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Из-за угрозы БелАЭС самоуправления Литвы обяжут иметь месячный запас средств защиты
Из-за угрозы со стороны Белорусской АЭС (БелАЭС) местные самоуправления будут обязаны иметь месячный запас средств индивидуальной защиты.
Такие проекты планируется подготовить к осенней сессии сейма, сообщил BNS вице-министр здравоохранения Альгирдас Шяшелгис. Он также добавил, что согласно проектам самоуправления и учреждения здравоохраниния будут обязаны иметь месячный резерв средств индивидуальной защиты.
А жители не будут обязаны, заверил вице-министр.
Председатель Комитета сейма по делам национальной безопасности и обороны (КНБО) "аграрий" Дайнюс Гайжаускас после закрытого заседания об угрозах, связанных с БелАЭС, сообщил, что поправки обяжут иметь хотя бы на месяц необходимые запасы, противогазы, таблетки и запасы воды.
Во вторник Министерство энергетики Беларуси сообщило, что "физический запуск первого реактора БелАЭС планируется в ближайшие дни".
Второй реактор планируется запустить приблизительно через год после запуска первого.
Литва самый активный критик БелАЭС и готова к бойкоту ее электроэнергии. Минск отвергает критику Вильнюса о небезопасности электростанции.
Категории: экономика, чп и криминал
География: Литва
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