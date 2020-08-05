О коронавирусе в Литве сегодня, 5 августа 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусом и одна смерть, сообщили в пятницу BNS в Минздраве.



Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2147, коронавирусом больны 403 человека, 1650 человек выздоровели.



От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



Новая смерть от коронавируса - в Вильнюсской больнице Сантарос во вторник скончался монах-францисканец.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 110 завозных случаев.



В самоизоляции сейчас находится 2937 человек. За минувшие сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусом и одна смерть, сообщили в пятницу BNS в Минздраве.Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2147, коронавирусом больны 403 человека, 1650 человек выздоровели.От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.Новая смерть от коронавируса - в Вильнюсской больнице Сантарос во вторник скончался монах-францисканец.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 110 завозных случаев.В самоизоляции сейчас находится 2937 человек. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 52 раза Комментарии