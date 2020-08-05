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Кабмин РФ снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград для всех россиян
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии для всех граждан России пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами. Документ опубликован в среду на сайте кабмина, сообщает ТАСС.
Из-за пандемии коронавируса с 6 апреля РЖД отменили поезда, следующие транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. Движение было возобновлено с 1 июля, но только для граждан, зарегистрированных в Калининградской области.
"Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России", - говорится в пояснительной записке к документу.
ТАСС
Ключевые слова: граница, транзит, контроль, пассажиры, карантин, распространение, коронавирус
География: Россия, Калининград
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