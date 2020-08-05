Украина вышла из очередного соглашения СНГ 🔊 Воспроизвести



Правительство Украины решило выйти из соглашения о сотрудничестве пограничных войск стран — участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности.



Кабмин принял это решение на заседании без обсуждения, сообщает



Киев продолжает ревизию соглашений с Россией и СНГ. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар 22 июня заявил, что до начала конфликта в Донбассе действовало 453 соглашения, из них в силе остаются около 300.



Он добавил, что власти в вопросе разрыва соглашений не делают "радикально-эмоциональных" шагов, поскольку это может навредить украинцам, которые живут в России.



По словам дипломата, необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки документов.



С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Правительство Украины решило выйти из соглашения о сотрудничестве пограничных войск стран — участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности.Кабмин принял это решение на заседании без обсуждения, сообщает РИА Новости Киев продолжает ревизию соглашений с Россией и СНГ. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар 22 июня заявил, что до начала конфликта в Донбассе действовало 453 соглашения, из них в силе остаются около 300.Он добавил, что власти в вопросе разрыва соглашений не делают "радикально-эмоциональных" шагов, поскольку это может навредить украинцам, которые живут в России.По словам дипломата, необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки документов.С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: СНГ, выход, содружество География: Украина — статья прочитана 148 раз Комментарии