Зелёный свет - дамам 🔊 Воспроизвести 5 августа - Международный день светофора



"Женские" светофоры в Австралии







Мумбаи стал первым городом в Индии, где появились "женские" светофоры. Как пишет The Guardian, на ста оживленных переходах мужские фигурки на электронных табло заменили женскими силуэтами.



В муниципалитете рассказали, что эта акция станет "первым шагом" в борьбе за равноправие полов. Сегодня во многих индийских городах общественный транспорт признан небезопасным для женщин. Ради их защиты в том же Мумбаи запустили электрички и автобусы с местами только для дам. А некоторые штаты бесплатно раздают школьницам велосипеды, чтобы они не бросали учебу.



"Женская фигурка светофора - это сигнал для подрастающих девочек, что они тоже часть городского пространства", - объясняет социолог Шилпа Фадке. Мумбаи стал первым городом в Индии, где появились "женские" светофоры. Как пишет The Guardian, на ста оживленных переходах мужские фигурки на электронных табло заменили женскими силуэтами.В муниципалитете рассказали, что эта акция станет "первым шагом" в борьбе за равноправие полов. Сегодня во многих индийских городах общественный транспорт признан небезопасным для женщин. Ради их защиты в том же Мумбаи запустили электрички и автобусы с местами только для дам. А некоторые штаты бесплатно раздают школьницам велосипеды, чтобы они не бросали учебу."Женская фигурка светофора - это сигнал для подрастающих девочек, что они тоже часть городского пространства", - объясняет социолог Шилпа Фадке.



Своя "светофорная дама" есть в голландском Амерсфорте. Местные жители даже придумали ей имя - Софи. Такой же светофор поставили в 2018 году в Вильнюсе - по случаю столетия введения женских избирательных прав в Литве.



Источник: "Российская газета" Вообще первые "женские" светофоры появились в Германии. В 1996 году график Ханс-Юрген Элленбергер нарисовал знаменитому Ампельману ("светофорному человечку") пару - Ампельфрау. Забавно, что восемь лет назад против нее выступила депутат феминистских взглядов из города Тельтов - мол, образ с косичками и "бабушкиной" юбкой не соответствует представлениям о современной женщине. В этом городе Ампельфрау так и не прижилась, зато она украшает светофоры Бранденбурга и Кельна. Кстати, немцы оказались горазды и на другие выдумки. Так, на родине Маркса, в Трире, к его юбилею появились светофоры со знаменитым бородатым профилем, а в Бонне уличным движением кое-где дирижирует Бетховен.Своя "светофорная дама" есть в голландском Амерсфорте. Местные жители даже придумали ей имя - Софи. Такой же светофор поставили в 2018 году в Вильнюсе - по случаю столетия введения женских избирательных прав в Литве. Категории: общество, авто, в мире Ключевые слова: Литва, индия, женский, светофор, Международный день светофора — статья прочитана 157 раз Комментарии