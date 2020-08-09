Где быть в масках 🔊 Воспроизвести Фото Shuterstock



Из-за распространения коронавируса с минувшей субботы в Литве ужесточились требования безопасности в магазинах, учреждениях общественного питания, общественном транспорте, а также при осуществлении полётов, предоставлении других услуг.



Такое решение подписал замещавший министра здравоохранения Аурелиюса Веригу министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, сообщил Минздрав.



Главное требование - в закрытые общественные места возвращается обязанность и для посетителей, и для работников носить маски, также необходимо соблюдать расстояния между людьми.



В предписании предусмотрено, что маски в таких местах обязательны для всех лиц старше 6 лет, за исключением учреждений общепита, где в масках обязаны быть только работники. Также маски не будут обязательны при предоставлении специфических услуг, таких, как бритьё бороды, а также при посещении спортклубов. Такое решение подписал замещавший министра здравоохранения Аурелиюса Веригу министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, сообщил Минздрав.Главное требование - в закрытые общественные места возвращается обязанность и для посетителей, и для работников носить маски, также необходимо соблюдать расстояния между людьми.В предписании предусмотрено, что маски в таких местах обязательны для всех лиц старше 6 лет, за исключением учреждений общепита, где в масках обязаны быть только работники. Также маски не будут обязательны при предоставлении специфических услуг, таких, как бритьё бороды, а также при посещении спортклубов. В местах торговли, предоставления услуг, проведения досуга и развлечений, в общественном транспорте между людьми следует соблюдать расстояние минимум в 1 метр, должны быть обеспечены средства для дезинфекции рук, как минимум раз в день автобус или троллейбус должен дезинфицироваться полностью.



На остановках общественного транспорта рекомендуется пометить места ожидания на безопасном расстоянии, возвращается и рекомендация не продавать бумажные талоны на проезд.



Требования безопасности ужесточаются из-за роста числа заболеваний коронавирусом в стране.



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Для сотрудников, обслуживающих посетителей, и для самих посетителей в государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях Литвы снова введено обязательное ношение масок.



Это решение вступило в силу с минувшей субботы.



Как сообщает Минздрав, решение принято с учётом эпидемиологической ситуации в Литве.



Учреждениям и предприятиям предписано обязать посетителей старше шести лет быть в маске.



Как говорится в сообщении, это означает, что ношение средств защиты теперь становится обязательным. Раньше маски для посетителей старше шести лет лишь рекомендовались.



Физический контакт работников с посетителями тоже должен быть ограничен - следует либо соблюдать расстояние не менее 1 метра, либо рабочее место сотрудника должно быть отгорожено от посетителей перегородкой.



Также вводится новое предписание, согласно которому при проведении собраний в государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях в закрытых помещениях рекомендуется ношение масок. BNS Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: маски, карантин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1230 — статья прочитана 137 раз Комментарии