Из-за угрозы БелАЭС самоуправления Литвы обяжут иметь месячный запас средств защиты 🔊 Воспроизвести



Из-за угрозы со стороны Белорусской АЭС (БелАЭС) местные самоуправления будут обязаны иметь месячный запас средств индивидуальной защиты.



Такие проекты планируется подготовить к осенней сессии сейма, сообщил BNS вице-министр здравоохранения Альгирдас Шяшелгис. Он также добавил, что согласно проектам самоуправления и учреждения здравоохраниния будут обязаны иметь месячный резерв средств индивидуальной защиты.



А жители не будут обязаны, заверил вице-министр.



Председатель Комитета сейма по делам национальной безопасности и обороны (КНБО) "аграрий" Дайнюс Гайжаускас после закрытого заседания об угрозах, связанных с БелАЭС, сообщил, что поправки обяжут иметь хотя бы на месяц необходимые запасы, противогазы, таблетки и запасы воды.



Во вторник Министерство энергетики Беларуси сообщило, что "физический запуск первого реактора БелАЭС планируется в ближайшие дни".



Второй реактор планируется запустить приблизительно через год после запуска первого.



Литва самый активный критик БелАЭС и готова к бойкоту ее электроэнергии. Минск отвергает критику Вильнюса о небезопасности электростанции. Из-за угрозы со стороны Белорусской АЭС (БелАЭС) местные самоуправления будут обязаны иметь месячный запас средств индивидуальной защиты.Такие проекты планируется подготовить к осенней сессии сейма, сообщил BNS вице-министр здравоохранения Альгирдас Шяшелгис. Он также добавил, что согласно проектам самоуправления и учреждения здравоохраниния будут обязаны иметь месячный резерв средств индивидуальной защиты.А жители не будут обязаны, заверил вице-министр.Председатель Комитета сейма по делам национальной безопасности и обороны (КНБО) "аграрий" Дайнюс Гайжаускас после закрытого заседания об угрозах, связанных с БелАЭС, сообщил, что поправки обяжут иметь хотя бы на месяц необходимые запасы, противогазы, таблетки и запасы воды.Во вторник Министерство энергетики Беларуси сообщило, что "физический запуск первого реактора БелАЭС планируется в ближайшие дни".Второй реактор планируется запустить приблизительно через год после запуска первого.Литва самый активный критик БелАЭС и готова к бойкоту ее электроэнергии. Минск отвергает критику Вильнюса о небезопасности электростанции. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: Литва, угроза, учения, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии