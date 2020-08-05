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Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Правительство Украины решило выйти из соглашения о сотрудничестве пограничных войск стран — участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности.
Кабмин принял это решение на заседании без обсуждения, сообщает РИА Новости.
Киев продолжает ревизию соглашений с Россией и СНГ. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар 22 июня заявил, что до начала конфликта в Донбассе действовало 453 соглашения, из них в силе остаются около 300.
Он добавил, что власти в вопросе разрыва соглашений не делают "радикально-эмоциональных" шагов, поскольку это может навредить украинцам, которые живут в России.
По словам дипломата, необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки документов.
С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
РИА Новости
Ключевые слова: СНГ, выход, содружество
География: Украина
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