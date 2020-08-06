В Турции резко увеличилось число заболевших после открытия курортов 🔊 Воспроизвести



Количество ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в стране превысило тысячу, сообщает



В Турции за последнее время резко выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом написал в Twitter глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.



Он сообщил 4 августа, что в стране впервые за долгое время серьезно увеличилось число зараженных. Министр заявил, что страна должна объединить усилия в борьбе с распространением коронавируса, в особенности недопустимо, чтобы его провоцировали праздничные или выходные дни.



По данным турецкого Минздрава, на 4 августа в Турции выявили 1083 новых заболевших. Всего в стране зарегистрировали 234 934 зараженных. Количество ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в стране превысило тысячу, сообщает РБК В Турции за последнее время резко выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом написал в Twitter глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.Он сообщил 4 августа, что в стране впервые за долгое время серьезно увеличилось число зараженных. Министр заявил, что страна должна объединить усилия в борьбе с распространением коронавируса, в особенности недопустимо, чтобы его провоцировали праздничные или выходные дни.По данным турецкого Минздрава, на 4 августа в Турции выявили 1083 новых заболевших. Всего в стране зарегистрировали 234 934 зараженных.



С 1 августа Россия возобновила полеты в Турцию наряду с Великобританией и Танзанией. Пока рейсы выполняются только в Анкару и Стамбул, после 10 августа откроются направления на основные турецкие курорты (в Анталью, Бодрум и Даламан).



Российское посольство в Анкаре отмечало, что туристам из России по приезде в Турцию не нужно предоставлять справки об отсутствии коронавируса. В аэропорту до прохождения паспортного контроля у всех приезжих измеряют температуру и проверяют симптомы COVID-19.



Вице-президент АТОР Дмитрий Горин рассказал РБК, что организованные поездки российских туристов в Турцию еще не начались. «На данный момент туристические поездки на курорты не стартовали, программа стартует 10 августа и включает в себя Бодрум, Даламан и Анталию. То есть российских туристов там крайне мало, и если есть — то они стыковочными рейсами прибыли через Стамбул. По предварительной информации, вспышка зафиксирована на востоке Турции, не в курортных местах, и было усиление в Стамбуле», — сказал он.



По общему количеству выявленных случаев заражения коронавирусом Турция занимает 17-е место в мире. По числу умерших (5765 на 5 августа) Турция находится на 21 строке рейтинга. В относительном исчислении по количеству умерших от COVID-19 на 1 млн жителей Турция занимает 57-е место (68). Россия по этому показателю находится на 47-м месте — 99 смертей от коронавируса на 1 млн жителей.



По количеству диагностированных случаев заражения на 1 млн жителей страна занимает 73-е место в мире — 2783 (данные сайта Worldometer).



Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр пообещал, что цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года, несмотря на ограничения из-за пандемии. «Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса», — сказал Чорабатыр.



По его словам, некоторые гостиницы даже снижают цены, чтобы привлечь клиентов.



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Отдыхающие на турецких курортах россияне рассказали изданию "Газета.ru" о неудобствах, с которыми им пришлось столкнуться в стране.



Приехавшая в отпуск в Мармарис Светлана Мнищенко пожаловалась на очереди, передает



"Еду накладывает персонал и, если отель заполнен, то возникают существенные очереди, причем за всеми позициями меню", — пояснила собеседница газеты.



О похожей проблеме сообщила и отдыхающая в Анталии Елена Салюцева — еду накладывают в тарелку официанты, что вызывает скопление людей.



"Учитывая количество отдыхающих, ни о каком соблюдении дистанции в очередях не может быть и речи", — пожаловалась женщина.



Она также добавила, что сотрудники отеля не всегда правильно понимают, какие блюда и в каком количестве просят постояльцы.



Другие туристы обратили внимание на оскудевший выбор питания в этом году.



Мнищенко, в свою очередь, отметила отсутствие анимации и развлечений.



"Только играем в дартс и слушаем живую музыку. Ни о каких шоу-программах речи не идет", — поделилась она.



Во всех отелях гостям регулярно измеряют температуру, однако в масках и перчатках ходит только персонал.



"К обычной уборке добавляется еще и специальная обработка предметов и поверхностей Все предметы в номере упакованы в специальные пакеты, которые запечатаны. Их могут открывать только сами гости", — рассказала Маргарита Израилевич.



Существенно изменилась ситуация в SPA-центрах: визиты только по записи и не больше, чем на полчаса. А в тренажерные залы запускают не более трех человек одновременно.



Отдыхающая в Алании Мария Макаренко пожаловалась на отсутствие кондиционеров в отелях.



"Объясняют это тем, что таким образом вирус не будет распространяться", — объяснила собеседница газеты.



В тоже время туристы жалуются на недостаточно ответственное отношение турков к мерам предосторожности, в частности к расстановке лежаков на пляжах.



"С каждым днем заезжает все больше народу, лежаки раздвигаются, ставятся дополнительные — все нормы тают на глазах", — поделилась наблюдением Мнишенко.



При этом при заселении в отель, туристов обязывают подписать документ о том, что гостиница не несет ответственность за защиту постояльцев от коронавируса.



С 1 августа Россия начала восстанавливать прерванное из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение. В настоящее время возобновлены рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию. Также сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы. С 15 августа станут возможны поездки в Швейцарию, накануне о готовности принимать россиян заявила Черногория. 3 августа в стране зарегистрировали 993 новых случая, 2 августа — 986 случаев и 1 августа выявили 997 новых больных.С 1 августа Россия возобновила полеты в Турцию наряду с Великобританией и Танзанией. Пока рейсы выполняются только в Анкару и Стамбул, после 10 августа откроются направления на основные турецкие курорты (в Анталью, Бодрум и Даламан).Российское посольство в Анкаре отмечало, что туристам из России по приезде в Турцию не нужно предоставлять справки об отсутствии коронавируса. В аэропорту до прохождения паспортного контроля у всех приезжих измеряют температуру и проверяют симптомы COVID-19.Вице-президент АТОР Дмитрий Горин рассказал РБК, что организованные поездки российских туристов в Турцию еще не начались. «На данный момент туристические поездки на курорты не стартовали, программа стартует 10 августа и включает в себя Бодрум, Даламан и Анталию. То есть российских туристов там крайне мало, и если есть — то они стыковочными рейсами прибыли через Стамбул. По предварительной информации, вспышка зафиксирована на востоке Турции, не в курортных местах, и было усиление в Стамбуле», — сказал он.По общему количеству выявленных случаев заражения коронавирусом Турция занимает 17-е место в мире. По числу умерших (5765 на 5 августа) Турция находится на 21 строке рейтинга. В относительном исчислении по количеству умерших от COVID-19 на 1 млн жителей Турция занимает 57-е место (68). Россия по этому показателю находится на 47-м месте — 99 смертей от коронавируса на 1 млн жителей.По количеству диагностированных случаев заражения на 1 млн жителей страна занимает 73-е место в мире — 2783 (данные сайта Worldometer).Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр пообещал, что цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года, несмотря на ограничения из-за пандемии. «Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса», — сказал Чорабатыр.По его словам, некоторые гостиницы даже снижают цены, чтобы привлечь клиентов.* * *Отдыхающие на турецких курортах россияне рассказали изданию "Газета.ru" о неудобствах, с которыми им пришлось столкнуться в стране.Приехавшая в отпуск в Мармарис Светлана Мнищенко пожаловалась на очереди, передает РИА Новости "Еду накладывает персонал и, если отель заполнен, то возникают существенные очереди, причем за всеми позициями меню", — пояснила собеседница газеты.О похожей проблеме сообщила и отдыхающая в Анталии Елена Салюцева — еду накладывают в тарелку официанты, что вызывает скопление людей."Учитывая количество отдыхающих, ни о каком соблюдении дистанции в очередях не может быть и речи", — пожаловалась женщина.Она также добавила, что сотрудники отеля не всегда правильно понимают, какие блюда и в каком количестве просят постояльцы.Другие туристы обратили внимание на оскудевший выбор питания в этом году.Мнищенко, в свою очередь, отметила отсутствие анимации и развлечений."Только играем в дартс и слушаем живую музыку. Ни о каких шоу-программах речи не идет", — поделилась она.Во всех отелях гостям регулярно измеряют температуру, однако в масках и перчатках ходит только персонал."К обычной уборке добавляется еще и специальная обработка предметов и поверхностей Все предметы в номере упакованы в специальные пакеты, которые запечатаны. Их могут открывать только сами гости", — рассказала Маргарита Израилевич.Существенно изменилась ситуация в SPA-центрах: визиты только по записи и не больше, чем на полчаса. А в тренажерные залы запускают не более трех человек одновременно.Отдыхающая в Алании Мария Макаренко пожаловалась на отсутствие кондиционеров в отелях."Объясняют это тем, что таким образом вирус не будет распространяться", — объяснила собеседница газеты.В тоже время туристы жалуются на недостаточно ответственное отношение турков к мерам предосторожности, в частности к расстановке лежаков на пляжах."С каждым днем заезжает все больше народу, лежаки раздвигаются, ставятся дополнительные — все нормы тают на глазах", — поделилась наблюдением Мнишенко.При этом при заселении в отель, туристов обязывают подписать документ о том, что гостиница не несет ответственность за защиту постояльцев от коронавируса.С 1 августа Россия начала восстанавливать прерванное из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение. В настоящее время возобновлены рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию. Также сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы. С 15 августа станут возможны поездки в Швейцарию, накануне о готовности принимать россиян заявила Черногория. rbc.ru , РИА Новости Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, Турция, контроль, курорты, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 206 раз Комментарии