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Стоимость золота на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $2 тыс.
Цена на драгоценный металл достигла $2 013,7 за тройскую унцию, сообщает ТАСС.
Накануне цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла на 1,38% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $2 013,7 за тройскую унцию.
Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18:14 мск. 4 августа
Таким образом, стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум.
В свою очередь, акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" в ходе торгов на Московской бирже растут на 0,47% - до 16 929,5 рубля за бумагу. При этом акции Petropavlovsk дешевеют на 3,08% - до 36,13 рубля за штуку.
ТАСС
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