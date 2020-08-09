Электронное здоровье общества 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Двадцатого июля после сильного ливня в одном из зданий Вильнюса прорвало трубу. К сожалению, подобное порой ещё случается в нашей столице, диктующей моду Европе во многих областях жизни, поэтому такое происшествие можно было бы и не называть чрезвычайным, если бы не одно «но».



Дело в том, что вода залила помещение с серверами Реестрового центра, то бишь такого ведомства, где государство держит очень много электронной информации как продукт жизнедеятельности разных государственных структур.



По этой причине были перебои в работе большинства систем, находящихся в управлении центра. В том числе и такой важной, как e-sveikata, отвечающей за сохранность и доступность компенсируемых государством врачебных рецептов. И из-за этого вселенского потопа в одном помещении больные более недели, пока вели ремонт в серверной, не могли получить жизненно важные им лекарства. Двадцатого июля после сильного ливня в одном из зданий Вильнюса прорвало трубу. К сожалению, подобное порой ещё случается в нашей столице, диктующей моду Европе во многих областях жизни, поэтому такое происшествие можно было бы и не называть чрезвычайным, если бы не одно «но».Дело в том, что вода залила помещение с серверами Реестрового центра, то бишь такого ведомства, где государство держит очень много электронной информации как продукт жизнедеятельности разных государственных структур.По этой причине были перебои в работе большинства систем, находящихся в управлении центра. В том числе и такой важной, как e-sveikata, отвечающей за сохранность и доступность компенсируемых государством врачебных рецептов. И из-за этого вселенского потопа в одном помещении больные более недели, пока вели ремонт в серверной, не могли получить жизненно важные им лекарства. Впрочем, высокопоставленные руководители, как и следовало ожидать в такой ситуации, говорили о необходимости сделать всё возможное, чтобы жизнь людей не зависела от уязвимости от простой воды самых последних достижений в цифровых технологиях, то есть чтобы врачи на время вернулись к выписыванию бумажных рецептов, а фармацевты их безоговорочно «отоваривали».



Как уж помог запасной вариант, «Обзору» неведомо, больные не звонили и не писали в редакцию слова благодарности по данному случаю, а вот о примерах, когда больной не мог получить нужное ему лекарство, приходилось слышать не раз.



Сегодня всё уже работает, как говорят специалисты в таких ситуациях, в штатном режиме, проблем вроде бы и нет, так почему же «Обзор» решил вернуться к этой теме?



Для этого есть, по меньшей мере, пара причин.



Главная – это то, что не за горами выборы, и такое событие, как потеря недели с лишним на устранение аварии в Центре регистров, не могло не стать частью политической борьбы.



Естественно, консерваторы не преминули воспользоваться случаем, чтобы раскритиковать министра здравоохранения и выдвинувшего его на этот пост Союза крестьян и зелёных. На что лидер правящей коалиции Рамунас Карбаускис заметил, что такая критика – явное доказательство отчаянного положения консерваторской пропаганды.



В подтверждение такого вывода Р.Карбаускис, прежде всего, напомнил о том, что как раз при Аурелиюсе Вериге система e-sveikata и начала нормально функционировать, тогда как власти всех предыдущих «созывов» этого не могли обеспечить.



«Ещё в начале 2017 года некоторые учреждения в стране выписывали всего лишь по 2-4% электронных рецепта или вообще не успели выписать ни одного такого рецепта. Особенно удивляет тот факт, что в начале срока своих полномочий мы обнаружили эту электронную систему, стоившую 40 млн евро и трижды уже основательно переделанную, запрограммированной таким образом, что электронным способом можно было выписать всего лишь 30% всех рецептов», - такие слова Р.Карбаускиса приведены на страничке «крестьян» в соцсети Facebook. И переделки, резко удорожавшие проект, целиком на совести консерваторов, правивших в ту пору.



Дальше: ещё в апреле 2017 года Госконтроль обращал внимание на целый ряд уязвимых мест в государственной электронной системе, но тогдашний министр транспорта Рокас Масюлис, являвшийся прямым хозяином Центра регистров, долго ничего не предпринимал, а потом просто передал это учреждение в мае 2019 года Министерству экономики.



Понятное дело, что какая-то часть избирателей разъяснения Р.Карбаускиса восприняла как попытку свалить всю вину с больной головы на всегда здоровую, консерваторскую.



А это значит, что спустя какое-то время обнаружившуюся проблему политики и активно помогающие им «специалисты» могут элементарно заболтать, и тогда, после очередного «потопа» всё придётся начинать заново. И речь в данном случае идёт не только о системе e-sveikata.



Глава Центрального банка Литвы Витас Василяускас, например, вот уж много лет бьётся, как рыба об лёд, пытаясь вразумить непонятливых жителей Литвы, что наличные – это зло, а безналичный расчёт – это счастье для всех. При этом, правда, он как-то забывает упомянуть о том, что практически каждая транзакция приносит какую-то копеечку коммерческим банкам, обслуживающим подобные сделки. А после случая с системой e-sveikata он просто обязан заверить всех пользователей в Литве, что ни в одном из банков никогда не будет никакого «потопа» в любой его форме.



Вот только слово – его, а серверные – чужие, коммерческих банков. Поэтому навстречу пожеланиям понаса Василяускаса, конечно, можно пойти, но, на всякий случай, держите у себя дома пару сотен наличных евро.



Если они у вас есть… Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, выборы, e-sveikata, Реестровый центр Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1230 — статья прочитана 92 раза Комментарии