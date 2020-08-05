СМИ: взрыв 2700 тонн селитры в порту Бейрута произошел во время сварочных работ 🔊 Воспроизвести



При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий произошла детонация хранящегося на складе в порту груза, отмечает LBC international со ссылкой на силовые структуры



Взрыв 2700 тонн селитры в порту Бейрута произошел во время сварочных работ. Об этом сообщил во вторник ливанский телеканал LBC international, передает



"При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры", - приводит телеканал предварительные выводы силовых структур. Взрыв 2700 тонн селитры в порту Бейрута произошел во время сварочных работ. Об этом сообщил во вторник ливанский телеканал LBC international, передает ТАСС "При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры", - приводит телеканал предварительные выводы силовых структур. Мощный взрыв прогремел во вторник вечером в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.



Как уточнили корреспонденту ТАСС в Бейруте Дмитрию Зеленину источники в ливанской столице, взрывоопасный груз был конфискован с молдавского судна с украинским экипажем в 2015 году. ТАСС Категории: чп и криминал Ключевые слова: взрыв, Ливан, версия, погибшие, Бейрут — статья прочитана 229 раз Комментарии