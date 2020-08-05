Кабмин РФ снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград для всех россиян 🔊 Воспроизвести



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии для всех граждан России пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами. Документ опубликован в среду на сайте кабмина, сообщает



Из-за пандемии коронавируса с 6 апреля РЖД отменили поезда, следующие транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. Движение было возобновлено с 1 июля, но только для граждан, зарегистрированных в Калининградской области.



"Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России", - говорится в пояснительной записке к документу. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии для всех граждан России пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами. Документ опубликован в среду на сайте кабмина, сообщает ТАСС Из-за пандемии коронавируса с 6 апреля РЖД отменили поезда, следующие транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. Движение было возобновлено с 1 июля, но только для граждан, зарегистрированных в Калининградской области."Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России", - говорится в пояснительной записке к документу. ТАСС Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: граница, транзит, контроль, пассажиры, карантин, распространение, коронавирус География: Россия, Калининград — статья прочитана 102 раза Комментарии