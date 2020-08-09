Тут пришла тётя Вера... И упомянула о необъятном 🔊 Воспроизвести



- Как там Козьма Прутков говорил в своё время? Что нельзя объять необъятное? – с туманных намёков начала очередную нашу чайную посиделку народный политолог.



- Это вы к чему? – услужливо уточнил я у соседки.



- Да это я по поводу возвращения режима обязательного ношения масок в закрытых помещениях и в общественном транспорте, - пояснила тётя Вера.



- Вам не нравится это решение наших властей? В последнее время ведь количество заболевших вновь возросло. Или вы разделяете позицию тех, кто считает, что раз у него никто из родных и знакомых ещё не умер от коронавируса и не переболел в тяжёлой форме, то все сообщения об этом вирусе, о необходимости предохраняться от него – пустые россказни, лапша на уши простому народу? – сказал я, не скрывая своего удивления. - Как там Козьма Прутков говорил в своё время? Что нельзя объять необъятное? – с туманных намёков начала очередную нашу чайную посиделку народный политолог.- Это вы к чему? – услужливо уточнил я у соседки.- Да это я по поводу возвращения режима обязательного ношения масок в закрытых помещениях и в общественном транспорте, - пояснила тётя Вера.- Вам не нравится это решение наших властей? В последнее время ведь количество заболевших вновь возросло. Или вы разделяете позицию тех, кто считает, что раз у него никто из родных и знакомых ещё не умер от коронавируса и не переболел в тяжёлой форме, то все сообщения об этом вирусе, о необходимости предохраняться от него – пустые россказни, лапша на уши простому народу? – сказал я, не скрывая своего удивления. - Вообще-то, мне не нужны такие доказательства. Думаю, что такое доказательство даже для самых ярых приверженцев теории коронавирусного заговора будет чрезмерным. Умрёт кто-то из близких вам людей, и вы тогда со спокойной совестью будете носить маску? Мне не так уж много осталось (хотелось бы, конечно, чтобы этот остаток был подольше), и я не хочу играть в такую лотерею, - сказала собеседница.



- Тогда о чём вы?



- Ну, хотя бы о том, что наши власти, предпринимая какие-то шаги, чтобы уберечь народ от новых больших бед, как-то странно забывают о некоторых вещах, - начала тётя Вера. – О том, что вторая волна, скорее всего, будет, говорили давно. Но потом, когда закончилась первая волна и пришёл июль, время отпусков и более редкого курсирования городских автобусов и троллейбусов, в общественном транспорте, по крайней мере, в нашем Вильнюсе (в других городах я в это время не бывала), народ снова то и дело стал ездить, набиваясь в салон, как сельди в бочке.



- Чтобы оставшийся вирус задавился в толпе, - пошутил я и сразу понял, что не очень удачно.



- Но это ещё не самое страшное – закончится лето (всего-то месяц летнего графика остался!), и общественный транспорт снова станет ездить чаще. А вот как будут этот месяц и все ближайшие месяцы работать поликлиники и больницы? Давно уже поговаривают, что из-за карантина и лечения по телефону возросла смертность у людей из группы риска – сердечников, гипертоников… А сколько ещё людей услышит, что они со своей онкологией слишком поздно обратились к врачам? Тут одним переходом с летнего графика на осенне-зимний не обойдёшься, - заметила соседка.



- Ну, так вы же сами вслед за Козьмой Прутковым повторили, что нельзя объять необъятное! Власти стараются, но что-то потом вылезет, и они это быстро порешают, - уверил я.



- За несуществующего на самом деле Козьму Пруткова думали три головы, а над проблемой коронавируса в нашей стране должна думать целая армия чиновников и политиков. Поэтому хотелось бы и результатов получше, - вбила тётя Вера последний гвоздь в тему. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1230 — статья прочитана 75 раз Комментарии