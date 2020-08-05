Премьер Ливана назвал катастрофой взрыв в порту Бейрута /дополнено/

Взрыв в порту Бейрута обернулся катастрофой для Ливана. Об этом заявил во вторник в телеобращении к нации премьер-министр страны Хасан Диаб, сообщает ТАСС.
"Большая катастрофа настигла Ливан, - сказал он. - Произошедшее не останется безнаказанным, виновные и ответственные за это люди понесут наказание". Он призвал "все дружественные и братские страны поддержать и помочь стране".
По данным ливанского Минздрава, в результате взрыва в порту погибли не менее 30 человек, более 3 тыс. пострадали. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки строений в зоне морской гавани.
Как заявили в МВД, сдетонировало более 50 тонны аммиачной селитры. Конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения. Губернатор Бейрута сравнил произошедшее с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.
Напомним, серия взрывов прогремела сегодня днём. Самый мощный из них был виден за много километров, слышен за десятки километров. Губернатор столицы заявил, что в той или иной мере разрушена половина города.
Согласно озвученной властями версии, после пожара в порту взорвались конфискованные ранее взрывчатые вещества. Они хранились на складе.
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Сейсмологи Бейрута заявили, что взрыв в порту был равен по силе землетрясению магнитудой 4,5. Центр города оцеплен военными - они помогают соблюдать порядок. Медики не справляются с нагрузкой, пострадавших уже больше 2,5 тысяч, их число непрерывно растет. Погибших, по последним данным,больше пятидесяти.
Напомним, серия взрывов прогремела сегодня днём. Самый мощный из них был виден за много километров, слышен за десятки километров. Губернатор столицы заявил, что в той или иной мере разрушена половина города.
Согласно озвученной властями версии, после пожара в порту взорвались конфискованные ранее взрывчатые вещества. Они хранились на складе.
* * *
Сейсмологи Бейрута заявили, что взрыв в порту был равен по силе землетрясению магнитудой 4,5. Центр города оцеплен военными - они помогают соблюдать порядок. Медики не справляются с нагрузкой, пострадавших уже больше 2,5 тысяч, их число непрерывно растет. Погибших, по последним данным,больше пятидесяти.