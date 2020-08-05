Богатым россиянам закрыли дорогу в налоговый рай 🔊 Воспроизвести



Россия впервые заявила о выходе из соглашения о двойном налогообложении. Под удар попал наиболее популярный у российских бизнесменов офшорный рай – Кипр. Этим решением Москва сделала еще один важный шаг в борьбе с трансграничными налоговыми уклонистами. Еще более важно, что возвращенные в Россию деньги получат те россияне, которые нуждаются в них больше всего.



Россия с 3 августа выходит из соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Это довольно жесткое решение, но Россия вынуждена была пойти на такой шаг. Кипр отказался внести изменения в этот договор, на которых настаивала Россия. Москва предлагала Никосии повысить налог на дивиденды и на проценты до 15%. Сейчас в этой офшорной зоне действуют льготные налоговые ставки: налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России составляет 5% или 10%, а на проценты по займам – и вовсе нулевые. Россия впервые заявила о выходе из соглашения о двойном налогообложении. Под удар попал наиболее популярный у российских бизнесменов офшорный рай – Кипр. Этим решением Москва сделала еще один важный шаг в борьбе с трансграничными налоговыми уклонистами. Еще более важно, что возвращенные в Россию деньги получат те россияне, которые нуждаются в них больше всего.Россия с 3 августа выходит из соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Это довольно жесткое решение, но Россия вынуждена была пойти на такой шаг. Кипр отказался внести изменения в этот договор, на которых настаивала Россия. Москва предлагала Никосии повысить налог на дивиденды и на проценты до 15%. Сейчас в этой офшорной зоне действуют льготные налоговые ставки: налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России составляет 5% или 10%, а на проценты по займам – и вовсе нулевые.



Кипр первым попал под раздачу не случайно. Именно кипрская юрисдикция очень популярна у российских компаний. По оценкам Минфина России, в 2018 году на Кипр было выведено более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году – более 1,9 трлн рублей.



Конечно, Кипру был предложен мягкий вариант – изменить соглашение в части увеличения налога от доходов от дивидендов и процентов до 15%. Однако Никосия выставила встречные предложения, которые Москве явно не понравились. В Минфине России пояснили, что кипрские предложения наоборот помогли бы еще больше ресурсов выводить из России без уплаты налогов через кипрскую юрисдикцию.



«Это один из важных шагов России по борьбе с налоговыми уклонистами, но далеко не первый. Это последовательная позиция нашей страны. Первые шаги были сделаны еще в 2014 году, когда были приняты новые правила по деофшоризации, амнистии капитала, по налогообложению контролируемых иностранных компаний (КИКи). Налоговый кодекс с тех пор серьезно наполнился», – говорит доцент департамента налогообложения и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Виктор Мачехин.



«Однако сейчас открывается новая страница в этой истории. Россия первый раз расторгает соглашение о двойном налогообложении. Такая возможность предусмотрена в самом тексте договора, но происходит это редко.



Было мнение, что Россия не сможет решиться на такой шаг. Однако Москва продемонстрировала, что у нас президент не шутит.



Россия показала, что готова проводить собственную политику по борьбе с налоговыми уклонистами», – продолжает собеседник.



Такая бескомпромиссная позиция России может помочь ей при аналогичных переговорах с другими странами-офшорами. Пример Кипра поможет им быстрее согласиться на предложенный Россией вариант.



«Соглашение о двойном налогообложении – это стандартный документ. Россия заключила подобные договоры с 85 странами. Вкупе с национальным законодательством стран оно позволяет избежать двойного налогообложения, но иногда приводит к тому, что нет вообще никакого налогообложения. Страны типа Кипра активно используются для размещения компаний, через которые из России вывозят доходы без уплаты налогов», – поясняет Виктор Мачехин.



На самом деле борьба с трансграничным уклонением от налогов – это общемировой тренд. Ведет ее не только Россия, а все развитые страны. «Это не только работа по изменению налоговых соглашений, но и работа с национальным законодательством, когда появляются специальные инструменты для борьбы с налоговыми уклонистами. В нашей стране таких инструментов достаточно, и они все время совершенствуются», – говорит Мачехин.



Более того, семь лет назад, когда Россия возглавляла «большую двадцатку», в Санкт-Петербурге был анонсирован довольно серьезный глобальный план по борьбе с налоговыми уклонистами. О выходе из подобных соглашений там не говорилось, но киприоты сами выбрали радикальный путь, не проявив гибкость. Руководитель практики по работе с органами государственной власти компании KPMG в России и СНГ Антон Усов считает, что переговоры с Кипром возобновятся, и Никосия в конечном счете пойдет на уступки. Она согласится внести изменения в соглашения, так как этот вариант для небольшой кипрской экономики будет менее болезненным, чем в случае полного выхода России из соглашения о двойном налогообложении. Минфин Кипра уже заявил, что надеется урегулировать с Россией вопрос о соглашении и рассчитывает на продолжение переговоров.



Однако понятно, что компромисс невозможен без роста налогов на дивиденды и проценты по займам для компаний, зарегистрированных в кипрской юрисдикции.



«За счет того, что кипрская схема не будет работать, российский бюджет должен пополниться дополнительными налоговыми доходами. Кто-то из физических лиц и организаций заплатит больше налогов России. Однако есть риск, что место Кипра может занять другая страна с такими же налоговыми соглашениями», – говорит Мачехин. У России уже имеются претензии к Мальте и Люксембургу. Поэтому от Москвы потребуется унифицировать правила игры для всех трансграничных территорий.



В конечном счете от пересмотра подобных соглашений выиграют простые граждане. Потому что все эти дополнительные доходы, которые получают бюджеты разных уровней, по указу президента направят на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.



«Сейчас все страны нацелены на повышение собираемости и увеличение налоговой базы. Потому что необходимо выполнять социальные обязательства»,– говорит Усов.



Такими налоговыми гаванями, как Кипр, пользуется на самом деле всего 1% самых богатых людей в стране. И это самое что ни на есть справедливое решение – заставить их с помощью увеличения налогов инвестировать в будущее России, считает проректор и директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.



«Для богатых людей у нас на самом деле действует не прогрессивная, а регрессивная шкала налогообложения с учетом всех имеющихся льготных сюжетов. Налоговыми гаванями пользуется 1% самых богатых людей в стране. Я уже 15 лет поднимаю вопрос о более высоких налогах для этого процента. И этот момент наступил», – говорит Овчарова.



Единственное, добавляет она, следует проследить, чтобы эти налоговые поступления пошли на социальную поддержку людей с невысокими доходами. «России надо тратить эти средства на семьи с детьми. Других драйверов для экономического роста, кроме как инвестиции в человеческий капитал, у нас нет. Поэтому нам нужны драйверы умного экономического развития, а это инвестиции в детей, образование и здравоохранение», – говорит Овчарова.



По ее словам, в России порядка 40% детей в возрасте от 7 до 16 лет – из бедных семей, но сегодня они не получают серьезной поддержки. «Хотя страны с таким же уровнем развития, как у нас, как правило, имеют универсальное пособие для бедных семей», – говорит она. Потратить деньги богатых на семьи с детьми с низкими доходами – это самое что ни на есть справедливое решение, уверена собеседница.



Автор: Ольга Самофалова для издания Тогда как 25 марта этого года Владимир Путин потребовал отменить льготные налоговые ставки для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов и процентов на зарубежные счета. Решить этот вопрос можно лишь двумя способами, указал президент: либо налоговые соглашения с офшорными странами пересматриваются, либо договор разрывается. Третьего не дано. А дополнительные доходы, которые Россия должна получить благодаря этому решению, должны пойти на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным гражданам.Кипр первым попал под раздачу не случайно. Именно кипрская юрисдикция очень популярна у российских компаний. По оценкам Минфина России, в 2018 году на Кипр было выведено более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году – более 1,9 трлн рублей.Конечно, Кипру был предложен мягкий вариант – изменить соглашение в части увеличения налога от доходов от дивидендов и процентов до 15%. Однако Никосия выставила встречные предложения, которые Москве явно не понравились. В Минфине России пояснили, что кипрские предложения наоборот помогли бы еще больше ресурсов выводить из России без уплаты налогов через кипрскую юрисдикцию.«Это один из важных шагов России по борьбе с налоговыми уклонистами, но далеко не первый. Это последовательная позиция нашей страны. Первые шаги были сделаны еще в 2014 году, когда были приняты новые правила по деофшоризации, амнистии капитала, по налогообложению контролируемых иностранных компаний (КИКи). Налоговый кодекс с тех пор серьезно наполнился», – говорит доцент департамента налогообложения и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Виктор Мачехин.«Однако сейчас открывается новая страница в этой истории. Россия первый раз расторгает соглашение о двойном налогообложении. Такая возможность предусмотрена в самом тексте договора, но происходит это редко.Было мнение, что Россия не сможет решиться на такой шаг. Однако Москва продемонстрировала, что у нас президент не шутит.Россия показала, что готова проводить собственную политику по борьбе с налоговыми уклонистами», – продолжает собеседник.Такая бескомпромиссная позиция России может помочь ей при аналогичных переговорах с другими странами-офшорами. Пример Кипра поможет им быстрее согласиться на предложенный Россией вариант.«Соглашение о двойном налогообложении – это стандартный документ. Россия заключила подобные договоры с 85 странами. Вкупе с национальным законодательством стран оно позволяет избежать двойного налогообложения, но иногда приводит к тому, что нет вообще никакого налогообложения. Страны типа Кипра активно используются для размещения компаний, через которые из России вывозят доходы без уплаты налогов», – поясняет Виктор Мачехин.На самом деле борьба с трансграничным уклонением от налогов – это общемировой тренд. Ведет ее не только Россия, а все развитые страны. «Это не только работа по изменению налоговых соглашений, но и работа с национальным законодательством, когда появляются специальные инструменты для борьбы с налоговыми уклонистами. В нашей стране таких инструментов достаточно, и они все время совершенствуются», – говорит Мачехин.Более того, семь лет назад, когда Россия возглавляла «большую двадцатку», в Санкт-Петербурге был анонсирован довольно серьезный глобальный план по борьбе с налоговыми уклонистами. О выходе из подобных соглашений там не говорилось, но киприоты сами выбрали радикальный путь, не проявив гибкость. Руководитель практики по работе с органами государственной власти компании KPMG в России и СНГ Антон Усов считает, что переговоры с Кипром возобновятся, и Никосия в конечном счете пойдет на уступки. Она согласится внести изменения в соглашения, так как этот вариант для небольшой кипрской экономики будет менее болезненным, чем в случае полного выхода России из соглашения о двойном налогообложении. Минфин Кипра уже заявил, что надеется урегулировать с Россией вопрос о соглашении и рассчитывает на продолжение переговоров.Однако понятно, что компромисс невозможен без роста налогов на дивиденды и проценты по займам для компаний, зарегистрированных в кипрской юрисдикции.«За счет того, что кипрская схема не будет работать, российский бюджет должен пополниться дополнительными налоговыми доходами. Кто-то из физических лиц и организаций заплатит больше налогов России. Однако есть риск, что место Кипра может занять другая страна с такими же налоговыми соглашениями», – говорит Мачехин. У России уже имеются претензии к Мальте и Люксембургу. Поэтому от Москвы потребуется унифицировать правила игры для всех трансграничных территорий.В конечном счете от пересмотра подобных соглашений выиграют простые граждане. Потому что все эти дополнительные доходы, которые получают бюджеты разных уровней, по указу президента направят на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.«Сейчас все страны нацелены на повышение собираемости и увеличение налоговой базы. Потому что необходимо выполнять социальные обязательства»,– говорит Усов.Такими налоговыми гаванями, как Кипр, пользуется на самом деле всего 1% самых богатых людей в стране. И это самое что ни на есть справедливое решение – заставить их с помощью увеличения налогов инвестировать в будущее России, считает проректор и директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.«Для богатых людей у нас на самом деле действует не прогрессивная, а регрессивная шкала налогообложения с учетом всех имеющихся льготных сюжетов. Налоговыми гаванями пользуется 1% самых богатых людей в стране. Я уже 15 лет поднимаю вопрос о более высоких налогах для этого процента. И этот момент наступил», – говорит Овчарова.Единственное, добавляет она, следует проследить, чтобы эти налоговые поступления пошли на социальную поддержку людей с невысокими доходами. «России надо тратить эти средства на семьи с детьми. Других драйверов для экономического роста, кроме как инвестиции в человеческий капитал, у нас нет. Поэтому нам нужны драйверы умного экономического развития, а это инвестиции в детей, образование и здравоохранение», – говорит Овчарова.По ее словам, в России порядка 40% детей в возрасте от 7 до 16 лет – из бедных семей, но сегодня они не получают серьезной поддержки. «Хотя страны с таким же уровнем развития, как у нас, как правило, имеют универсальное пособие для бедных семей», – говорит она. Потратить деньги богатых на семьи с детьми с низкими доходами – это самое что ни на есть справедливое решение, уверена собеседница.Автор: Ольга Самофалова для издания ВЗГЛЯД vz.ru Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: налоги, соглашение, офшоры, денонсация География: Россия — статья прочитана 108 раз Комментарии