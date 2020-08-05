МИД Литвы: мы озабочены возможным применением властями Беларуси насилия против оппозиции

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что обеспокоен возможным применением властями Беларуси насилия против оппозиции во время и после выборов, поэтому призывает Минск от этого воздержаться.
Глава литовской дипломатии в понедельник пообщался по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем, как сообщает МИД, беседа состоялась по инициативе Литвы.
"Мы очень обеспокоены возможным применением властями насилия и избыточной силы в отношении оппозиции в период выборов и в особенности после выборов", - сказал для пресс-релиза Л. Линкявичюс.
Он добавил, что отрицательно относится к планам ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС, Островец).
"Мы также отрицательно относимся к планам ввода в эксплуатацию БелАЭС в ближайшее время. Наша информация вынуждает сделать вывод, что пуск будет произведен поспешно, без учета требований безопасности", - сказал глава МИД Литвы.
Л. Линкявичюс подчеркнул, что независимость Беларуси важна для Литвы, поэтому "мы будем содействовать ее сохранению как на международном уровне, так и двусторонними отношениями".
Находящийся у власти в Беларуси почти тридцать лет 65-летний президент Александр Лукашенко на предстоящих в эти выходные выборах стремится обеспечить себе пребывание у власти и шестой срок полномочий, однако в стране нарастает общественное недовольство его правлением.
Режим А. Лукашенко накануне выборов предпринял жесткие действия против оппозиции - были задержаны многочисленные участники протестов и часть претендентов в кандидаты на выборах.
Находящийся у власти в Беларуси почти тридцать лет 65-летний президент Александр Лукашенко на предстоящих в эти выходные выборах стремится обеспечить себе пребывание у власти и шестой срок полномочий, однако в стране нарастает общественное недовольство его правлением.
Режим А. Лукашенко накануне выборов предпринял жесткие действия против оппозиции - были задержаны многочисленные участники протестов и часть претендентов в кандидаты на выборах.
только этим, или LALIMAI коррупцией тоже?