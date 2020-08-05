Стоимость золота на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $2 тыс. 🔊 Воспроизвести © REUTERS/Michael Dalder



Цена на драгоценный металл достигла $2 013,7 за тройскую унцию, сообщает



Накануне цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла на 1,38% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $2 013,7 за тройскую унцию.



Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18:14 мск. 4 августа



Таким образом, стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум.



В свою очередь, акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" в ходе торгов на Московской бирже растут на 0,47% - до 16 929,5 рубля за бумагу. При этом акции Petropavlovsk дешевеют на 3,08% - до 36,13 рубля за штуку. Цена на драгоценный металл достигла $2 013,7 за тройскую унцию, сообщает ТАСС Накануне цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла на 1,38% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $2 013,7 за тройскую унцию.Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18:14 мск. 4 августаТаким образом, стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум.В свою очередь, акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" в ходе торгов на Московской бирже растут на 0,47% - до 16 929,5 рубля за бумагу. При этом акции Petropavlovsk дешевеют на 3,08% - до 36,13 рубля за штуку. ТАСС Категории: экономика, в мире Ключевые слова: золото, цена, биржа — статья прочитана 127 раз Комментарии