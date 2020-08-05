Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть 🔊 Воспроизвести



Валовой внутренний продукт США во втором квартале сократился на 32,9 процента — это абсолютный исторический рекорд, превзошедший все прогнозы аналитиков. Экономисты констатируют: американская экономика находится в глубочайшей рецессии. И это несмотря на многотриллионные стимулы Федрезерва, а также запуск печатного станка.



Худший квартал в истории



В январе — марте ВВП США потерял пять процентов, положив конец 11-летнему экономическому росту. Сказался мощный спад потребительских расходов, на которые приходится почти 70% экономической активности.



Из-за карантина, остановки бизнеса и высокой заболеваемости экономисты ожидали двузначного обвала во втором квартале. Худшие опасения подтвердились.



Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года. По сути, экономика откатилась на уровень более чем пятилетней давности. Валовой внутренний продукт США во втором квартале сократился на 32,9 процента — это абсолютный исторический рекорд, превзошедший все прогнозы аналитиков. Экономисты констатируют: американская экономика находится в глубочайшей рецессии. И это несмотря на многотриллионные стимулы Федрезерва, а также запуск печатного станка.В январе — марте ВВП США потерял пять процентов, положив конец 11-летнему экономическому росту. Сказался мощный спад потребительских расходов, на которые приходится почти 70% экономической активности.Из-за карантина, остановки бизнеса и высокой заболеваемости экономисты ожидали двузначного обвала во втором квартале. Худшие опасения подтвердились.Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года. По сути, экономика откатилась на уровень более чем пятилетней давности.



Пока опубликовали предварительные данные. Уточненные представят 27 августа.



"Введенные в марте — апреле ограничения передвижения частично отменили в некоторых районах страны в мае и июне, домашние хозяйства и коммерческие структуры получили от государства пособия. Но предприятия и образовательные учреждения продолжали работать в удаленном формате, а потребители отказались от расходов", — говорится в докладе ведомства.



Глубочайшая рецессия



Крупнейшие инвестбанки Goldman Sachs и JP Morgan уже в апреле предупреждали о неизбежной рецессии. Теперь это признали официально: спад два квартала подряд, причем глубочайший.



Волна банкротств привела к резкому скачку безработицы — до 14,7%. По данным Минтруда США, сейчас пособие получают 17 миллионов американцев.



Ни Великая депрессия, ни "Великая рецессия" (2008 года), ни какой-либо другой из более чем трех десятков экономических кризисов, случившихся за последние два столетия, не вызывали столь резкого ослабления экономики за такой короткий промежуток времени.



Восстановление не скоро



В Белом доме подчеркивают, что экономика вступила в кризис в лучшей форме, чем двенадцать лет назад. К примеру, долговая нагрузка домохозяйств до пандемии была ниже, чем в канун 2008-го. А восстановлению помогут стимулы федерального правительства. С марта в рынки влили огромную сумму — порядка шести триллионов долларов.



При этом Международный валютный фонд оценивает падение не в 33, а в 37 процентов. И восстановления, которого ждали в третьем квартале, пока не видно.



"Из-за роста числа заражений вирусом экономика остановилась на несколько недель, поскольку потребители избегают расходов и не совершают поездки в условиях продолжающихся увольнений", — отмечает Bloomberg.



"Это ужасно, — говорит Нариман Бехравеш, главный экономист IHS Markit. — Мы никогда не видели ничего подобного".



"Отчет Министерства торговли показал, насколько глубока и мрачна та дыра, в которую провалилась экономика", — констатирует Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics. Для выхода из этой ситуации потребуется много времени.



Как указывают эксперты швейцарской банковской группы Julius Baer, сокращение рабочих мест продолжается, а потому американцам стоит ждать роста безработицы в результате реструктуризации компаний и предстоящего всплеска банкротств.



Международный валютный фонд прогнозирует, что по итогам года экономика США сократится на 6,6%. Кроме "коронавирусных", ее тянут вниз фундаментальные риски, а также действия регулятора. В первую очередь — огромные государственный и корпоративный долги, плюс перспектива длительного периода низкой или даже отрицательной инфляции из-за нулевых ставок ФРС.



Значительная часть населения Соединенных Штатов столкнется с серьезным ухудшением качества жизни и большими экономическими трудностями в последующие несколько лет, предупреждают в МВФ.



Автор: Наталья Дембинская для Такого еще не было. Предыдущий квартальный антирекорд зафиксировали в 1958-м — минус десять процентов. А годовой — в 1932-м: 12,9%.Пока опубликовали предварительные данные. Уточненные представят 27 августа."Введенные в марте — апреле ограничения передвижения частично отменили в некоторых районах страны в мае и июне, домашние хозяйства и коммерческие структуры получили от государства пособия. Но предприятия и образовательные учреждения продолжали работать в удаленном формате, а потребители отказались от расходов", — говорится в докладе ведомства.Крупнейшие инвестбанки Goldman Sachs и JP Morgan уже в апреле предупреждали о неизбежной рецессии. Теперь это признали официально: спад два квартала подряд, причем глубочайший.Волна банкротств привела к резкому скачку безработицы — до 14,7%. По данным Минтруда США, сейчас пособие получают 17 миллионов американцев.Ни Великая депрессия, ни "Великая рецессия" (2008 года), ни какой-либо другой из более чем трех десятков экономических кризисов, случившихся за последние два столетия, не вызывали столь резкого ослабления экономики за такой короткий промежуток времени.В Белом доме подчеркивают, что экономика вступила в кризис в лучшей форме, чем двенадцать лет назад. К примеру, долговая нагрузка домохозяйств до пандемии была ниже, чем в канун 2008-го. А восстановлению помогут стимулы федерального правительства. С марта в рынки влили огромную сумму — порядка шести триллионов долларов.При этом Международный валютный фонд оценивает падение не в 33, а в 37 процентов. И восстановления, которого ждали в третьем квартале, пока не видно."Из-за роста числа заражений вирусом экономика остановилась на несколько недель, поскольку потребители избегают расходов и не совершают поездки в условиях продолжающихся увольнений", — отмечает Bloomberg."Это ужасно, — говорит Нариман Бехравеш, главный экономист IHS Markit. — Мы никогда не видели ничего подобного"."Отчет Министерства торговли показал, насколько глубока и мрачна та дыра, в которую провалилась экономика", — констатирует Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics. Для выхода из этой ситуации потребуется много времени.Как указывают эксперты швейцарской банковской группы Julius Baer, сокращение рабочих мест продолжается, а потому американцам стоит ждать роста безработицы в результате реструктуризации компаний и предстоящего всплеска банкротств.Международный валютный фонд прогнозирует, что по итогам года экономика США сократится на 6,6%. Кроме "коронавирусных", ее тянут вниз фундаментальные риски, а также действия регулятора. В первую очередь — огромные государственный и корпоративный долги, плюс перспектива длительного периода низкой или даже отрицательной инфляции из-за нулевых ставок ФРС.Значительная часть населения Соединенных Штатов столкнется с серьезным ухудшением качества жизни и большими экономическими трудностями в последующие несколько лет, предупреждают в МВФ.Автор: Наталья Дембинская для РИА Новости РИА Новости Категории: в мире, политика, экономика Ключевые слова: экономика, США, Трамп, падение — статья прочитана 190 раз Комментарии