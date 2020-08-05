Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных в республике граждан России, сообщает RT.
Как сообщает офис президента Украины, «главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера».
Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе.
«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сказал Зеленский.
29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля россиян в ближайшее время отпустят на свободу.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что вопрос экстрадиции задержанных в республике россиян будет решаться с учётом подписанных Минском с Москвой и Киевом международных соглашений.
Как сообщает БЕЛТА, в телефонном разговоре с Лукашенко Зеленский затронул вопрос задержанных в Белоруссии россиян. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе и украинская прокуратура ведёт расследование по данным фактам.
«Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», — говорится в сообщении агентства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля россиян в ближайшее время отпустят на свободу.
* * *
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что вопрос экстрадиции задержанных в республике россиян будет решаться с учётом подписанных Минском с Москвой и Киевом международных соглашений.
Как сообщает БЕЛТА, в телефонном разговоре с Лукашенко Зеленский затронул вопрос задержанных в Белоруссии россиян. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе и украинская прокуратура ведёт расследование по данным фактам.
«Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», — говорится в сообщении агентства.