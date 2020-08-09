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Трагический обгон … справа



Полиция расследует ДТП, которое произошло поздно вечером 1 августа в Плунгеском районе.

В ДТП погибли две ехавшие в автомобиле «Toyota» женщины. Подозрение в совершении ДТП предъявлено водителю «Mercedes Benz S320». Подозреваемый был пьян, у него нет прав на вождение.

После ДТП из «Mercedes» вышли пятеро мужчин, трое из них убежали. Двоих оставшихся задержали. Оба они были пьяны. Сначала было непонятно, кто из них управлял автомобилем. Однако полиции удалось выяснить, что управлял им сам владелец, у которого нет прав. В организме подозреваемого 1990 г.р. было 1,78 промилле.

В машине, кроме водителя, было 4 пассажира. По предварительным данным, около 23 ч. на дороге Мажейкяй - Плунге - Таураге автомобиль «Mercedes Benz S320», обгоняя справа автомобиль «Toyota Auris», врезался в его заднюю часть.
После этого «Toyota» оказалась на встречной полосе, по которой ехала фура «Scania». Избежать столкновения не удалось.

Выяснилось, что «Mercedes Benz S320», который спровоцировал ДТП, обогнал несколько автомобилей и совершил ДТП, когда пытался вернуться на свою полосу. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В этом ДТП погибла водитель (1970 г.р.) автомобиля «Toyotа» и ехавшая с ней пассажирка.

Поскольку легковой автомобиль оказался под перевернувшимся полуприцепом тягача, пришлось вызывать кран.

В ДТП пострадал и водитель (1970 г.р.) фуры «Scania», ему назначено амбулаторное лечение.

Расследование проводит Клайпедская прокуратура.

Подозреваемому назначена мера пресечения в виде письменной подписки о невыезде – два раза в неделю он должен регистрироваться в полиции.
По материалам литовских СМИ
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: криминал
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1230
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добавлена сегодня, 9 августа, 15:00

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