Где быть в масках

Из-за распространения коронавируса с минувшей субботы в Литве ужесточились требования безопасности в магазинах, учреждениях общественного питания, общественном транспорте, а также при осуществлении полётов, предоставлении других услуг.
Такое решение подписал замещавший министра здравоохранения Аурелиюса Веригу министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, сообщил Минздрав.
Главное требование - в закрытые общественные места возвращается обязанность и для посетителей, и для работников носить маски, также необходимо соблюдать расстояния между людьми.
В предписании предусмотрено, что маски в таких местах обязательны для всех лиц старше 6 лет, за исключением учреждений общепита, где в масках обязаны быть только работники. Также маски не будут обязательны при предоставлении специфических услуг, таких, как бритьё бороды, а также при посещении спортклубов.
В местах торговли, предоставления услуг, проведения досуга и развлечений, в общественном транспорте между людьми следует соблюдать расстояние минимум в 1 метр, должны быть обеспечены средства для дезинфекции рук, как минимум раз в день автобус или троллейбус должен дезинфицироваться полностью.
На остановках общественного транспорта рекомендуется пометить места ожидания на безопасном расстоянии, возвращается и рекомендация не продавать бумажные талоны на проезд.
Требования безопасности ужесточаются из-за роста числа заболеваний коронавирусом в стране.
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Для сотрудников, обслуживающих посетителей, и для самих посетителей в государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях Литвы снова введено обязательное ношение масок.
Это решение вступило в силу с минувшей субботы.
Как сообщает Минздрав, решение принято с учётом эпидемиологической ситуации в Литве.
Учреждениям и предприятиям предписано обязать посетителей старше шести лет быть в маске.
Как говорится в сообщении, это означает, что ношение средств защиты теперь становится обязательным. Раньше маски для посетителей старше шести лет лишь рекомендовались.
Физический контакт работников с посетителями тоже должен быть ограничен - следует либо соблюдать расстояние не менее 1 метра, либо рабочее место сотрудника должно быть отгорожено от посетителей перегородкой.
Также вводится новое предписание, согласно которому при проведении собраний в государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях в закрытых помещениях рекомендуется ношение масок.
На остановках общественного транспорта рекомендуется пометить места ожидания на безопасном расстоянии, возвращается и рекомендация не продавать бумажные талоны на проезд.
Требования безопасности ужесточаются из-за роста числа заболеваний коронавирусом в стране.
● ● ●
Для сотрудников, обслуживающих посетителей, и для самих посетителей в государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях Литвы снова введено обязательное ношение масок.
Это решение вступило в силу с минувшей субботы.
Как сообщает Минздрав, решение принято с учётом эпидемиологической ситуации в Литве.
Учреждениям и предприятиям предписано обязать посетителей старше шести лет быть в маске.
Как говорится в сообщении, это означает, что ношение средств защиты теперь становится обязательным. Раньше маски для посетителей старше шести лет лишь рекомендовались.
Физический контакт работников с посетителями тоже должен быть ограничен - следует либо соблюдать расстояние не менее 1 метра, либо рабочее место сотрудника должно быть отгорожено от посетителей перегородкой.
Также вводится новое предписание, согласно которому при проведении собраний в государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях в закрытых помещениях рекомендуется ношение масок.