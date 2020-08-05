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Умер болевший коронавирусом монах-францисканец
Во вторник в вильнюсской клинике Сантарос скончался болевший коронавирусом монах-францисканец из Кретинги.
Смерть 54-летнего монаха в среду подтвердил BNS мэр Кретинги Антанас Кальнюс.
О том, что у монаха из кретингского Богоявленского монастыря подтвержден COVID-19, Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщил 7 июля.
НЦОЗ подтвердил BNS, что в клинике Сантарос скончался больной коронавирусом, однако пока не мог предоставить более подробную информацию.
Как сказал BNS настоятель прихода Кретинги, францисканец Астиюс Кунгис, монах умер от COVID-19.
"В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, всю неделю улучшения не было, только ухудшение и во вторник около пяти вечера он умер", - сказал настоятель.
Коронавирус был установлен у него в Клайпедской университетской больнице после того, как 3 июля он вернулся на автомобиле из Чехии и почувствовал симптомы заболевания.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: здоровье, общество, чп и криминал
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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