Литва ужесточает пограничный режим из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести



Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене призывает воздержаться от поездок и утверждает, что не сомневается, что со следующей недели будет введена обязательная изоляция по возвращении из Польши.



"Если мы можем, давайте отложим эти поездки, так как я не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы при отъезде в Польшу в понедельник, по возвращении не нужно было бы самоизолироваться. Ну, не только Польша, есть еще несколько стран, где эпидемиологическая ситуация особо неблагоприятна", - заявила Р. Лингене.



В настоящее время самоизоляция для прибывающих из Польши не обязательна, однако этот список каждую пятницу обновляет министр здравоохранения Аурелиюс Верига. Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене призывает воздержаться от поездок и утверждает, что не сомневается, что со следующей недели будет введена обязательная изоляция по возвращении из Польши."Если мы можем, давайте отложим эти поездки, так как я не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы при отъезде в Польшу в понедельник, по возвращении не нужно было бы самоизолироваться. Ну, не только Польша, есть еще несколько стран, где эпидемиологическая ситуация особо неблагоприятна", - заявила Р. Лингене.В настоящее время самоизоляция для прибывающих из Польши не обязательна, однако этот список каждую пятницу обновляет министр здравоохранения Аурелиюс Верига. В Польше за минувшие сутки выявлено еще 640 случаев коронавируса, также зарегистрировано 18 смертельных исходов. Коронавирус распространился в шахтерском регионе Силезии.



Всего в Польше случаев заболевания 48 тыс. 789, а смертей – 1756.



По данным Европейского центра профилактики и контроля над заболеваниями, в Польше показатель заболеваемости в настоящее время - 17,9.



Изоляция становится обязательной при возвращении из стран, где показатель заболеваемости за последние 14 дней превысил 16 случаев на 100 тыс. жителей.



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Чтобы не допустить распространения коронавируса и упростить отслеживание предполагаемых зараженных лиц, обсуждается регистрация всех возвращающихся в Литву лиц еще в самолетах, сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.



"В настоящее время готовятся решения руководителя операций и, вероятно, уже в скором времени мы их увидим. (...) В планах - просить регистрироваться всех. Да, это будет не очень удобно, но из-за безответственных лиц страдает всё общество", - в среду сказала журналистам Р. Лингене.



„Сами перевозчики, организаторы поездок будут отвечать за регистрацию людей", – добавила представитель НЦОЗ.



Она также сказала, что прибывшие в Литву еще в самолете будут заполнять регистрационные формы. По утверждению Р. Лингене, такие меры необходимы из-за роста ввозных случаев коронавируса.



Кроме того, если ситуация будет и дальше ухудшаться, регистрироваться будут обязаны и участники различных мероприятий.



„У нас немало случаев заражения на мероприятиях. Фестивали, разные концерты, городские праздники - есть заражения из таких мест. Эпидемиологам очень сложно в толпе найти человека, которого нужно найти", - заявила Р. Лингене.



Р. Лингене отметила, что регистрация будет проводится с соблюдением требований по защите персональных данных.



Она также утверждала, что возможные меры по управлению коронавирусным кризисом постоянно обсуждаются с Минздравом, исследуется опыт других стран, в первую очередь обсуждаются "самые мягкие меры".



В настоящее время тем, кто вернулся в Литву или прибыл в Литву из пораженных коронавирусом стран, обязательно регистрироваться в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ), однако, по словам Р.Лингене, часть людей игнорируют это требование.



Для предотвращения распространения коронавируса в стране с субботы обязательно ношение масок в магазинах, аэропортах и других общественных местах, а также на предприятиях.



В кодексе административных правонарушений предусмотрено, что из-за несоблюдения обязательных указаний грозит штраф от 500 до 1,5 евро, для юридических лиц - от 1,5 до 6 тыс. евро. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 78 раз Комментарии