Трамп считает, что в России не желают его переизбрания на второй срок 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп © EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE



Американский лидер заострил внимание на том, что ему удалось вынудить государства, входящие в НАТО, значительно увеличить расходы на оборону, сообщает



Глава Белого дома Дональд Трамп полагает, что в России не желают его победы на предстоящих в США в ноябре президентских выборах. Такую точку зрения он озвучил в среду в эфире телеканала Fox News.



Американский лидер заострил внимание на том, что ему удалось вынудить государства, входящие в НАТО, значительно увеличить расходы на оборону.



Как он отметил, "это по большей части деньги на защиту Европы от России". "Они говорят о Трампе и России. Что касается России, поверьте, они хотели бы, чтобы я проиграл на этих выборах", - считает Трамп. Американский лидер заострил внимание на том, что ему удалось вынудить государства, входящие в НАТО, значительно увеличить расходы на оборону, сообщает ТАСС Глава Белого дома Дональд Трамп полагает, что в России не желают его победы на предстоящих в США в ноябре президентских выборах. Такую точку зрения он озвучил в среду в эфире телеканала Fox News.Американский лидер заострил внимание на том, что ему удалось вынудить государства, входящие в НАТО, значительно увеличить расходы на оборону.Как он отметил, "это по большей части деньги на защиту Европы от России". "Они говорят о Трампе и России. Что касается России, поверьте, они хотели бы, чтобы я проиграл на этих выборах", - считает Трамп. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, президент, выборы, кандидаты, Трамп — статья прочитана 123 раза Комментарии