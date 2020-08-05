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Бейрут растерзан взрывом, величество уехало, шведы самортизировали, вертолёт полетел на три буквы. Новости от FIZROY на 5 августа

Mohamed Azakir | Reuters


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Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 5 августа, 10:30

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