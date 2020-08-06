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Трамп считает, что в России не желают его переизбрания на второй срок

Президент США Дональд Трамп © EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE


Американский лидер заострил внимание на том, что ему удалось вынудить государства, входящие в НАТО, значительно увеличить расходы на оборону, сообщает ТАСС.

Глава Белого дома Дональд Трамп полагает, что в России не желают его победы на предстоящих в США в ноябре президентских выборах. Такую точку зрения он озвучил в среду в эфире телеканала Fox News.

Американский лидер заострил внимание на том, что ему удалось вынудить государства, входящие в НАТО, значительно увеличить расходы на оборону.

Как он отметил, "это по большей части деньги на защиту Европы от России". "Они говорят о Трампе и России. Что касается России, поверьте, они хотели бы, чтобы я проиграл на этих выборах", - считает Трамп.
ТАСС
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Россия, президент, выборы, кандидаты, Трамп
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добавлена сегодня, 6 августа, 15:00

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