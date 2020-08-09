Задерживают громко, оправдывают тихо. Почему резонансные дела разваливаются, и как часто это происходит 🔊 Воспроизвести Переводы «Обзора»



Портал государственной телерадиокомпании LRT опубликовал расшифровку радиопередачи «Почему блекнут резонансные дела?» (Kodėl subliūkšta rezonansinės bylos?), подготовленной журналистом Миндаугасом ЯЦКЯВИЧЮСОМ для рубрики «Aktualijų studija».



Сюжет вызвал большой интерес в обществе, поэтому в редакции газеты «Обзор» посчитали, что эта публикация будет интересна и русскоязычным читателям.











Обыски, наручники и крупные заголовки газетных передовиц – так начинаются самые громкие коррупционные дела, но развязка их иногда складывается гораздо тише. Бывших обвиняемых оправдывают, но такого шума, как задержание, это уже не производит. Потерянные годы карьеры, запятнанная репутация, подорванное здоровье – это то, о чём говорят люди, которым пришлось годами обивать пороги судов, однако представители правоохранительных органов отвечают: такие случаи – лишь небольшой фрагмент картины, общий вид они не отражают. Обыски, наручники и крупные заголовки газетных передовиц – так начинаются самые громкие коррупционные дела, но развязка их иногда складывается гораздо тише. Бывших обвиняемых оправдывают, но такого шума, как задержание, это уже не производит. Потерянные годы карьеры, запятнанная репутация, подорванное здоровье – это то, о чём говорят люди, которым пришлось годами обивать пороги судов, однако представители правоохранительных органов отвечают: такие случаи – лишь небольшой фрагмент картины, общий вид они не отражают.



Заместитель главного прокурора Департамента по расследованию организованных преступлений и коррупции Генеральной прокуратуры Римвидас Валентукявичюс в передаче «Студия актуальных тем» на «Радио ЛРТ» привёл цифры: в прошлом году в Литве перед судом, не только по коррупционным делам, предстали около 19 тыс. человек, но оправдательный приговор услышали всего 338 из них. По его словам, в процентном отношении это обычное количество оправдательных вердиктов, которое не следует считать аномальным.



«Мы не Северная Корея, где любое инициированное досудебное расследование непременно должно завершиться строгим вердиктом», – говорит Р.Валентукявичюс.







Приводит статистику и ССР. Из 78 досудебных расследований, возбуждённых в прошлом году, до суда дошло 49, то есть прекращено, соответственно, 29. Как отмечает первый заместитель директора службы Йовитас Рашкявичюс, на долгие годы, как в случае бывшего функционера ЛФБ М.Бальчюнаса или бывшей судьи В.Савицкене, процессы затягиваются не по вине ССР. Нельзя не учитывать и то, как долго идёт судебное разбирательство.



Этот довод поддерживает и Р.Валентукявичюс: «Говоря о долгом периоде преследования, нельзя извлекать из контекста одну только его досудебную стадию, нужно обратить внимание и на то, сколько времени продолжается рассмотрение дела в судах трёх инстанций. Давайте выясним, по каким причинам буксует слушание дела. Разве во всех случаях по вине прокурора? Сомневаюсь, более того, заявляю категорически – ни в одном случае! Ведь прокурор всегда присутствует на заседании суда, а вот другие участники процесса по объективным причинам – из-за занятости, по болезни – нередко отсутствуют, и заседания откладываются. Суды очень загружены, их даты переносятся даже на несколько месяцев, и вся эта цепочка превращается в действительно непростительно длительный процесс, о чём в связи с рядом дел неоднократно высказывался и Европейский суд по правам человека».



По мнению адвоката – приглашённого доцента юридического факультета Вильнюсского университета, бывшего министра юстиции Гинтаутаса Барткуса, всё же слишком долго проводится и досудебное расследование. ССР декларирует, что его средняя продолжительность должна составлять около 230 дней, но в действительности она почти вдвое длиннее, отмечает он. Г.Барткус видит проблему и в том, как дела начинаются.



«Начинаются они зачастую слишком громко, задержаниями. С моей точки зрения, эти задержания часто являются незаконными. Процедура задержания регламентирована очень чётко, но, несмотря на это, являются к людям ни свет ни заря, о задержании СМИ трезвонят во все колокола, и таким образом мы создаём общественное ожидание. А ведь уголовный закон разрешает задержать человека, только если он застигнут при совершении преступления, или непосредственно после его совершения. А теперь обратимся к делам – делам судей или недавнему так называемому делу лоббистов, господ Суткуса и Залаторюса. Действительно ли нужно было задерживать этих людей с таким шумом, сразу же устраивать пресс-конференции?», – задаёт вопрос Г.Барткус.



Й.Рашкявичюс отвечает, что сотрудники ССР были бы тут же раскритикованы, поведи они себя иначе в отношении публичных лиц, мол, покрывают высокопоставленных подозреваемых, необъективны.



Критика за задержание, «как торговца наркотиками»



Задержанный в 2013 году М.Бальчюнас, в то время генеральный секретарь ЛФБ, нынешней весной услышал ещё одно благоприятное для себя решение, на этот раз – Апелляционного суда. На этом дело могло не закончиться, но в июле истёк срок, когда прокуроры ещё могли обжаловать оправдательный приговор, но они не сделали этого. Обвинявшиеся в мошенничестве и фальсификации документов М.Бальчюнас, бывший мэр Панявежиса Виталиюс Саткявичюс и его советник Дарюс Сименас, бывший руководитель Центра спорта Бронисловас Плявга и бывший заведующий экономическим отделом самоуправления Антанас Стока признаны невиновными.



Задержание М.Бальчюнаса тогда возмутило и президента Федерации баскетбола Арвидаса Сабониса, сказавшего, что «отца двоих детей задерживают, как торговавшего наркотиками преступника».



Участвовавший в радиопередаче М.Бальчюнас рассказал, что контраст между началом и окончанием дела был огромный. О его задержании писали и за рубежом, ведь он был связан с крупным международным событием – чемпионатом Европы по баскетболу 2011 года, который проводился в Литве. А вот дух дело испустило почти незаметно.



М.Бальчюнас говорит, что его карьера не претерпела такого сильного удара, как у некоторых других бывших подсудимых: «Мой пример, наверное, не самый печальный. (…) Более болезненный удар был нанесён по политической карьере других обвиняемых. Я представляю общественный сектор, мне, пожалуй, легче. Но для людей, которые попадают в аналогичные ситуации, это почти всегда обозначает окончание карьеры в той сфере, где они ранее работали».



Он не трактует этот случай как проблему правоохранительной системы Литвы, но такую проблему он видит в Панявежисе.



«Мне не хочется абсолютизировать эту проблему, имея в виду всю Литву или всю правоохранительную систему. По-моему, это сугубо локальная проблема Панявежиса – там, видимо, существуют какие-то конфликты между местной прокуратурой и политиками, и Федерация баскетбола, и я лично оказались звеньями какой-то цепи. (…) Даже в ходе расследования мне пришлось столкнуться с представителями ССР и прокуратуры других городов, и это был несравнимо более объективный подход. Просто не идёт ни в какое сравнение – и в Вильнюсе, и в Каунасе мы видели совершенно иную трактовку одних и тех же вещей», – говорит М.Бальчюнас.



Адвокат Г.Барткус отмечает, что в делах такого характера необходима гласность, но она должна появляться уже на той стадии, когда собраны доказательства и предъявлены обвинения.



«Сразу после задержания человека, в начале возбуждаемого в некоторых случаях досудебного расследования, ещё очень рано о чём-то говорить, а воображение общества уже взбудоражено – вот, нашли то ли 400, то ли 300 тысяч, поймали кого-то. Обвинения во взяточничестве, торговле влиянием, ненадлежащем исполнении обязанностей – часто это преступления «вязкого» состава, и законодателям следовало бы обратить внимание на их регламентирование», – говорит Г.Барткус.



Уголовное право – не для дисциплинарных проступков



Член Сейма Агне Ширинскене, председатель Комитета права и правопорядка, говорит, что по поводу «ничем не закончившихся» резонансных расследований обществу должны быть даны соответствующие разъяснения, тогда можно было бы избежать возникновения сомнений по поводу работы прокуратуры.



«Например, в панявежском случае, видимо, не было состава преступного деяния, поскольку не был установлен факт причинения крупного ущерба государству. Здесь дело в доверии к дознанию или в чём-то ещё? Я думаю, что люди, в том числе, и бывший подозреваемый, должны получить соответствующие разъяснения. Отсутствие этого порождает разного рода слухи, предложения, разглагольствования политиков о возможной связи с предстоящими муниципальными выборами и тому подобные вещи, которые не прибавляют доверия к политической системе. Как прокуратура, так и ССР – самостоятельные учреждения, парламентский контроль здесь ограничен или даже невозможен, но в них, в особенности в прокуратуре, достаточно сильный самоконтроль, поэтому, видимо, те громкие случаи, когда дело разваливается, потому что должным образом не была получена санкция на прослушивание, но возникают подозрения, что была допущена ошибка, - должны в этих учреждениях анализироваться во избежание повторения в будущем. Не сомневаюсь, что это делается», – говорит А.Ширинскене.



«Было бы глупо не признать свои ошибки, – соглашается с ней заместитель директора ССР Й.Рашкявичюс. – Мы анализируем каждое определение, каждое решение суда, недочёты в ведении криминальной разведки, оценке достаточности данных».



По его словам, в 2019 г. из 66 представших перед судом лиц оправдано было 5, освобождено от ответственности – 6.



Журналист портала Delfi Дайнюс Синкявичюс говорит, что прокурорам следовало бы проявить больше смелости и прекратить эти досудебные расследования вместо того, чтобы годами продолжать процесс. Кроме того, журналист считает, что следовало бы подумать и о более строгих сроках производства по особо сложным и крупным делам – заседания суда в таких случаях не должны проводиться раз в один или несколько месяцев. Но при этом Д.Синкявичюс не склонен ругать прокуроров за «лопнувшие» дела: «Нужно обратить внимание на то, что на большинство людей, о которых идёт речь, которые были оправданы за недоказанностью вины, обвинения не с неба свалились. Какие-то дела они в большей или меньшей степени делали, просто те деяния, которые им инкриминировали, позднее расценили как, например, дисциплинарные проступки».



В связи с этим Г.Барткус отмечает, что так возникает опасность оправдать и возможную некомпетентность прокуратуры, вследствие которой могут оказаться загубленными карьера и здоровье человека.



«Можно услышать и такое: суд человека оправдал, но всё равно он сделал что-то плохое, может, ещё что-то нарушил. Так пытаются оправдать слишком долгое расследование, возможно, и некомпетентность. И это очень плохо, потому что мы всё же очерняем человека. Уголовное право и его инструменты не предназначены для расследования дисциплинарных проступков, для анализирования частных разговоров начальника инспекции, в которых он весьма колоритно характеризует некоторых людей. Не для того эти инструменты, и общественные деньги должны на это расходоваться», – говорит адвокат.



Более подробная информация – в записи передачи «Aktualijų studija» на портале lrt.lt. В середине июля Верховный суд Литвы не подлежащим обжалованию определением оправдал бывшую судью Вайву Савицкене, которой государство должно будет выплатить 50 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба. Несколько ранее прокуратура прекратила часть досудебного расследования, в рамках которого обвинения были предъявлены мэру Панявежиса Ритису Миколасу Рачкаускасу. В апреле лопнуло и заведённое Службой специальных расследований (ССР) дело в отношении Роландаса Паксаса и бизнесменов Гедвидаса Вайнаускаса и Антанаса Забулиса, хотя ещё остаётся возможность обжалования этого решения. Но всё же нынешней весной была поставлена точка в не менее скандальном деле, бросившем тень на генерального секретаря Литовской федерации баскетбола Миндаугаса Бальчюнаса. Вердикт вынесен оправдательный.Заместитель главного прокурора Департамента по расследованию организованных преступлений и коррупции Генеральной прокуратуры Римвидас Валентукявичюс в передаче «Студия актуальных тем» на «Радио ЛРТ» привёл цифры: в прошлом году в Литве перед судом, не только по коррупционным делам, предстали около 19 тыс. человек, но оправдательный приговор услышали всего 338 из них. По его словам, в процентном отношении это обычное количество оправдательных вердиктов, которое не следует считать аномальным.«Мы не Северная Корея, где любое инициированное досудебное расследование непременно должно завершиться строгим вердиктом», – говорит Р.Валентукявичюс.Приводит статистику и ССР. Из 78 досудебных расследований, возбуждённых в прошлом году, до суда дошло 49, то есть прекращено, соответственно, 29. Как отмечает первый заместитель директора службы Йовитас Рашкявичюс, на долгие годы, как в случае бывшего функционера ЛФБ М.Бальчюнаса или бывшей судьи В.Савицкене, процессы затягиваются не по вине ССР. Нельзя не учитывать и то, как долго идёт судебное разбирательство.Этот довод поддерживает и Р.Валентукявичюс: «Говоря о долгом периоде преследования, нельзя извлекать из контекста одну только его досудебную стадию, нужно обратить внимание и на то, сколько времени продолжается рассмотрение дела в судах трёх инстанций. Давайте выясним, по каким причинам буксует слушание дела. Разве во всех случаях по вине прокурора? Сомневаюсь, более того, заявляю категорически – ни в одном случае! Ведь прокурор всегда присутствует на заседании суда, а вот другие участники процесса по объективным причинам – из-за занятости, по болезни – нередко отсутствуют, и заседания откладываются. Суды очень загружены, их даты переносятся даже на несколько месяцев, и вся эта цепочка превращается в действительно непростительно длительный процесс, о чём в связи с рядом дел неоднократно высказывался и Европейский суд по правам человека».По мнению адвоката – приглашённого доцента юридического факультета Вильнюсского университета, бывшего министра юстиции Гинтаутаса Барткуса, всё же слишком долго проводится и досудебное расследование. ССР декларирует, что его средняя продолжительность должна составлять около 230 дней, но в действительности она почти вдвое длиннее, отмечает он. Г.Барткус видит проблему и в том, как дела начинаются.«Начинаются они зачастую слишком громко, задержаниями. С моей точки зрения, эти задержания часто являются незаконными. Процедура задержания регламентирована очень чётко, но, несмотря на это, являются к людям ни свет ни заря, о задержании СМИ трезвонят во все колокола, и таким образом мы создаём общественное ожидание. А ведь уголовный закон разрешает задержать человека, только если он застигнут при совершении преступления, или непосредственно после его совершения. А теперь обратимся к делам – делам судей или недавнему так называемому делу лоббистов, господ Суткуса и Залаторюса. Действительно ли нужно было задерживать этих людей с таким шумом, сразу же устраивать пресс-конференции?», – задаёт вопрос Г.Барткус.Й.Рашкявичюс отвечает, что сотрудники ССР были бы тут же раскритикованы, поведи они себя иначе в отношении публичных лиц, мол, покрывают высокопоставленных подозреваемых, необъективны.Задержанный в 2013 году М.Бальчюнас, в то время генеральный секретарь ЛФБ, нынешней весной услышал ещё одно благоприятное для себя решение, на этот раз – Апелляционного суда. На этом дело могло не закончиться, но в июле истёк срок, когда прокуроры ещё могли обжаловать оправдательный приговор, но они не сделали этого. Обвинявшиеся в мошенничестве и фальсификации документов М.Бальчюнас, бывший мэр Панявежиса Виталиюс Саткявичюс и его советник Дарюс Сименас, бывший руководитель Центра спорта Бронисловас Плявга и бывший заведующий экономическим отделом самоуправления Антанас Стока признаны невиновными.Задержание М.Бальчюнаса тогда возмутило и президента Федерации баскетбола Арвидаса Сабониса, сказавшего, что «отца двоих детей задерживают, как торговавшего наркотиками преступника».Участвовавший в радиопередаче М.Бальчюнас рассказал, что контраст между началом и окончанием дела был огромный. О его задержании писали и за рубежом, ведь он был связан с крупным международным событием – чемпионатом Европы по баскетболу 2011 года, который проводился в Литве. А вот дух дело испустило почти незаметно.М.Бальчюнас говорит, что его карьера не претерпела такого сильного удара, как у некоторых других бывших подсудимых: «Мой пример, наверное, не самый печальный. (…) Более болезненный удар был нанесён по политической карьере других обвиняемых. Я представляю общественный сектор, мне, пожалуй, легче. Но для людей, которые попадают в аналогичные ситуации, это почти всегда обозначает окончание карьеры в той сфере, где они ранее работали».Он не трактует этот случай как проблему правоохранительной системы Литвы, но такую проблему он видит в Панявежисе.«Мне не хочется абсолютизировать эту проблему, имея в виду всю Литву или всю правоохранительную систему. По-моему, это сугубо локальная проблема Панявежиса – там, видимо, существуют какие-то конфликты между местной прокуратурой и политиками, и Федерация баскетбола, и я лично оказались звеньями какой-то цепи. (…) Даже в ходе расследования мне пришлось столкнуться с представителями ССР и прокуратуры других городов, и это был несравнимо более объективный подход. Просто не идёт ни в какое сравнение – и в Вильнюсе, и в Каунасе мы видели совершенно иную трактовку одних и тех же вещей», – говорит М.Бальчюнас.Адвокат Г.Барткус отмечает, что в делах такого характера необходима гласность, но она должна появляться уже на той стадии, когда собраны доказательства и предъявлены обвинения.«Сразу после задержания человека, в начале возбуждаемого в некоторых случаях досудебного расследования, ещё очень рано о чём-то говорить, а воображение общества уже взбудоражено – вот, нашли то ли 400, то ли 300 тысяч, поймали кого-то. Обвинения во взяточничестве, торговле влиянием, ненадлежащем исполнении обязанностей – часто это преступления «вязкого» состава, и законодателям следовало бы обратить внимание на их регламентирование», – говорит Г.Барткус.Член Сейма Агне Ширинскене, председатель Комитета права и правопорядка, говорит, что по поводу «ничем не закончившихся» резонансных расследований обществу должны быть даны соответствующие разъяснения, тогда можно было бы избежать возникновения сомнений по поводу работы прокуратуры.«Например, в панявежском случае, видимо, не было состава преступного деяния, поскольку не был установлен факт причинения крупного ущерба государству. Здесь дело в доверии к дознанию или в чём-то ещё? Я думаю, что люди, в том числе, и бывший подозреваемый, должны получить соответствующие разъяснения. Отсутствие этого порождает разного рода слухи, предложения, разглагольствования политиков о возможной связи с предстоящими муниципальными выборами и тому подобные вещи, которые не прибавляют доверия к политической системе. Как прокуратура, так и ССР – самостоятельные учреждения, парламентский контроль здесь ограничен или даже невозможен, но в них, в особенности в прокуратуре, достаточно сильный самоконтроль, поэтому, видимо, те громкие случаи, когда дело разваливается, потому что должным образом не была получена санкция на прослушивание, но возникают подозрения, что была допущена ошибка, - должны в этих учреждениях анализироваться во избежание повторения в будущем. Не сомневаюсь, что это делается», – говорит А.Ширинскене.«Было бы глупо не признать свои ошибки, – соглашается с ней заместитель директора ССР Й.Рашкявичюс. – Мы анализируем каждое определение, каждое решение суда, недочёты в ведении криминальной разведки, оценке достаточности данных».По его словам, в 2019 г. из 66 представших перед судом лиц оправдано было 5, освобождено от ответственности – 6.Журналист портала Delfi Дайнюс Синкявичюс говорит, что прокурорам следовало бы проявить больше смелости и прекратить эти досудебные расследования вместо того, чтобы годами продолжать процесс. Кроме того, журналист считает, что следовало бы подумать и о более строгих сроках производства по особо сложным и крупным делам – заседания суда в таких случаях не должны проводиться раз в один или несколько месяцев. Но при этом Д.Синкявичюс не склонен ругать прокуроров за «лопнувшие» дела: «Нужно обратить внимание на то, что на большинство людей, о которых идёт речь, которые были оправданы за недоказанностью вины, обвинения не с неба свалились. Какие-то дела они в большей или меньшей степени делали, просто те деяния, которые им инкриминировали, позднее расценили как, например, дисциплинарные проступки».В связи с этим Г.Барткус отмечает, что так возникает опасность оправдать и возможную некомпетентность прокуратуры, вследствие которой могут оказаться загубленными карьера и здоровье человека.«Можно услышать и такое: суд человека оправдал, но всё равно он сделал что-то плохое, может, ещё что-то нарушил. Так пытаются оправдать слишком долгое расследование, возможно, и некомпетентность. И это очень плохо, потому что мы всё же очерняем человека. Уголовное право и его инструменты не предназначены для расследования дисциплинарных проступков, для анализирования частных разговоров начальника инспекции, в которых он весьма колоритно характеризует некоторых людей. Не для того эти инструменты, и общественные деньги должны на это расходоваться», – говорит адвокат. Подготовил Роналдас Галинис , Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: служба специальных расследований, коррупция, криминал, ССР, LRT, телерадиокомпания, коррупционные дела Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1230 — статья прочитана 191 раз Комментарии