«Выбор» без выбора 🔊 Воспроизвести В Литве уже говорят об угрозе второй волны коронавируса, однако жители всё ещё сталкиваются с неудобствами даже после завершения карантина. Пока государственные поликлиники консультируют пациентов дистанционно, нуждающимся в помощи врачей жителям приходится обращаться в частные клиники.



Есть ли справедливость в том, что жители, которые платят обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ), вынуждены лечиться в частных клиниках, поскольку не могут попасть в свою поликлинику? Большая часть пациентов, с которыми журналист Delfi беседовал возле одной из частных клиник, говорила, что у них просто нет выбора.



«Если мне нужны только рецепты или если у меня что-то болит, я могу получить такую услугу. Однако, если нужен специалист, например, хирург, надо снова записываться в поликлинику. Тогда всё сложнее», – рассказала пожилая женщина. Есть ли справедливость в том, что жители, которые платят обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ), вынуждены лечиться в частных клиниках, поскольку не могут попасть в свою поликлинику? Большая часть пациентов, с которыми журналист Delfi беседовал возле одной из частных клиник, говорила, что у них просто нет выбора.«Если мне нужны только рецепты или если у меня что-то болит, я могу получить такую услугу. Однако, если нужен специалист, например, хирург, надо снова записываться в поликлинику. Тогда всё сложнее», – рассказала пожилая женщина. По её словам, частные услуги врачей стоят недёшево:



«Конечно, если надо идти к зубному врачу, то и в государственной поликлинике берут деньги, как в частной. Я уже не понимаю, где скидки, остались только красивые разговоры».



Один из мужчин подтвердил, что государственные поликлиники только больничный дают, больше от них нет никакого толка. По его словам, он два месяца не мог получить помощи из-за проблем с рукой.



«Я не вижу смысла идти туда за направлением. Сюда пришёл в надежде получить услугу. Конечно, жалко денег, а что делать-то? Здоровье дороже. Уже два месяца мучаюсь с рукой, ничто не помогает. Уже лучше заплатить, чем дальше мучиться», - сказал он.



Ещё одна пациентка была возмущена сложившейся ситуацией и сказала, что некоторые врачи вообще недоступны в государственных поликлиниках.



«Если перед карантином мы были записаны к одному специалисту, поскольку были серьёзные проблемы со здоровьем, то потом все визиты аннулировали, сейчас надо записываться заново, чтобы попасть к тем же специалистам. Снова надо ждать неизвестно сколько, а меня мучают сильные боли. Чувствую, что нужна серьёзная консультация, потом может быть поздно. Конечно, это плохо, если в поликлиниках нет специалистов, может быть, надо давать направления куда-то ещё? Например, в Сантаришкес? В моей Шяшкинской поликлинике попасть к специалистам практически невозможно, - сказала она. – В частной клинике всё стоит недёшево, но выхода нет.



Хорошо, если получаешь направление, тогда платишь меньше. А если нет? На этот раз у меня есть направление, а если бы не было, всё равно пришлось бы идти. У поликлиник нет никакой ответственности, если говорить о специалистах».



Обеспокоены и родители школьников – мать троих детей сказала, что до сих пор непонятно, когда можно будет оформить справки детям в школу.



«Сейчас в государственные поликлиники не попасть, лучше бы я тот ОНЗ, который плачу государству, заплатила частной клинике, поскольку, когда мне было плохо, меня через два дня приняли в частной поликлинике. Сложно себе представить, когда дети пройдут комиссию», - сказала женщина. ru.delfi.lt Категории: здоровье Ключевые слова: карантин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1230 — статья прочитана 111 раз Комментарии