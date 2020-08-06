Немецкие экологи оспорили в суде выдачу разрешения на эксплуатацию Северного потока - 2 🔊 Воспроизвести © Nord Stream 2/Paul Langrock



Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург - Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2". Об этом сообщается в опубликованном в среду заявлении DUH, передает



Как пояснила ТАСС представитель пресс-службы организации, жалоба уже направлена в суд. В инстанции также подтвердили ее получение, отметив, что дата слушаний пока не назначена.



DUH добивается нового рассмотрения Горным ведомством города Штральзунд (отвечает за выдачу разрешения) заявки на ввод газопровода в эксплуатацию. По данным экологов, при ее первоначальном изучении не были учтены "новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа", акцент в январе 2018 года был сделан лишь на возможности утечек метана исключительно в море - из самого трубопровода. Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург - Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2". Об этом сообщается в опубликованном в среду заявлении DUH, передает ТАСС Как пояснила ТАСС представитель пресс-службы организации, жалоба уже направлена в суд. В инстанции также подтвердили ее получение, отметив, что дата слушаний пока не назначена.DUH добивается нового рассмотрения Горным ведомством города Штральзунд (отвечает за выдачу разрешения) заявки на ввод газопровода в эксплуатацию. По данным экологов, при ее первоначальном изучении не были учтены "новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа", акцент в январе 2018 года был сделан лишь на возможности утечек метана исключительно в море - из самого трубопровода. "Мы уверены, что "Северный поток - 2" на основе актуальных научных сведений не был бы разрешен", - заявил руководитель отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константин Цергер. "Строительство и эксплуатация "Северного потока - 2" - это ставка, направленная против достижения климатических целей", - считает он. "Сейчас необходимо принять во внимание новые методы измерения утечек метана, поскольку они подтверждают воздействие трубопровода на наш климат", - полагает Цергер.



В своей жалобе DUH призывает также рассмотреть данный вопрос в Европейском суде.



Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. ТАСС Категории: экономика, политика Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2 — статья прочитана 110 раз Комментарии