Буря с ясного неба: после премьеры «Летучего голландца» сухими остались только те зрители, что смотрели его онлайн 🔊 Воспроизвести







Премьера Клайпедского государственного музыкального театра «Летучий голландец» напомнила клайпедчанам, празднующим день рождения города, о том, что море неразрывно связано с историей этого края и образом жизни людей.



Под музыку Рихарда Вагнера в опере встретились капитаны двух кораблей, скрывающихся от шторма, и эта встреча кардинально изменила их жизнь...



Ясным вечером 1 августа коллектив Клайпедского государственного музыкального театра впечатляюще поприветствовал своих зрителей после продолжительного штиля мероприятий. Премьера, показанная на особенной сцене - оборудованной в Клайпедском эллинге, была приурочена ко дню рождения города Клайпеды и 200-летию Музыкального театра в Клайпеде. Правда, два столетия назад город назывался несколько иначе, но история так переменчива... Под музыку Рихарда Вагнера в опере встретились капитаны двух кораблей, скрывающихся от шторма, и эта встреча кардинально изменила их жизнь...Ясным вечером 1 августа коллектив Клайпедского государственного музыкального театра впечатляюще поприветствовал своих зрителей после продолжительного штиля мероприятий. Премьера, показанная на особенной сцене - оборудованной в Клайпедском эллинге, была приурочена ко дню рождения города Клайпеды и 200-летию Музыкального театра в Клайпеде. Правда, два столетия назад город назывался несколько иначе, но история так переменчива...



Партитуру «Летучего голландца» к необычному спектаклю "подогнал" признанный мастер батута (столько открытий за один вечер!), руководитель музыкальной постановки Модестас Питренас.



Музыка Р. Вагнера не только подарила "крылья" публике, но и нарастила "мускулы" симфоническому оркестру Клайпедского государственного музыкального театра, которому пришлось безостановочно играть без передышки 1 час 40 минут.



Но труды всего коллектива театра окупились с лихвой - публика приняла спектакль на ура, и даже непогода постаралась сделать так, чтобы о клайпедском "Летучем голландце" говорили ещё долгие годы.



Фото Леонида СОБОЛЕВА, специально для "Обзора"



Вихрь любопытства, вызванный спектаклем, который таким образом будет, скорее всего, показан один-единственный раз, охватил известных людей, политиков, представителей бизнеса. Все хотели своими глазами увидеть необыкновенное представление.Партитуру «Летучего голландца» к необычному спектаклю "подогнал" признанный мастер батута (столько открытий за один вечер!), руководитель музыкальной постановки Модестас Питренас.Музыка Р. Вагнера не только подарила "крылья" публике, но и нарастила "мускулы" симфоническому оркестру Клайпедского государственного музыкального театра, которому пришлось безостановочно играть без передышки 1 час 40 минут.Но труды всего коллектива театра окупились с лихвой - публика приняла спектакль на ура, и даже непогода постаралась сделать так, чтобы о клайпедском "Летучем голландце" говорили ещё долгие годы. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Клайпедский государственный музыкальный театр, «Летучий голландец» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 151 раз Комментарии