Литва не располагает официальной информацией о старте БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Литва не располагает официальной информацией о намечающемся вводе в эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце) в эту пятницу, говорят глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) и министр энергетики.



"На сегоднящний день мы не можем сказать, что БелАЭС не будет запущена в эту пятницу. Могу только сказать, что все делается поспешно. Проведены не все испытания, связанные с безопасностью, стресс-тесты тоже не сделаны", - сказал глава КНБО, "аграрий" Дайнюс Гайжаускас в среду после заседания комитета, на котором обсуждалась готовность Литвы к старту БелАЭС.



"Мы не располагаем официальной, подтвержденной информацией о запуске БелАЭС", - сказал после заседания министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Литва не располагает официальной информацией о намечающемся вводе в эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце) в эту пятницу, говорят глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) и министр энергетики."На сегоднящний день мы не можем сказать, что БелАЭС не будет запущена в эту пятницу. Могу только сказать, что все делается поспешно. Проведены не все испытания, связанные с безопасностью, стресс-тесты тоже не сделаны", - сказал глава КНБО, "аграрий" Дайнюс Гайжаускас в среду после заседания комитета, на котором обсуждалась готовность Литвы к старту БелАЭС."Мы не располагаем официальной, подтвержденной информацией о запуске БелАЭС", - сказал после заседания министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. По словам Д. Гайжаускаса, по данным Литвы, у БелАЭС еще нет лицензии на деятельность.



"Нам известно, как происходят процессы в Беларуси. По данным на сегодняшний день, в пятницу АЭС должна быть запущена", - добавил глава КНБО.



Министр Ж. Вайчюнас уверял, что ввод БелАЭС в эксплуатацию не воспрепятствует синхронизации энергосистемы Литвы с сетями Европы.



"Никакого влияния физического запуска БелАЭС на синхронизацию на сегодняшний день нет", - сказал министр.



Литва является самым активным критиком строительства АЭС в Беларуси и готова бойкотировать попадание электроэнергии с нее на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса к несоблюдению требований безопасности. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, пуск, КНБО, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии