Шахматная сказка Висагинаса 🔊 Воспроизвести 27-29 июля 2020 года в Висагинасе прошёл первый рейтинговый турнир по быстрым шахматам, проведение которого было давней мечтой президента Висагинского шахматного клуба Евгения Волосатова.



О том, как проходил этот турнир, организатор подробно рассказал на сайте news.tts.lt.



Для проведения «Шахматной сказки Висагинаса-2020» был приглашён международный мастер Виргиниюс Грабляускас, тренер Вильнюсского шахматного клуба Z-Chess, у которого есть лицензия на проведение рейтинговых турниров и богатый опыт работы с детьми.



В рапид-турнире соревновались 6 юных шахматистов из Вильнюса и 4 - из Резекне. От Висагинаса участвовало 5 детей и четверо взрослых.



Турнир проходил в городской библиотеке, в большом, светлом и уютном читальном зале, что стало возможным благодаря помощи работников библиотеки. О том, как проходил этот турнир, организатор подробно рассказал на сайте news.tts.lt.Для проведения «Шахматной сказки Висагинаса-2020» был приглашён международный мастер Виргиниюс Грабляускас, тренер Вильнюсского шахматного клуба Z-Chess, у которого есть лицензия на проведение рейтинговых турниров и богатый опыт работы с детьми.В рапид-турнире соревновались 6 юных шахматистов из Вильнюса и 4 - из Резекне. От Висагинаса участвовало 5 детей и четверо взрослых.Турнир проходил в городской библиотеке, в большом, светлом и уютном читальном зале, что стало возможным благодаря помощи работников библиотеки. Турнир проходил в 7 туров за два дня, в каждой партии у шахматистов было 15 минут на игру и 10 секунд добавления после каждого хода.



Борьба была напряжённой, призовые места в возрастной группе до 10 лет пришлось устанавливать, используя дополнительные коэффициенты, так как все 3 призёра - Симас Фабиянскас, Гитис Микалаюнас и Эдвардс Гайдис - набрали по 3,5 очка.



Среди детей до 16 лет лидером стал Титас Блажис, который набрал 6 очков из 7 возможных! На втором месте висагинец Эдгарас Даукшас, набравший 4,5 очка. На третьем месте с 4 очками оказались сразу 3 участника - Смилте Цибульските, Армандс Мурнекс и Лаурис Лазовскис.



У взрослых победил Виктор Камаев, на втором месте – организатор турнира Евгений Волосатов.



В конце первого дня международный мастер В.Грабляускас провёл сеанс одновременной игры на 10 досках. Сыграть с ним хотя бы вничью не удалось никому.



Участники соревновались также и в блице: 7 туров по 7 минут на партию с добавлением 3 секунд после каждого хода. В турнире приняли участие 16 человек от 6 до 72 лет, а разыграно - 11 медалей.



Вот имена призёров: в группе до 16 лет - Титас Блажис, Мартинас Бондарь, Эдгарас Даукшас; до 10 лет - Гитис Микалаюнас, Ритис Кавалнис, Андрей Волосатов.



Награды получили самые юные участники - 6-летние Эдвардас Кадикис, Алиса Турочкина и Борей Никитенко.



В перерывах между турнирами дети играли в гигантские шахматы на улице, с удовольствием таская их по клеткам.



Шахматная сказка удалась! Спасибо всем участникам, получилось здорово! "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: Висагинас, шахматы, «Шахматная сказка Висагинаса-2020» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1230 География: Литва, Висагинас — статья прочитана 158 раз Комментарии