МИД Литвы: мы озабочены возможным применением властями Беларуси насилия против оппозиции 🔊 Воспроизвести



Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что обеспокоен возможным применением властями Беларуси насилия против оппозиции во время и после выборов, поэтому призывает Минск от этого воздержаться.



Глава литовской дипломатии в понедельник пообщался по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем, как сообщает МИД, беседа состоялась по инициативе Литвы.



"Мы очень обеспокоены возможным применением властями насилия и избыточной силы в отношении оппозиции в период выборов и в особенности после выборов", - сказал для пресс-релиза Л. Линкявичюс.



Он добавил, что отрицательно относится к планам ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС, Островец).



"Мы также отрицательно относимся к планам ввода в эксплуатацию БелАЭС в ближайшее время. Наша информация вынуждает сделать вывод, что пуск будет произведен поспешно, без учета требований безопасности", - сказал глава МИД Литвы. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что обеспокоен возможным применением властями Беларуси насилия против оппозиции во время и после выборов, поэтому призывает Минск от этого воздержаться.Глава литовской дипломатии в понедельник пообщался по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем, как сообщает МИД, беседа состоялась по инициативе Литвы."Мы очень обеспокоены возможным применением властями насилия и избыточной силы в отношении оппозиции в период выборов и в особенности после выборов", - сказал для пресс-релиза Л. Линкявичюс.Он добавил, что отрицательно относится к планам ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС, Островец)."Мы также отрицательно относимся к планам ввода в эксплуатацию БелАЭС в ближайшее время. Наша информация вынуждает сделать вывод, что пуск будет произведен поспешно, без учета требований безопасности", - сказал глава МИД Литвы. Л. Линкявичюс подчеркнул, что независимость Беларуси важна для Литвы, поэтому "мы будем содействовать ее сохранению как на международном уровне, так и двусторонними отношениями".



Находящийся у власти в Беларуси почти тридцать лет 65-летний президент Александр Лукашенко на предстоящих в эти выходные выборах стремится обеспечить себе пребывание у власти и шестой срок полномочий, однако в стране нарастает общественное недовольство его правлением.



Режим А. Лукашенко накануне выборов предпринял жесткие действия против оппозиции - были задержаны многочисленные участники протестов и часть претендентов в кандидаты на выборах. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, МИД, кандидаты, Линкявичюс, БелАЭС — статья прочитана 151 раз Комментарии