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Мэрию Тель-Авива окрасили в цвета флага Ливана. На время забыли о конфликте /дополнено/

Фото © Twitter / TelAviv


Армия израильского государства ранее заявляла, что сейчас лучше отложить распри, сообщает ЛАЙФ.

Здание мэрии Тель-Авива окрасили прожекторами в цвета флага Ливана — соседней с Израилем страны, где накануне прогремел смертоносный взрыв. Примечательно, что на такую акцию власти израильского города пошли, несмотря на недавние войны двух государств и всё ещё тлеющий конфликт.

Ранее армия обороны Израиля предлагала Ливану гуманитарную и медицинскую помощь. Там отмечали, что пришло время "отложить конфликт" с соседней страной. Президент Израиля выражал соболезнования народу Ливана.

Напомним, взрыв в порту Бейрута случился вечером 4 августа. Погибло около ста человек, тысячи пострадали. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. В стране объявлен траур.

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Ливанские власти решительно опровергли в среду слухи о диверсии или израильском следе в деле о взрыве в порту Бейрута.

Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми отверг версии о возможной причастности еврейского государства к трагедии, передает телеканал Lebanon 24. Комментируя высказывания журналистов о том, что незадолго до взрыва люди видели израильские самолеты, он сказал: "Знаете, существует такая вещь, как фальсифицированные новости", передает ТАСС.

С другой стороны, по данным телестанции LBC International, армейское командование также выступило с опровержением домыслов об умышленном подрыве. "На некоторых сайтах и в социальных сетях опубликована информация со ссылкой на некие источники в военной разведке, что в порту был произведен подрыв, - говорится в коммюнике. - Армейское командование подтверждает, что эти заявления являются абсолютно ложными и недостоверными, и призывает всех не углубляться в анализы и спекуляции, а дождаться результатов официального расследования".

Министр внутренних дел ранее пообещал, что следствие будет "максимально прозрачным" и займет пять дней.

Сразу после взрыва среди арабских пользователей социальных сетей активно обсуждалась тема причастности Израиля к трагедии в Бейруте, при этом выдвигались все новые и новые конспирологические версии произошедшего. Однако израильские власти практически сразу после взрыва заявили, что еврейское государство "не имеет никакого отношения" к взрыву. Более того, МИД Израиля сообщил во вторник, что страна по международным каналам по указанию главы внешнеполитического ведомства Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца "предложила гуманитарную и медицинскую помощь правительству Ливана". По информации государственной радиостанции Kan, Израиль предложил Ливану медицинское оборудование и выразил готовность принять пострадавших на лечение. В среду армия Израиля в Twitter написала, что пришло время "отложить конфликт" с Ливаном.
life.ru, ТАСС
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Израиль, взрыв, Ливан, версия, погибшие, Бейрут
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добавлена сегодня, 5 августа, 21:24

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