Литва ужесточает пограничный режим из-за коронавируса

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене призывает воздержаться от поездок и утверждает, что не сомневается, что со следующей недели будет введена обязательная изоляция по возвращении из Польши.
"Если мы можем, давайте отложим эти поездки, так как я не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы при отъезде в Польшу в понедельник, по возвращении не нужно было бы самоизолироваться. Ну, не только Польша, есть еще несколько стран, где эпидемиологическая ситуация особо неблагоприятна", - заявила Р. Лингене.
В настоящее время самоизоляция для прибывающих из Польши не обязательна, однако этот список каждую пятницу обновляет министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
В Польше за минувшие сутки выявлено еще 640 случаев коронавируса, также зарегистрировано 18 смертельных исходов. Коронавирус распространился в шахтерском регионе Силезии.
Всего в Польше случаев заболевания 48 тыс. 789, а смертей – 1756.
По данным Европейского центра профилактики и контроля над заболеваниями, в Польше показатель заболеваемости в настоящее время - 17,9.
Изоляция становится обязательной при возвращении из стран, где показатель заболеваемости за последние 14 дней превысил 16 случаев на 100 тыс. жителей.
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Чтобы не допустить распространения коронавируса и упростить отслеживание предполагаемых зараженных лиц, обсуждается регистрация всех возвращающихся в Литву лиц еще в самолетах, сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.
"В настоящее время готовятся решения руководителя операций и, вероятно, уже в скором времени мы их увидим. (...) В планах - просить регистрироваться всех. Да, это будет не очень удобно, но из-за безответственных лиц страдает всё общество", - в среду сказала журналистам Р. Лингене.
„Сами перевозчики, организаторы поездок будут отвечать за регистрацию людей", – добавила представитель НЦОЗ.
Она также сказала, что прибывшие в Литву еще в самолете будут заполнять регистрационные формы. По утверждению Р. Лингене, такие меры необходимы из-за роста ввозных случаев коронавируса.
Кроме того, если ситуация будет и дальше ухудшаться, регистрироваться будут обязаны и участники различных мероприятий.
„У нас немало случаев заражения на мероприятиях. Фестивали, разные концерты, городские праздники - есть заражения из таких мест. Эпидемиологам очень сложно в толпе найти человека, которого нужно найти", - заявила Р. Лингене.
Р. Лингене отметила, что регистрация будет проводится с соблюдением требований по защите персональных данных.
Она также утверждала, что возможные меры по управлению коронавирусным кризисом постоянно обсуждаются с Минздравом, исследуется опыт других стран, в первую очередь обсуждаются "самые мягкие меры".
В настоящее время тем, кто вернулся в Литву или прибыл в Литву из пораженных коронавирусом стран, обязательно регистрироваться в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ), однако, по словам Р.Лингене, часть людей игнорируют это требование.
Для предотвращения распространения коронавируса в стране с субботы обязательно ношение масок в магазинах, аэропортах и других общественных местах, а также на предприятиях.
В кодексе административных правонарушений предусмотрено, что из-за несоблюдения обязательных указаний грозит штраф от 500 до 1,5 евро, для юридических лиц - от 1,5 до 6 тыс. евро.
Всего в Польше случаев заболевания 48 тыс. 789, а смертей – 1756.
По данным Европейского центра профилактики и контроля над заболеваниями, в Польше показатель заболеваемости в настоящее время - 17,9.
Изоляция становится обязательной при возвращении из стран, где показатель заболеваемости за последние 14 дней превысил 16 случаев на 100 тыс. жителей.
* * *
Чтобы не допустить распространения коронавируса и упростить отслеживание предполагаемых зараженных лиц, обсуждается регистрация всех возвращающихся в Литву лиц еще в самолетах, сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.
"В настоящее время готовятся решения руководителя операций и, вероятно, уже в скором времени мы их увидим. (...) В планах - просить регистрироваться всех. Да, это будет не очень удобно, но из-за безответственных лиц страдает всё общество", - в среду сказала журналистам Р. Лингене.
„Сами перевозчики, организаторы поездок будут отвечать за регистрацию людей", – добавила представитель НЦОЗ.
Она также сказала, что прибывшие в Литву еще в самолете будут заполнять регистрационные формы. По утверждению Р. Лингене, такие меры необходимы из-за роста ввозных случаев коронавируса.
Кроме того, если ситуация будет и дальше ухудшаться, регистрироваться будут обязаны и участники различных мероприятий.
„У нас немало случаев заражения на мероприятиях. Фестивали, разные концерты, городские праздники - есть заражения из таких мест. Эпидемиологам очень сложно в толпе найти человека, которого нужно найти", - заявила Р. Лингене.
Р. Лингене отметила, что регистрация будет проводится с соблюдением требований по защите персональных данных.
Она также утверждала, что возможные меры по управлению коронавирусным кризисом постоянно обсуждаются с Минздравом, исследуется опыт других стран, в первую очередь обсуждаются "самые мягкие меры".
В настоящее время тем, кто вернулся в Литву или прибыл в Литву из пораженных коронавирусом стран, обязательно регистрироваться в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ), однако, по словам Р.Лингене, часть людей игнорируют это требование.
Для предотвращения распространения коронавируса в стране с субботы обязательно ношение масок в магазинах, аэропортах и других общественных местах, а также на предприятиях.
В кодексе административных правонарушений предусмотрено, что из-за несоблюдения обязательных указаний грозит штраф от 500 до 1,5 евро, для юридических лиц - от 1,5 до 6 тыс. евро.