Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/

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Годовой рост объемов торговли в Литве в июне был одним из наиболее заметных в Евросоюзе (ЕС).



За год - в июне по сравнению с июнем прошлого года - объемы розничной торговли в Литве выросли на 5,1%. Заметнее рост был только в Нидерландах (5,7%), Дании (6,5%), Эстонии (6,6%) и Ирландии (10,2%), показывают данные Евростата.



В Латвии объемы розничной торговли увеличились за год на 4,6%.



За месяц - в июне по сравнению с маем объемы торговли увеличились в Литве на 5,6%, в Латвии - на 4,6%, а в Эстонии - на 4,8%.



Во всем ЕС объемы розничной торговли увеличились за год на 1,3%, за месяц - на 5,2%.



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Оператор газопередающей системы Литвы „Amber Grid за первое полугодие этого года получил 24,9 млн евро консолидированных доходов - на 4,3% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Годовой рост объемов торговли в Литве в июне был одним из наиболее заметных в Евросоюзе (ЕС).За год - в июне по сравнению с июнем прошлого года - объемы розничной торговли в Литве выросли на 5,1%. Заметнее рост был только в Нидерландах (5,7%), Дании (6,5%), Эстонии (6,6%) и Ирландии (10,2%), показывают данные Евростата.В Латвии объемы розничной торговли увеличились за год на 4,6%.За месяц - в июне по сравнению с маем объемы торговли увеличились в Литве на 5,6%, в Латвии - на 4,6%, а в Эстонии - на 4,8%.Во всем ЕС объемы розничной торговли увеличились за год на 1,3%, за месяц - на 5,2%.* * *Оператор газопередающей системы Литвы „Amber Grid за первое полугодие этого года получил 24,9 млн евро консолидированных доходов - на 4,3% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Консолидированная чистая прибыль компании увеличилась на 46,5% до 7,4 млн евро, сообщила компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Оператор указывает, что выручка за год уменьшилась преимущественно потому, что с начала года цены на услуги снизились в среднем на 16%.



По словам гендиректора Amber Grid Нямунаса Бикнюса, это амортизировало заметно возросшие из-за рекордного подешевения газа объемы услуг в направлении Латвии и рост потребления в сектора выработки электроэнергии в Литве.



"Положительный результат обусловлен преобладаением на газовых рынках привлекательной цены на газ. Это обстоятельство стимулировало транспортировку газа и в Литву, и в страны Балтии при активном использовании Клайпедского терминала сжиженного природного газа", - сказал для пресс-релиза Н. Бикнюс.



Показатель EBITDA Amber Grid в этом году составил 11,4 млн евро - столько же, сколько в прошлом году.



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Контролирующая группу предприятий по производству древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo, которая в прошлом году получила более 17 млн евро чистой прибыли после аудита, в этом году дивиденды платить не будет.



Акционеры во вторник утвердили предложение правления оставить всю накопленную прибыль (30 млн евро) нераспределенной и перенести ее на следующий финансовый год, сообщила Grigeo через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



В прошлом году компания выплатила дивидендов на сумму 3,942 млн евро или по 6 центов на одну акцию.



Выручка Grigeo в прошлом году уменьшилась на 21% до 65 млн евро, чистая прибыль выросла в 6,2 раза до 17,2 млн евро. Выручка группы Grigeo в прошлом году упала на 1,6% до 140,3 млн евро, чистая прибыль - на 5% до 13,6 млн евро.



В конце марта 43,5% акций Grigeo принадлежало компании Ginvildos investicija, контролируемой Гинтаутасом Пангонисом.



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Госкомпания Energijos skirstymo operatorius планирует четвертый этап модернизации электрораспределительных сетей, а общие инвестиии составят 13,5 млн евро. Для этого этапа ожидается получение финансовой помощи Евросоюза (ЕС) на сумму 6,7 млн евро.



Литовское агентство поддержки бизнеса сообщило, что получило заявку ESO в рамках инвестиционного инструмента ЕС "Модернизация и развитие электрораспределительных сетей".



Как сообщает агентство, инвестиции Фонда конвергенции выделяются на создание современного, безопасного и мощного энергетического сектора. В общей сложности в рамках четвертого приглашения намечается инвестировать 6,5 млн евро.



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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) идет новый небольшой груз с газом российской компании "Новатэк" - 43-й в этом газовом году.



"Планируется, что Coral Favia пришвартуется у терминала СПГ утром 6 августа. Газовоз доставит около 10 тыс. кубометров СПГ", - прокомментировал BNS оператор терминала Klaipedos nafta.



По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, судно Coral Favia идет из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка".



За этот газовый год, который продолжается с октября 2019 года до сентября 2020 года, на терминале также принято 16 больших газовозов из Норвегии, четыре крупных газовых груза из США.



Следующий большой газовоз должен прийти в Клайпеду в последние дни августа.



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Туроператор Itaka Lietuva, которой управляет крупнейший польский туроператор Itaka, уменьшает скопившиеся убытки за счет снижения уставного капитала на 1,5 млн евро.



В конце июля единственный акционер предприятия - Itaka Holdings - решил снизить капитал с 1,8 млн евро до 300 тыс. евро, аннулировав свыше 15 тыс. акций номинальной стоимостью 100 евро за 1 акцию, сообщило государственное предприятие Центр реестров.



В 2019 году предприятие получило 20,671 млн евро дохода - в 3,7 раз больше, чем в 2018 году, в первый год деятельности в Литве (5,57 млн евро) и понесло чистых убытков на 2,85 млн евро (в 2018 году - 2,79 млн евро), указано о предоставленном Центру реестров отчете.



В отчете также указано, что в конце 2019 года собственный капитал предприятия был отрицательным, поэтому в этом году акционер перевел 1,45 млн евро для его восстановления.



Согласно отчету, компания из-за коронавирусного кризиса планирует снижать затраты, пересмотреть договоры с партнерами, начать переговоры с клиентами, чтобы они не забирали авансы за отозванные туры или обменивали их на дорожные чеки.



Генеральный директор Доминик Миловский в прошлом году заявил, что согласно стратегии компании Itaka первые два года - это годы инвестиций, а прибыль ожидается на третьем году работы. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии