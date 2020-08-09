Его дорога ведёт к солнцу 🔊 Воспроизвести Руководитель проекта солнечной электростанции, коммерческий директор АО «Polivektris» Артём Безбородых



Вы любите символы? Мы - тоже, особенно глубокие и c историческим подтекстом. В наше время они на каждом шагу - только смотри!



Когда мы проезжали перекрёсток Минского и Лидского шоссе, нам показалось, что это и есть тот самый символ: отсюда две дороги уводят человека в разные миры - одна туда, где вот-вот запустят атомную станцию, другая – где завершилось строительство солнечной электростанции. Какая из них правильная и по какой ехать, какая ведёт к счастью? Разве это не знак свыше? Вопреки сладкоголосым «атомным соловьям», мы выбрали ту, что вела к солнцу…







- Мы подписали акт о завершении строительства солнечной электростанции мощностью около одного Мгвт/час, – рассказывает коммерческий директор компании АРТЁМ БЕЗБОРОДЫХ (на снимке). - В ней использованы кремниевые преобразователи солнечного света, генеральным подрядчиком являлась испанская компания, выполнившая все работы «под ключ» и давшая двадцатилетнюю гарантию на основные узлы и механизмы. Станция занимает площадь около пяти гектаров, и для её размещения использованы крыши наших производственных и складских корпусов, что, разумеется, позволило удешевить стоимость проекта, так как не пришлось покупать или арендовать участок земли на стороне. Стоимость проекта – около одного миллиона евро. По своим параметрам станция входит в число наиболее крупных объектов солнечной энергетики Литвы.



Солнечные панели смонтированы под оптимальным для наших широт углом, и их мощность в весенне-осенний период позволяет в значительной степени сократить наши потребности в закупке электроэнергии – в этот период семьдесят процентов суточного времени светит солнце.



Панели пыле- и влагозащищённые, морозостойкие, на самой станции нет ни одного работника обслуживающего персонала, так как она работает в автоматическом режиме и нуждается лишь в небольшом косметическом уходе. Мы выбрали оптимальный для наших потребностей вариант: без накопительных аккумуляторов и системы отслеживания движения солнца.



…Всемирно известный физик, академик Пётр Капица утверждал, что низкая плотность потока солнечной энергии не позволит солнцу внести серьёзный вклад в мировую энергетику. Его коллега, лауреат Нобелевской премии академик Жорес Алфёров имел противоположную точку зрения:



- Я был бы безмерно рад, если бы были решены все экономико-технологические проблемы преобразования солнечной энергии.



…Прошло сорок лет после начала дискуссии двух выдающихся учёных, и время подвело, пусть и не окончательные, но всё-таки итоги. В 2004 году удельный вес солнечной энергетики составлял 0,01 процента от мировой выработки электроэнергии; в 2014-м уже 0,79, а в 2016-м – уже 1,3 процента.



Поразительны темпы развития самой солнечной энергетики: они стабильно растут на 33 процента ежегодно. О перспективах этого чистого вида энергии говорят только с восторгом: использование всего 0,0125 процента солнечного излучения обеспечивает всю текущую потребность мировой экономики, а использование 0,5 процента закрывает мировую потребность на самую далёкую перспективу.



- Сторонники солнечной энергетики предпочитают говорить не только об экологической стороне её развития, но и о морально–нравственной ответственности перед обществом. Так ли всё солнечно в развитии солнечной энергетики?



- Я не открою никакого секрета, если скажу, что стоимость оборудования таких станций, как мы ввели в эксплуатацию, довольно высокая, коэффициент полезного действия низок, а срок окупаемости инвестиций очень длительный – не менее двадцати лет. Действуют и многочисленные природные факторы: световой поток зависит от времени года, состояния облачности, угла наклона Солнца, да и в обычное тёмное время суток станция ничего не вырабатывает.



К сказанному надо добавить, что существует немало и чисто организационных вопросов. Возьмём, к примеру, рыночную цену электроэнергии: она колеблется не только из года в год, и причём существенно, но и в течение года.



Кто может прогнозировать её размер через двадцать лет? И что произойдёт на рынке, как в техническом, так и в экономическом плане, за эти годы?



Не сочтите за нескромность, но подобные проекты не для слабаков. Прежде всего, необходима сильная вера в свой бизнес, подкреплённая не менее сильными прогностическими расчётами и надеждой, что если не ты, то кто-то из твоих близких вернёт сделанные вложения.



И второе условие – это чувство социальной ответственности, а точнее, сопричастности к решению проблем общества, понимание того, что твой проект что-то улучшит в этом мире.



Далеко не последнюю роль сыграла и взвешенная позиция в развитии возобновляемых источников электроэнергии нашего государства: оно покрывает немалую часть инвестиционных расходов. В нашем случае это было шестьдесят процентов от стоимости проекта, сорок процентов вложила наша компания. Разумеется, такая, с позволения сказать, арифметика даёт надежду на окупаемость капиталовложений в течение пяти-шести лет, в зависимости от состояния рынка.



Не могу не отметить, что названные цифры во многом обусловлены самим проектом – солнечная электроэнергия у нас производится не для продажи, а для нужд собственного производства. Это очень правильная позиция государства, когда оно поддерживает тех, кто сам производит так называемую зелёную электроэнергию для своих нужд.



- «Зелёная энергетика» сумеет бросить серьёзный вызов углеводородам?



- Сумеет! Однако это произойдёт не так скоро, как хотелось бы. Для этого нужны поистине революционные открытия в преобразовании энергии солнца, её накоплении; нужны принципиально новые материалы. И всё же то, что происходит, – это и есть неумолимое движение к решению стоящих перед человечеством задач. Новые материалы на базе нанотехнологий позволили создать более совершенные солнечные панели. Стремительно развивается сегмент аккумуляции и хранения энергии.



- Как выглядит экономическая сторона проекта? Что говорят цифры? Скорее всего, их расклад и подтолкнул к осуществлению достаточно дорогого инвестиционного проекта?



- В компании много раз и на протяжении долгого времени изучали и анализировали все расчёты, связанные как с использованием покупной электроэнергии, так и пользой от собственной энергогенерации.



Мы закупаем электроэнергию по четыре евроцента за киловатт/час, плюс цена транспортировки по линиям электропередач, в сумме это составляет около десяти центов.



Производство собственной электроэнергии нам обходится в те же четыре евроцента, но уже без необходимости оплачивать услуги передающей компании!



Разумеется, все наши рассуждения и ожидания имеют предположительный характер. Мы – технически образованные люди и знаем, что порой даже веками отработанные технологии дают самые неожиданные сбои…



Мы вынуждены покупать определённые объёмы элект­роэнергии, так как у нас многосменное производство, а ночью станция ничего не генерирует. Однако в весенне–осенний сезон наша электростанция выходит на очевидный экономический эффект, или, говоря языком хозяйственника, снижает наши затраты.



Словом, поработаем месяц-другой, посмотрим, как всё складывается технологически и как осуществлённый проект скажется на экономических показателях. Думаю, о них мы сообщим вашим читателям в любом случае.



- В мировой энергетике трудно выявить главное направление: в пятидесяти километрах от нас готовятся к пуску атомного объекта, в Германии, наоборот, заняты разработкой технологий демонтажа таких станций, в Африке активно строят гидростанции… И это на Земле, где щедро льётcя солнечный свет!..



- «Неисповедимы пути Господни» - гласит известное изречение из Библии. Также тернисты и непредсказуемы пути развития новых высокоэффективных технологий. Что же касается «зелёной энергетики», то мне кажется, что человечество методом проб и ошибок лишь нащупывает пути к эффективному использованию возобновляемых источников. Нелишне будет вспомнить, что сама идея использовать солнечную энергию восходит к XVII веку, когда французский учёный разработал двигатель для доставки воды, но потребовались века для создания работающих проектов, однако дорогих и с низким КПД. И среди множества проектов, таких, как энергия ветра, воды, энергия древесины, травы и даже куриного помёта, энергия солнца - самая предпочтительная и безопасная.



Среди проблем её развития я бы назвал дороговизну солнечных панелей. С одной стороны, эффективность использования одного килограмма кремния равна 72 тоннам углеводородного сырья. А с другой - стоимость фотопанелей и другого оборудования, низкий КПД, долгие сроки возврата инвестиций – существенно мешают использованию столь благотворного солнечного света. И конечно, проблема накопления электроэнергии – фундаментальная для всей энергетики в целом.



Мы не ставили аккумуляторы для накопления электричества для работы в тёмное время суток – это дорого, и что делать с аккумуляторами после того, как они отслужат свой срок?



Думаю, что и в обсуждаемой нами отрасли, и в других областях важно соблюдать разумный подход. Пока не решены упомянутые проблемы, правильным было бы использовать преимущества каждого источника возобновляемой энергии.



Мне глубоко симпатичен симбиоз солнца и ветра. В нашем климатическом поясе на высоте ста пятидесяти метров скорость ветра практически стабильна. Так и видятся эти два взаимодополняющие друг друга проекта.



- Один английский эксперт утверждает, что стоимость солнечных панелей в прошлом году составила лишь половину того, что они стоили в 1994 году... Кроме технических проб­лем, наверняка, есть и чисто бюрократические. Всепобеждающая армия чиновников только увеличивает свои ряды…



- Да, не без того. Мне кажется правильным стимулирование строительства солнечных электростанций в любом, правильно выбранном месте, с тем, чтобы его собственник имел право получить замещение произведённого им количества там, где ему это необходимо. Правда, определённые шаги в этом направлении делаются.



Или вот общегосударственная проблема, или, точнее говоря, тормоз в развитии всей энергетики - передающие мощности. Трудно соотнести бесконечные разговоры об энергетической независимости и передачу в частные руки энергопередающего хозяйства. Ведь линии электропередач – это как магистральные пути на железной дороге. Крайне неразумно передавать их в частные руки.



- Наши читатели с интересом восприняли ранее опубликованный на страницах «Обзора» материал о переработке в «Polivektris» полимерных отходов. И вот новое проявление дружбы бизнеса и экологии. Бизнес действительно может развиваться, не уничтожая экологию?



- Как и в прошлый раз, я хочу решительным образом выступить против утверждений, что бизнес уничтожает среду обитания человечества. Несомненно, что несовершенство технологий вызывает определённые негативные последствия для окружающей среды. Важно, чтобы это воздействие было минимальным и постепенно сводилось к нулю. Да, есть отдельные бизнесмены, которые поступают безответственно, но бизнес, как и все другие сферы деятельности человека, немыслим без понимания личной ответственности каждого за своё действие или бездействие.



Неужели можно чувствовать удовлетворение и радость от своих дел в обществе, где царят нищета и убогость? Мне кажется, что нормальному человеку это несвойственно.



Социальная ответственность – непременное условие любого бизнес-проекта, другая крайность – когда пытаются отменить, в полном смысле этого слова, экономическую составляющую бизнеса. Такие факты имеют место даже на уровне государственной политики. Ни к чему хорошему это не приводит, экономика в стагнации, люди бегут куда только могут.



Если же говорить обобщённо, то мне, как человеку реально работающему в бизнесе и несущему персональную ответственность за жизнь, здоровье и благосостояние большого количества людей, а также за принятие решений ценою в миллионы евро, глубоко импонирует социализация капитала, забота о человеке как главной движущей силе нашей цивилизации.



- Сторонники «зелёной энергетики» характеризуют её как «цивилизационный прорыв». Так ли это? Возможно, над Яшюнай и станет меньше выбросов, но в Испании, где изготавливали основное оборудование для станции, их будет больше, а производство солнечных панелей вообще вредно…



- Так что – ждать апокалипсиса? Ведь выбросы от всех видов производства и эксплуатации автомобильного, железнодорожного, авиационного и водного транспорта – это более 70 процентов всех мировых выбросов в атмосферу.



Вот мы берём у солнца тысячи киловатт энергии в час. Мало? Да, не много, но в нашей маленькой Литве постоянно вводятся далеко не самые маленькие солнечные источники электро­энергии, плюс тысячи домов, где смонтированы солнечные батареи. Главное – выбран путь движения, а человеческая мысль и энергия преодолеют возникающие проблемы.



- Ваша компания в своё время выделялась именно социальной заботой о коллективе: страховые и накопительные выплаты, успешная борьба с пьянством, поддержание духа сплочённости и взаимовыручки… Что теперь с этими проектами?



- Они живы, и мы лишь расширяем их, находим новые пути активизации трудовой энергии работников. Конечно, пока далеки от идеала: страдаем от невысокой профессиональной подготовки новых работников, от низкого общеобразовательного уровня подрастающего поколения.



Сейчас оживление в трудовые отношения внесла пандемия короновируса, особенно волна реэмиграции – те, кто вернулся из-за границы, а таких уже немало, отличаются лучшей профессиональной подготовкой, более высоким уровнем дисциплины.



Конечно, огорчает инертность устремлений части нашего персонала: отработал, получил зарплату и, как говорится, хоть трава не расти… Видимо, проблема отчуждения работника от средств производства и от произведённого товара остаётся очень глубокой.



Ранее говорили: ну зачем мне работать на государство? Где оно, это государство? Теперь в моде теория собственника-эксплу­а­татора, кстати сказать, совсем не новая. Словом, жизнь во всех её проявлениях идёт и у нас.



- Очевидно, солнечная электростанция – это не закат Ваших планов и стремлений?



- Да, есть задумки на будущее. Вот коронавирус подкинул идею поработать в медицинской области. Ведь это не последнее испытание для людей, и этот сегмент бизнеса не только благородный, но и перспективный. Хотелось бы поработать над расширением спектра приложения своих сил.



- Спасибо за славные дела, и хотим видеть Вас в новых больших и интересных проектах! Так мы оказались в Яшюнай, что неподалёку от Вильнюса, на заводе акционерного общества «Polivektris». Здесь мы были почти два года назад, по такому же экологическому зову: предприятие перерабатывает отходы различных полимеров, делая чище и безопаснее не только нашу страну, но и другие страны Евросоюза. И вот новый, не менее интересный проект.- Мы подписали акт о завершении строительства солнечной электростанции мощностью около одного Мгвт/час, – рассказывает коммерческий директор компании АРТЁМ БЕЗБОРОДЫХ (на снимке). - В ней использованы кремниевые преобразователи солнечного света, генеральным подрядчиком являлась испанская компания, выполнившая все работы «под ключ» и давшая двадцатилетнюю гарантию на основные узлы и механизмы. Станция занимает площадь около пяти гектаров, и для её размещения использованы крыши наших производственных и складских корпусов, что, разумеется, позволило удешевить стоимость проекта, так как не пришлось покупать или арендовать участок земли на стороне. Стоимость проекта – около одного миллиона евро. По своим параметрам станция входит в число наиболее крупных объектов солнечной энергетики Литвы.Солнечные панели смонтированы под оптимальным для наших широт углом, и их мощность в весенне-осенний период позволяет в значительной степени сократить наши потребности в закупке электроэнергии – в этот период семьдесят процентов суточного времени светит солнце.Панели пыле- и влагозащищённые, морозостойкие, на самой станции нет ни одного работника обслуживающего персонала, так как она работает в автоматическом режиме и нуждается лишь в небольшом косметическом уходе. Мы выбрали оптимальный для наших потребностей вариант: без накопительных аккумуляторов и системы отслеживания движения солнца.…Всемирно известный физик, академик Пётр Капица утверждал, что низкая плотность потока солнечной энергии не позволит солнцу внести серьёзный вклад в мировую энергетику. Его коллега, лауреат Нобелевской премии академик Жорес Алфёров имел противоположную точку зрения:- Я был бы безмерно рад, если бы были решены все экономико-технологические проблемы преобразования солнечной энергии.…Прошло сорок лет после начала дискуссии двух выдающихся учёных, и время подвело, пусть и не окончательные, но всё-таки итоги. В 2004 году удельный вес солнечной энергетики составлял 0,01 процента от мировой выработки электроэнергии; в 2014-м уже 0,79, а в 2016-м – уже 1,3 процента.Поразительны темпы развития самой солнечной энергетики: они стабильно растут на 33 процента ежегодно. О перспективах этого чистого вида энергии говорят только с восторгом: использование всего 0,0125 процента солнечного излучения обеспечивает всю текущую потребность мировой экономики, а использование 0,5 процента закрывает мировую потребность на самую далёкую перспективу.- Я не открою никакого секрета, если скажу, что стоимость оборудования таких станций, как мы ввели в эксплуатацию, довольно высокая, коэффициент полезного действия низок, а срок окупаемости инвестиций очень длительный – не менее двадцати лет. Действуют и многочисленные природные факторы: световой поток зависит от времени года, состояния облачности, угла наклона Солнца, да и в обычное тёмное время суток станция ничего не вырабатывает.К сказанному надо добавить, что существует немало и чисто организационных вопросов. Возьмём, к примеру, рыночную цену электроэнергии: она колеблется не только из года в год, и причём существенно, но и в течение года.Кто может прогнозировать её размер через двадцать лет? И что произойдёт на рынке, как в техническом, так и в экономическом плане, за эти годы?Не сочтите за нескромность, но подобные проекты не для слабаков. Прежде всего, необходима сильная вера в свой бизнес, подкреплённая не менее сильными прогностическими расчётами и надеждой, что если не ты, то кто-то из твоих близких вернёт сделанные вложения.И второе условие – это чувство социальной ответственности, а точнее, сопричастности к решению проблем общества, понимание того, что твой проект что-то улучшит в этом мире.Далеко не последнюю роль сыграла и взвешенная позиция в развитии возобновляемых источников электроэнергии нашего государства: оно покрывает немалую часть инвестиционных расходов. В нашем случае это было шестьдесят процентов от стоимости проекта, сорок процентов вложила наша компания. Разумеется, такая, с позволения сказать, арифметика даёт надежду на окупаемость капиталовложений в течение пяти-шести лет, в зависимости от состояния рынка.Не могу не отметить, что названные цифры во многом обусловлены самим проектом – солнечная электроэнергия у нас производится не для продажи, а для нужд собственного производства. Это очень правильная позиция государства, когда оно поддерживает тех, кто сам производит так называемую зелёную электроэнергию для своих нужд.- Сумеет! Однако это произойдёт не так скоро, как хотелось бы. Для этого нужны поистине революционные открытия в преобразовании энергии солнца, её накоплении; нужны принципиально новые материалы. И всё же то, что происходит, – это и есть неумолимое движение к решению стоящих перед человечеством задач. Новые материалы на базе нанотехнологий позволили создать более совершенные солнечные панели. Стремительно развивается сегмент аккумуляции и хранения энергии.- В компании много раз и на протяжении долгого времени изучали и анализировали все расчёты, связанные как с использованием покупной электроэнергии, так и пользой от собственной энергогенерации.Мы закупаем электроэнергию по четыре евроцента за киловатт/час, плюс цена транспортировки по линиям электропередач, в сумме это составляет около десяти центов.Производство собственной электроэнергии нам обходится в те же четыре евроцента, но уже без необходимости оплачивать услуги передающей компании!Разумеется, все наши рассуждения и ожидания имеют предположительный характер. Мы – технически образованные люди и знаем, что порой даже веками отработанные технологии дают самые неожиданные сбои…Мы вынуждены покупать определённые объёмы элект­роэнергии, так как у нас многосменное производство, а ночью станция ничего не генерирует. Однако в весенне–осенний сезон наша электростанция выходит на очевидный экономический эффект, или, говоря языком хозяйственника, снижает наши затраты.Словом, поработаем месяц-другой, посмотрим, как всё складывается технологически и как осуществлённый проект скажется на экономических показателях. Думаю, о них мы сообщим вашим читателям в любом случае.- «Неисповедимы пути Господни» - гласит известное изречение из Библии. Также тернисты и непредсказуемы пути развития новых высокоэффективных технологий. Что же касается «зелёной энергетики», то мне кажется, что человечество методом проб и ошибок лишь нащупывает пути к эффективному использованию возобновляемых источников. Нелишне будет вспомнить, что сама идея использовать солнечную энергию восходит к XVII веку, когда французский учёный разработал двигатель для доставки воды, но потребовались века для создания работающих проектов, однако дорогих и с низким КПД. И среди множества проектов, таких, как энергия ветра, воды, энергия древесины, травы и даже куриного помёта, энергия солнца - самая предпочтительная и безопасная.Среди проблем её развития я бы назвал дороговизну солнечных панелей. С одной стороны, эффективность использования одного килограмма кремния равна 72 тоннам углеводородного сырья. А с другой - стоимость фотопанелей и другого оборудования, низкий КПД, долгие сроки возврата инвестиций – существенно мешают использованию столь благотворного солнечного света. И конечно, проблема накопления электроэнергии – фундаментальная для всей энергетики в целом.Мы не ставили аккумуляторы для накопления электричества для работы в тёмное время суток – это дорого, и что делать с аккумуляторами после того, как они отслужат свой срок?Думаю, что и в обсуждаемой нами отрасли, и в других областях важно соблюдать разумный подход. Пока не решены упомянутые проблемы, правильным было бы использовать преимущества каждого источника возобновляемой энергии.Мне глубоко симпатичен симбиоз солнца и ветра. В нашем климатическом поясе на высоте ста пятидесяти метров скорость ветра практически стабильна. Так и видятся эти два взаимодополняющие друг друга проекта.- Да, не без того. Мне кажется правильным стимулирование строительства солнечных электростанций в любом, правильно выбранном месте, с тем, чтобы его собственник имел право получить замещение произведённого им количества там, где ему это необходимо. Правда, определённые шаги в этом направлении делаются.Или вот общегосударственная проблема, или, точнее говоря, тормоз в развитии всей энергетики - передающие мощности. Трудно соотнести бесконечные разговоры об энергетической независимости и передачу в частные руки энергопередающего хозяйства. Ведь линии электропередач – это как магистральные пути на железной дороге. Крайне неразумно передавать их в частные руки.- Как и в прошлый раз, я хочу решительным образом выступить против утверждений, что бизнес уничтожает среду обитания человечества. Несомненно, что несовершенство технологий вызывает определённые негативные последствия для окружающей среды. Важно, чтобы это воздействие было минимальным и постепенно сводилось к нулю. Да, есть отдельные бизнесмены, которые поступают безответственно, но бизнес, как и все другие сферы деятельности человека, немыслим без понимания личной ответственности каждого за своё действие или бездействие.Неужели можно чувствовать удовлетворение и радость от своих дел в обществе, где царят нищета и убогость? Мне кажется, что нормальному человеку это несвойственно.Социальная ответственность – непременное условие любого бизнес-проекта, другая крайность – когда пытаются отменить, в полном смысле этого слова, экономическую составляющую бизнеса. Такие факты имеют место даже на уровне государственной политики. Ни к чему хорошему это не приводит, экономика в стагнации, люди бегут куда только могут.Если же говорить обобщённо, то мне, как человеку реально работающему в бизнесе и несущему персональную ответственность за жизнь, здоровье и благосостояние большого количества людей, а также за принятие решений ценою в миллионы евро, глубоко импонирует социализация капитала, забота о человеке как главной движущей силе нашей цивилизации.- Так что – ждать апокалипсиса? Ведь выбросы от всех видов производства и эксплуатации автомобильного, железнодорожного, авиационного и водного транспорта – это более 70 процентов всех мировых выбросов в атмосферу.Вот мы берём у солнца тысячи киловатт энергии в час. Мало? Да, не много, но в нашей маленькой Литве постоянно вводятся далеко не самые маленькие солнечные источники электро­энергии, плюс тысячи домов, где смонтированы солнечные батареи. Главное – выбран путь движения, а человеческая мысль и энергия преодолеют возникающие проблемы.- Они живы, и мы лишь расширяем их, находим новые пути активизации трудовой энергии работников. Конечно, пока далеки от идеала: страдаем от невысокой профессиональной подготовки новых работников, от низкого общеобразовательного уровня подрастающего поколения.Сейчас оживление в трудовые отношения внесла пандемия короновируса, особенно волна реэмиграции – те, кто вернулся из-за границы, а таких уже немало, отличаются лучшей профессиональной подготовкой, более высоким уровнем дисциплины.Конечно, огорчает инертность устремлений части нашего персонала: отработал, получил зарплату и, как говорится, хоть трава не расти… Видимо, проблема отчуждения работника от средств производства и от произведённого товара остаётся очень глубокой.Ранее говорили: ну зачем мне работать на государство? Где оно, это государство? Теперь в моде теория собственника-эксплу­а­татора, кстати сказать, совсем не новая. Словом, жизнь во всех её проявлениях идёт и у нас.- Да, есть задумки на будущее. Вот коронавирус подкинул идею поработать в медицинской области. Ведь это не последнее испытание для людей, и этот сегмент бизнеса не только благородный, но и перспективный. Хотелось бы поработать над расширением спектра приложения своих сил. Адольфас РУДЗЯНСКИС, Яков ПРОХОРОВ , "Обзор" Категории: экономика Ключевые слова: солнечная электростанция Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1230 — статья прочитана 165 раз Комментарии