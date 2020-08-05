Немецкие СМИ узнали о создании военных баз России в шести странах Африки 🔊 Воспроизвести Фото: Friedemann Kohler/DPA/ТАСС



Россия «на договорной основе гарантировала для себя» право создания военных баз в шести государствах Африки – Центрально-Африканской Республике, Египте, Эритрее, Мадагаскаре, Мозамбике и Судане, говорится в конфиденциальном документе министерства иностранных дел Германии, оказавшемся в распоряжении СМИ.



«Важным аспектом продвижения России в Африке является военное сотрудничество с режимами, некоторые из которых являются диктаторскими. По информации МИД, «с 2015 года Россия заключила соглашения о военном сотрудничестве с 21 страной», – пишет Bild со ссылкой на конфиденциальный документ МИД Германии, в котором отмечается, что прежде «таких стран на всем континенте было лишь четыре». Россия «на договорной основе гарантировала для себя» право создания военных баз в шести государствах Африки – Центрально-Африканской Республике, Египте, Эритрее, Мадагаскаре, Мозамбике и Судане, говорится в конфиденциальном документе министерства иностранных дел Германии, оказавшемся в распоряжении СМИ.«Важным аспектом продвижения России в Африке является военное сотрудничество с режимами, некоторые из которых являются диктаторскими. По информации МИД, «с 2015 года Россия заключила соглашения о военном сотрудничестве с 21 страной», – пишет Bild со ссылкой на конфиденциальный документ МИД Германии, в котором отмечается, что прежде «таких стран на всем континенте было лишь четыре».



«Кроме того, российская армия отчасти секретно, отчасти официально занимается обучением солдат соответствующих стран. Так, в Центрально-Африканской Республике действуют 180 инструкторов российской армии. В другой части документа говорится: «Примерно 20 малийских солдат ежегодно проходят обучение в России». … При этом во многих странах задействуется и участвует в подготовке к долгосрочному дислоцированию не только официальная армия России. Прежде всего ставка делается на частные армии, например, «Группу Вагнера», – отмечает издание.



В документе также отмечается, что «с долей рынка 37,6% Россия является важнейшим поставщиком оружия для Африканского континента». За ней следуют США (16%), Франция (14%) и Китай (9%).



Аналитики немецкого правительства пришли к выводу, что Россия может дать Африке «гарантии безопасности против «цветных революций», а «доброжелательно настроенные к России государства могут способствовать тому, что Россия сможет укрепить свою роль, например, в ООН, получая от Африки поддержку своей политики».



В прошлом году президент Владимир Путин заявил, что Россия постарается трансформировать отношения со странами Африки на политическом уровне в определенные экономические проекты. Он также заявил, что меморандум между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и комиссией Африканского союза задаст ориентиры, которые позволят реализовать значимые совместные проекты и инициативы в различных сферах. В документе также отмечается, что «Кремль «на договорной основе гарантировал для себя» право создания военных баз в шести государствах. Ими являются Центрально-Африканская Республика, Египет, Эритрея, Мадагаскар, Мозамбик и Судан», пишет ВЗГЛЯД со ссылкой на InoPressa.«Кроме того, российская армия отчасти секретно, отчасти официально занимается обучением солдат соответствующих стран. Так, в Центрально-Африканской Республике действуют 180 инструкторов российской армии. В другой части документа говорится: «Примерно 20 малийских солдат ежегодно проходят обучение в России». … При этом во многих странах задействуется и участвует в подготовке к долгосрочному дислоцированию не только официальная армия России. Прежде всего ставка делается на частные армии, например, «Группу Вагнера», – отмечает издание.В документе также отмечается, что «с долей рынка 37,6% Россия является важнейшим поставщиком оружия для Африканского континента». За ней следуют США (16%), Франция (14%) и Китай (9%).Аналитики немецкого правительства пришли к выводу, что Россия может дать Африке «гарантии безопасности против «цветных революций», а «доброжелательно настроенные к России государства могут способствовать тому, что Россия сможет укрепить свою роль, например, в ООН, получая от Африки поддержку своей политики».В прошлом году президент Владимир Путин заявил, что Россия постарается трансформировать отношения со странами Африки на политическом уровне в определенные экономические проекты. Он также заявил, что меморандум между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и комиссией Африканского союза задаст ориентиры, которые позволят реализовать значимые совместные проекты и инициативы в различных сферах. vz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, Африка, базы, СМИ. Германия — статья прочитана 166 раз Комментарии