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О коронавирусе в Литве сегодня, 5 августа
За минувшие сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусом и одна смерть, сообщили в пятницу BNS в Минздраве.
Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2147, коронавирусом больны 403 человека, 1650 человек выздоровели.
От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
Новая смерть от коронавируса - в Вильнюсской больнице Сантарос во вторник скончался монах-францисканец.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 110 завозных случаев.
В самоизоляции сейчас находится 2937 человек.
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География: Литва
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