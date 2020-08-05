Ракеты Javelin из США переданы вооруженным силам ВС Литвы 🔊 Воспроизвести фото:kam.lt



Литве из США переданы дополнительные ракеты противотанковой системы Javelin стоимостью свыше 31 млн. долларов США, в среду сообщили ВС Литвы.



Эти ракеты являются помощью от США Литве.



По информации Министерства обороны, Литва в ближайшее десятилетие планирует приобрести у США ракеты на 104 млн долларов США, договор на 13 млн долларов США был подписан в конце 2019 года. Данными системами будут дополнительно оснащены подразделения Сухопутных войск Литвы, что усилит оборонную мощь страны.



"США является стратегическим партнером и основным обеспечивающим безопасность Балтийского региона союзником. Американская противотанковая система Javelin вностит весомый вклад в долгосрочное усиление боеготовности ВС Литвы и усиление оборонной мощи", - заявил в пресс-релизе министерства вице-министр Эймутис Мисюнас.



Посол США в Литве Роберт Гилкрист добавил, что дополнительные ракеты противотанковой системы Javelin "бесспорно усилят взаимодействие Литвы с вооруженными силами США".



Также посол приветствовал усилия Литвы по модернизации и усовершенствованию своих вооруженных сил.



Ракеты Javelin могут уничтожать цели, находящиеся на расстоянии от 75 до 2,5 км.







Литве из США переданы дополнительные ракеты противотанковой системы Javelin стоимостью свыше 31 млн. долларов США, в среду сообщили ВС Литвы.Эти ракеты являются помощью от США Литве.По информации Министерства обороны, Литва в ближайшее десятилетие планирует приобрести у США ракеты на 104 млн долларов США, договор на 13 млн долларов США был подписан в конце 2019 года. Данными системами будут дополнительно оснащены подразделения Сухопутных войск Литвы, что усилит оборонную мощь страны."США является стратегическим партнером и основным обеспечивающим безопасность Балтийского региона союзником. Американская противотанковая система Javelin вностит весомый вклад в долгосрочное усиление боеготовности ВС Литвы и усиление оборонной мощи", - заявил в пресс-релизе министерства вице-министр Эймутис Мисюнас.Посол США в Литве Роберт Гилкрист добавил, что дополнительные ракеты противотанковой системы Javelin "бесспорно усилят взаимодействие Литвы с вооруженными силами США".Также посол приветствовал усилия Литвы по модернизации и усовершенствованию своих вооруженных сил.Ракеты Javelin могут уничтожать цели, находящиеся на расстоянии от 75 до 2,5 км. BNS Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: США, вооружение, Javelin, минобороны География: Литва — статья прочитана 105 раз Комментарии