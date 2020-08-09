Массивы металлических гаражей уходят в прошлое 🔊 Воспроизвести



Фото vilnius.lt



Вильнюсские власти настоятельно рекомендуют владельцам незаконных металлических гаражей до конца сентября освободить государственную землю, занятую металлическими гаражами уже несколько десятилетий.



Территория, освобождённая после демонтажа гаражей, будет использована для развития более удобной для горожан инфраструктуры: для создания общественных зон отдыха, для строительства новых дорог для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.



В настоящее время в Вильнюсе насчитывается около 10 700 металлических гаражей, а их массивы занимают 51 га государственных земель, необходимых для нужд жителей Вильнюса. Площадь, занимаемая такими гаражами, равна примерно 9 футбольным полям или почти трети территории парка Вингис. Территория, освобождённая после демонтажа гаражей, будет использована для развития более удобной для горожан инфраструктуры: для создания общественных зон отдыха, для строительства новых дорог для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.В настоящее время в Вильнюсе насчитывается около 10 700 металлических гаражей, а их массивы занимают 51 га государственных земель, необходимых для нужд жителей Вильнюса. Площадь, занимаемая такими гаражами, равна примерно 9 футбольным полям или почти трети территории парка Вингис.



Владельцев металлических гаражей неоднократно призывали освободить землю, но из-за их ожидаемо вялой реакции городские власти решили предпринять более решительные меры. Администрация Вильнюсского городского самоуправления обязует владельцев упомянутых гаражей до 30 сентября перенести их на свою землю или сдать их в металлолом. Тем владельцам, которые сделают это вовремя, муниципалитет поможет привести в порядок оставленную территорию.



«Мы очень надеемся, что владельцы гаражей будут доброжелательными и освободят государственную землю, которую они безвозмездно и безнаказанно использовали очень долгое время. В случае, если владельцы не перенесут свои гаражи, муниципалитет будет вынужден начать судебное разбирательство, и владельцам будут грозить денежные штрафы Национальной земельной службы», - говорит В.Миталас.







Фото vilnius.lt



Вместо гаражей



На месте некоторых гаражных массивов уже запланированы проекты, которые будут способствовать повышению уровня жизни горожан. Например, в Каролинишкес, после того, как будут убраны гаражи с улицы Сетино, между улицами В.Мацюлявичяус и Р.Янкауско



будет оборудован недостающий участок длиной 250 м. На двухполосной улице с пешеходным тротуаром и парковочными местами будет также установлено новое освещение и приведены в порядок два перекрёстка.



А в микрорайоне Шнипишкес после избавления от гаражей, занимавших участок в 80 аров между улицами Гедрайчю и Кинту, появится площадь для мероприятий, пешеходные тропы, элементы малых архитектурных форм, освещение, детские игровые площадки и спортивные площадки. Во время неформального голосования жители Вильнюса решили, что это пространство будет называться площадью Шнипишкес.



Незаконные металлические гаражи, находящиеся в настоящее время на ул. Кярнавес, мешают запланированной здесь реконструкции: из-за массива железных коробок невозможно соединить велосипедные дорожки, простирающиеся вдоль улиц Ширвинту и Кярнавес.



Превратились в свалки



Некоторые гаражные массивы не только затрудняют реализацию проектов городского развития, но и представляют угрозу для здоровья жителей, поскольку превратились в нелегальные свалки, отравляющие окружающую среду.



Например, на территории гаражей по ул. Сетино отходы накапливались в течение неопределённого периода времени, хотя городские власти неоднократно предупреждали гаражное товарищество о недопустимости такого положения. И вот в 2020 году муниципалитет по собственной инициативе вывез 521 тонн смешанных отходов, 29 тонн шин, 114 кубометров строительного мусора и ликвидировал 635 кубометров загрязнённой земли.



За ликвидацию отходов городская администрация выписала данному гаражному товариществу счёт на 123 тысячи евро.



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«Гаражи, гаражи...»



А ниже "Обзор" приводит взгляд на гаражи фотохудожника - Виктора ГРЕЦКАСА, "Обзор"



«Большинство металлических гаражей в Вильнюсе заброшены, вокруг них - мусор, гаражи ржавеют и представляют угрозу для здоровья, окружающей среды и имущества людей. Они уродуют лицо столицы и незаконно занимают столь нужные городу государственные земли», - говорит Витаутас Миталас, заместитель мэра Вильнюса.Владельцев металлических гаражей неоднократно призывали освободить землю, но из-за их ожидаемо вялой реакции городские власти решили предпринять более решительные меры. Администрация Вильнюсского городского самоуправления обязует владельцев упомянутых гаражей до 30 сентября перенести их на свою землю или сдать их в металлолом. Тем владельцам, которые сделают это вовремя, муниципалитет поможет привести в порядок оставленную территорию.«Мы очень надеемся, что владельцы гаражей будут доброжелательными и освободят государственную землю, которую они безвозмездно и безнаказанно использовали очень долгое время. В случае, если владельцы не перенесут свои гаражи, муниципалитет будет вынужден начать судебное разбирательство, и владельцам будут грозить денежные штрафы Национальной земельной службы», - говорит В.Миталас.На месте некоторых гаражных массивов уже запланированы проекты, которые будут способствовать повышению уровня жизни горожан. Например, в Каролинишкес, после того, как будут убраны гаражи с улицы Сетино, между улицами В.Мацюлявичяус и Р.Янкаускобудет оборудован недостающий участок длиной 250 м. На двухполосной улице с пешеходным тротуаром и парковочными местами будет также установлено новое освещение и приведены в порядок два перекрёстка.А в микрорайоне Шнипишкес после избавления от гаражей, занимавших участок в 80 аров между улицами Гедрайчю и Кинту, появится площадь для мероприятий, пешеходные тропы, элементы малых архитектурных форм, освещение, детские игровые площадки и спортивные площадки. Во время неформального голосования жители Вильнюса решили, что это пространство будет называться площадью Шнипишкес.Незаконные металлические гаражи, находящиеся в настоящее время на ул. Кярнавес, мешают запланированной здесь реконструкции: из-за массива железных коробок невозможно соединить велосипедные дорожки, простирающиеся вдоль улиц Ширвинту и Кярнавес.Некоторые гаражные массивы не только затрудняют реализацию проектов городского развития, но и представляют угрозу для здоровья жителей, поскольку превратились в нелегальные свалки, отравляющие окружающую среду.Например, на территории гаражей по ул. Сетино отходы накапливались в течение неопределённого периода времени, хотя городские власти неоднократно предупреждали гаражное товарищество о недопустимости такого положения. И вот в 2020 году муниципалитет по собственной инициативе вывез 521 тонн смешанных отходов, 29 тонн шин, 114 кубометров строительного мусора и ликвидировал 635 кубометров загрязнённой земли.За ликвидацию отходов городская администрация выписала данному гаражному товариществу счёт на 123 тысячи евро.* * *«Гаражи, гаражи...»А ниже "Обзор" приводит взгляд на гаражи фотохудожника - Виктора ГРЕЦКАСА, "Обзор" Инф. «Обзора» Категории: общество, авто, в странах Балтии Ключевые слова: гаражи, металлический, массив Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1230 — статья прочитана 167 раз Комментарии