. Our hearts and thoughts are with the Lebanese people and all those affected by the terrible disaster in #Beirut. pic.twitter.com/ItO7ho9jMa — Tel Aviv (@TelAviv) August 5, 2020 Армия израильского государства ранее заявляла, что сейчас лучше отложить распри, сообщает ЛАЙФ Здание мэрии Тель-Авива окрасили прожекторами в цвета флага Ливана — соседней с Израилем страны, где накануне прогремел смертоносный взрыв. Примечательно, что на такую акцию власти израильского города пошли, несмотря на недавние войны двух государств и всё ещё тлеющий конфликт.



Напомним, взрыв в порту Бейрута случился вечером 4 августа. Погибло около ста человек, тысячи пострадали. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. В стране объявлен траур.



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Ливанские власти решительно опровергли в среду слухи о диверсии или израильском следе в деле о взрыве в порту Бейрута.



Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми отверг версии о возможной причастности еврейского государства к трагедии, передает телеканал Lebanon 24. Комментируя высказывания журналистов о том, что незадолго до взрыва люди видели израильские самолеты, он сказал: "Знаете, существует такая вещь, как фальсифицированные новости", передает



С другой стороны, по данным телестанции LBC International, армейское командование также выступило с опровержением домыслов об умышленном подрыве. "На некоторых сайтах и в социальных сетях опубликована информация со ссылкой на некие источники в военной разведке, что в порту был произведен подрыв, - говорится в коммюнике. - Армейское командование подтверждает, что эти заявления являются абсолютно ложными и недостоверными, и призывает всех не углубляться в анализы и спекуляции, а дождаться результатов официального расследования".



Министр внутренних дел ранее пообещал, что следствие будет "максимально прозрачным" и займет пять дней.



Сразу после взрыва среди арабских пользователей социальных сетей активно обсуждалась тема причастности Израиля к трагедии в Бейруте, при этом выдвигались все новые и новые конспирологические версии произошедшего. Однако израильские власти практически сразу после взрыва заявили, что еврейское государство "не имеет никакого отношения" к взрыву. Более того, МИД Израиля сообщил во вторник, что страна по международным каналам по указанию главы внешнеполитического ведомства Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца "предложила гуманитарную и медицинскую помощь правительству Ливана". По информации государственной радиостанции Kan, Израиль предложил Ливану медицинское оборудование и выразил готовность принять пострадавших на лечение. В среду армия Израиля в Twitter написала, что пришло время "отложить конфликт" с Ливаном. Ранее армия обороны Израиля предлагала Ливану гуманитарную и медицинскую помощь. Там отмечали, что пришло время "отложить конфликт" с соседней страной. Президент Израиля выражал соболезнования народу Ливана.Напомним, взрыв в порту Бейрута случился вечером 4 августа. Погибло около ста человек, тысячи пострадали. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. В стране объявлен траур.* * *Ливанские власти решительно опровергли в среду слухи о диверсии или израильском следе в деле о взрыве в порту Бейрута.Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми отверг версии о возможной причастности еврейского государства к трагедии, передает телеканал Lebanon 24. Комментируя высказывания журналистов о том, что незадолго до взрыва люди видели израильские самолеты, он сказал: "Знаете, существует такая вещь, как фальсифицированные новости", передает ТАСС С другой стороны, по данным телестанции LBC International, армейское командование также выступило с опровержением домыслов об умышленном подрыве. "На некоторых сайтах и в социальных сетях опубликована информация со ссылкой на некие источники в военной разведке, что в порту был произведен подрыв, - говорится в коммюнике. - Армейское командование подтверждает, что эти заявления являются абсолютно ложными и недостоверными, и призывает всех не углубляться в анализы и спекуляции, а дождаться результатов официального расследования".Министр внутренних дел ранее пообещал, что следствие будет "максимально прозрачным" и займет пять дней.Сразу после взрыва среди арабских пользователей социальных сетей активно обсуждалась тема причастности Израиля к трагедии в Бейруте, при этом выдвигались все новые и новые конспирологические версии произошедшего. Однако израильские власти практически сразу после взрыва заявили, что еврейское государство "не имеет никакого отношения" к взрыву. Более того, МИД Израиля сообщил во вторник, что страна по международным каналам по указанию главы внешнеполитического ведомства Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца "предложила гуманитарную и медицинскую помощь правительству Ливана". По информации государственной радиостанции Kan, Израиль предложил Ливану медицинское оборудование и выразил готовность принять пострадавших на лечение. В среду армия Израиля в Twitter написала, что пришло время "отложить конфликт" с Ливаном. life.ru , ТАСС Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Израиль, взрыв, Ливан, версия, погибшие, Бейрут — статья прочитана 131 раз Комментарии