Шахматная сказка Висагинаса

О том, как проходил этот турнир, организатор подробно рассказал на сайте news.tts.lt.
Для проведения «Шахматной сказки Висагинаса-2020» был приглашён международный мастер Виргиниюс Грабляускас, тренер Вильнюсского шахматного клуба Z-Chess, у которого есть лицензия на проведение рейтинговых турниров и богатый опыт работы с детьми.
В рапид-турнире соревновались 6 юных шахматистов из Вильнюса и 4 - из Резекне. От Висагинаса участвовало 5 детей и четверо взрослых.
Турнир проходил в городской библиотеке, в большом, светлом и уютном читальном зале, что стало возможным благодаря помощи работников библиотеки.
Турнир проходил в 7 туров за два дня, в каждой партии у шахматистов было 15 минут на игру и 10 секунд добавления после каждого хода.
Борьба была напряжённой, призовые места в возрастной группе до 10 лет пришлось устанавливать, используя дополнительные коэффициенты, так как все 3 призёра - Симас Фабиянскас, Гитис Микалаюнас и Эдвардс Гайдис - набрали по 3,5 очка.
Среди детей до 16 лет лидером стал Титас Блажис, который набрал 6 очков из 7 возможных! На втором месте висагинец Эдгарас Даукшас, набравший 4,5 очка. На третьем месте с 4 очками оказались сразу 3 участника - Смилте Цибульските, Армандс Мурнекс и Лаурис Лазовскис.
У взрослых победил Виктор Камаев, на втором месте – организатор турнира Евгений Волосатов.
В конце первого дня международный мастер В.Грабляускас провёл сеанс одновременной игры на 10 досках. Сыграть с ним хотя бы вничью не удалось никому.
Участники соревновались также и в блице: 7 туров по 7 минут на партию с добавлением 3 секунд после каждого хода. В турнире приняли участие 16 человек от 6 до 72 лет, а разыграно - 11 медалей.
Вот имена призёров: в группе до 16 лет - Титас Блажис, Мартинас Бондарь, Эдгарас Даукшас; до 10 лет - Гитис Микалаюнас, Ритис Кавалнис, Андрей Волосатов.
Награды получили самые юные участники - 6-летние Эдвардас Кадикис, Алиса Турочкина и Борей Никитенко.
В перерывах между турнирами дети играли в гигантские шахматы на улице, с удовольствием таская их по клеткам.
Шахматная сказка удалась! Спасибо всем участникам, получилось здорово!
Борьба была напряжённой, призовые места в возрастной группе до 10 лет пришлось устанавливать, используя дополнительные коэффициенты, так как все 3 призёра - Симас Фабиянскас, Гитис Микалаюнас и Эдвардс Гайдис - набрали по 3,5 очка.
Среди детей до 16 лет лидером стал Титас Блажис, который набрал 6 очков из 7 возможных! На втором месте висагинец Эдгарас Даукшас, набравший 4,5 очка. На третьем месте с 4 очками оказались сразу 3 участника - Смилте Цибульските, Армандс Мурнекс и Лаурис Лазовскис.
У взрослых победил Виктор Камаев, на втором месте – организатор турнира Евгений Волосатов.
В конце первого дня международный мастер В.Грабляускас провёл сеанс одновременной игры на 10 досках. Сыграть с ним хотя бы вничью не удалось никому.
Участники соревновались также и в блице: 7 туров по 7 минут на партию с добавлением 3 секунд после каждого хода. В турнире приняли участие 16 человек от 6 до 72 лет, а разыграно - 11 медалей.
Вот имена призёров: в группе до 16 лет - Титас Блажис, Мартинас Бондарь, Эдгарас Даукшас; до 10 лет - Гитис Микалаюнас, Ритис Кавалнис, Андрей Волосатов.
Награды получили самые юные участники - 6-летние Эдвардас Кадикис, Алиса Турочкина и Борей Никитенко.
В перерывах между турнирами дети играли в гигантские шахматы на улице, с удовольствием таская их по клеткам.
Шахматная сказка удалась! Спасибо всем участникам, получилось здорово!