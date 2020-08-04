Загрузка... СМИ: сотни раненых при взрывах в порту Бейрута доставляют в местные госпитали /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Сотни человек получили ранения в результате двух взрывов, произошедших во вторник в порту столицы Ливана Бейрута. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.



По его информации, в результате взрывов в бейрутском порту ранения получили сотни человек.



Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрыв сотряс жилые кварталы ливанской столицы. Некоторые жилые дома и офисы повреждены.



Сотни человек получили ранения в результате двух взрывов, произошедших во вторник в порту столицы Ливана Бейрута. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.По его информации, в результате взрывов в бейрутском порту ранения получили сотни человек.Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрыв сотряс жилые кварталы ливанской столицы. Некоторые жилые дома и офисы повреждены. * * *



Ракетный удар мог быть нанесен по порту Бейрута, сообщает во вторник телеканал Al Hadath. По его сведениям, целью атаки, приписываемой ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения "Хезболлах".



Официально причины взрыва пока не называются. Представители командования ливанской армии пока не сделали никаких заявлений по этому поводу.



Ранее мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы.



По данным Ливанского общества Красного Креста, десятки человек из разных районов города доставлены в больницы. "Поступило очень много раненых, им оказывается срочная помощь", - заявил министр здравоохранения Хамад Хасан.



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Губернатор Бейрута, слова которого приводит телеканал Sky news Arabia заявил, что потеряна связь с одной из пожарных бригад, ее местоположение не известно. Он также сравнил инцидент со "взрывами в Хиросиме и Нагасаки".



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Глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим на месте взрыва в порту Бейрута опроверг версию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.



"То, что случилось, - это не взрыв пиротехники, а другие способные сдетонировать вещества, которые хранились долгое время", - отметил глава службы безопасности. Загрузка... ТАСС Категории: чп и криминал Ключевые слова: пострадавшие, врыв, Бейрут — статья прочитана 328 раз Комментарии