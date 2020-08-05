Премьер Ливана назвал катастрофой взрыв в порту Бейрута /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Взрыв в порту Бейрута обернулся катастрофой для Ливана. Об этом заявил во вторник в телеобращении к нации премьер-министр страны Хасан Диаб, сообщает



"Большая катастрофа настигла Ливан, - сказал он. - Произошедшее не останется безнаказанным, виновные и ответственные за это люди понесут наказание". Он призвал "все дружественные и братские страны поддержать и помочь стране".



По данным ливанского Минздрава, в результате взрыва в порту погибли не менее 30 человек, более 3 тыс. пострадали. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки строений в зоне морской гавани. Взрыв в порту Бейрута обернулся катастрофой для Ливана. Об этом заявил во вторник в телеобращении к нации премьер-министр страны Хасан Диаб, сообщает ТАСС "Большая катастрофа настигла Ливан, - сказал он. - Произошедшее не останется безнаказанным, виновные и ответственные за это люди понесут наказание". Он призвал "все дружественные и братские страны поддержать и помочь стране".По данным ливанского Минздрава, в результате взрыва в порту погибли не менее 30 человек, более 3 тыс. пострадали. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки строений в зоне морской гавани. Как заявили в МВД, сдетонировало более 50 тонны аммиачной селитры. Конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения. Губернатор Бейрута сравнил произошедшее с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.



Напомним, серия взрывов прогремела сегодня днём. Самый мощный из них был виден за много километров, слышен за десятки километров. Губернатор столицы заявил, что в той или иной мере разрушена половина города.



Согласно озвученной властями версии, после пожара в порту взорвались конфискованные ранее взрывчатые вещества. Они хранились на складе.



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Сейсмологи Бейрута заявили, что взрыв в порту был равен по силе землетрясению магнитудой 4,5. Центр города оцеплен военными - они помогают соблюдать порядок. Медики не справляются с нагрузкой, пострадавших уже больше 2,5 тысяч, их число непрерывно растет. Погибших, по последним данным,больше пятидесяти. ТАСС Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: взрыв, Ливан, версия, погибшие, Бейрут — статья прочитана 192 раза Комментарии