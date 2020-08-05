Умер болевший коронавирусом монах-францисканец 🔊 Воспроизвести



Во вторник в вильнюсской клинике Сантарос скончался болевший коронавирусом монах-францисканец из Кретинги.



Смерть 54-летнего монаха в среду подтвердил BNS мэр Кретинги Антанас Кальнюс.



О том, что у монаха из кретингского Богоявленского монастыря подтвержден COVID-19, Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщил 7 июля.



НЦОЗ подтвердил BNS, что в клинике Сантарос скончался больной коронавирусом, однако пока не мог предоставить более подробную информацию.



Как сказал BNS настоятель прихода Кретинги, францисканец Астиюс Кунгис, монах умер от COVID-19.



"В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, всю неделю улучшения не было, только ухудшение и во вторник около пяти вечера он умер", - сказал настоятель.



Коронавирус был установлен у него в Клайпедской университетской больнице после того, как 3 июля он вернулся на автомобиле из Чехии и почувствовал симптомы заболевания. Во вторник в вильнюсской клинике Сантарос скончался болевший коронавирусом монах-францисканец из Кретинги.Смерть 54-летнего монаха в среду подтвердил BNS мэр Кретинги Антанас Кальнюс.О том, что у монаха из кретингского Богоявленского монастыря подтвержден COVID-19, Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщил 7 июля.НЦОЗ подтвердил BNS, что в клинике Сантарос скончался больной коронавирусом, однако пока не мог предоставить более подробную информацию.Как сказал BNS настоятель прихода Кретинги, францисканец Астиюс Кунгис, монах умер от COVID-19."В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, всю неделю улучшения не было, только ухудшение и во вторник около пяти вечера он умер", - сказал настоятель.Коронавирус был установлен у него в Клайпедской университетской больнице после того, как 3 июля он вернулся на автомобиле из Чехии и почувствовал симптомы заболевания. инф."Обзор" BNS.LT Категории: здоровье, общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии