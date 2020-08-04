Зачем Россия подыгрывает польской пропаганде? 🔊 Воспроизвести Остается сложной повестка отношений Польши с ЕС и США, где Варшава пытается нащупать свое место, прыгнуть выше головы, стать вровень с государствами первой линии и войти в престижный клуб сверхдержав. В этом контексте ее «антироссийские заявления» являются инструментом повышения собственного внешнеполитического статуса. Пусть с этим разбираются сами западные политики и комментаторы. России незачем помогать польской пропаганде, воспринимая ее толкотню на свой счет.



Польша и Россия. ИА Регнум, Иван Шилов







Российские политики и экспертное сообщество почему-то близко к сердцу воспринимают различные заявления своих польских коллег, где Россия хоть и упоминается, но адресат прослеживается другой. Вот и сейчас стоило премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому в ходе дебатов в американском Атлантическом совете заявить, что в Польше есть «сильная антинемецкая риторика (в изложении одного из российских агентств почему-то превратившаяся в «антироссийскую» — С. С.)», однако «если пан Путин отключит Украину от поставок газа в Западную Европу, то сможет делать то, что хочет», и вот почему «мы критикуем Германию» за участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», как предсказуемо посыпались предсказуемые комментарии из Москвы. Российские политики и экспертное сообщество почему-то близко к сердцу воспринимают различные заявления своих польских коллег, где Россия хоть и упоминается, но адресат прослеживается другой. Вот и сейчас стоило премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому в ходе дебатов в американском Атлантическом совете заявить, что в Польше есть «сильная антинемецкая риторика (в изложении одного из российских агентств почему-то превратившаяся в «антироссийскую» — С. С.)», однако «если пан Путин отключит Украину от поставок газа в Западную Европу, то сможет делать то, что хочет», и вот почему «мы критикуем Германию» за участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», как предсказуемо посыпались предсказуемые комментарии из Москвы.



До недавнего времени можно было встретить рассуждения за и против этого проекта, но с точки зрения сохранения «европейского единства». Соответственно, немецкие комментаторы либо полностью разделяли опасения Польши, либо занимали среднюю позицию, либо без каких-либо подробных объяснений не соглашались с ней. В последние месяцы «польский фактор» из публикаций о «Северном потоке — 2» и вовсе стал уходить, уступая место конфликту Берлина с Вашингтоном по вопросу энергетической безопасности Европы. Если же говорить о, собственно, польско-немецких отношениях, то тут Германия выступает в роли атакующего игрока, предъявляя Польше претензии в «разрушении демократии», будь то внутренние польские реформы, ход избирательных компаний в стране, положение местных средств массовой информации и так далее. В данном случае оправдываться приходится Польше. Но, по крайней мере, выстраиваемая Берлином аргументация в заданной им системе координат логична, цельна и самодостаточно. На этом фоне трудно понять, по каким штабам бьют российские комментаторы.



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Когда Моравецкий связывает «Северный поток — 2» с тем, что после его завершения Россия «сможет делать все, что захочет, с Украиной», для начала можно было бы спросить: а как Москве такое удастся? Эта проблематика ведь не является монополией российско-украинских отношений. Разрешение украинского конфликта завязано на различные международные форматы, прежде всего, нормандский процесс. Помимо России, в нем принимают участие Германия и Франция. Поэтому Москва, даже если и хотела бы порешать самостоятельно, не может «делать все, что захочет», без учета позиции партнеров по нормандскому процессу. Тогда получается, что Моравецкий, критикуя Россию, бьет по Берлину и Парижу, которые по его логике развязывают руки Москве. Почему бы об этом не сказать российским комментаторам, не поставить вопрос, зачем польский премьер дискредитирует своим заявлением немецкого канцлера Ангелу Меркель и французского президента Эммануэля Макрона, обвиняя их в «предательстве» Украины?



Это же касается и многих других внешнеполитических действий Польши, которые мы почему-то воспринимаем исключительно как направленные в свой адрес. Сложные переговоры между Варшавой и Вашингтоном по вопросу размещения дополнительного американского военного контингента на польской территории видятся как «превращение Польши в плацдарм США против России». Между тем сами польские политики и эксперты иначе воспринимают эти переговоры. Высказывается точка зрения, что действия администрации президента США Дональда Трампа по передислокации американских военных из Германии, напротив, вредны Польше, поскольку ослабляют Европу в целом и дискредитируют евроатлантическую солидарность. Однако из Москвы раз за разом дают ответный пас польской пропаганде, которая присутствие армии США в Польше объясняет защитой ее от «русской угрозы». Какой бес толкает в ребро российских комментаторов подыгрывать здесь Варшаве, понять трудно.



Критиковать Польшу есть за что. Но вовсе не обязательно все сводить к России. Варшава, как замечает председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев, пытается отдалить Европу от России, но в результате остается на периферии европейской политики, «напоминая о себе антироссийскими заявлениями». Остается сложной повестка отношений Польши с ЕС и США, где Варшава пробует найти свое место, прыгнуть выше головы, стать вровень с государствами первой линии и войти в престижный клуб сверхдержав. В этом контексте ее «антироссийские заявления» являются инструментом повышения собственного внешнеполитического статуса. Пусть с этим разбираются сами западные политики и комментаторы, хотя сомнительно, чтобы они были готовы пустить Варшаву за свой стол. России же незачем помогать польской пропаганде, воспринимая ее толкотню на свой счет.



Станислав Стремидловский,



ИА REGNUM Не будем называть имен, тем более что это и не важно. Суть ответной реакции в том, что Варшаву в который раз попрекают «жесткими антироссийскими настроениями», что сводит польскую внешнюю политику на западном направлении к исключительно желанию насолить Москве. Это очень сильное упрощение, непонятно для чего принятое. Во-первых, оно переводит сами польско-российские отношения на уровень зоологических инстинктов, не оставляя место рациональности, а значит, пресекая какие-либо попытки понять, какой логикой руководствуется Варшава, когда упоминает Москву. Во-вторых, фактически российские комментаторы выступают «адвокатами Запада», о чем их не просили и за что благодарность не выразят. Например, та же Германия, на которую жаловался американцам Моравецкий. Ведь те, кто системно наблюдают, как немецкая пресса пишет о Польше, знают, что у немецких журналистов есть своя повестка, которую они отрабатывают. А в ней место «Северному потоку — 2» невелико.До недавнего времени можно было встретить рассуждения за и против этого проекта, но с точки зрения сохранения «европейского единства». Соответственно, немецкие комментаторы либо полностью разделяли опасения Польши, либо занимали среднюю позицию, либо без каких-либо подробных объяснений не соглашались с ней. В последние месяцы «польский фактор» из публикаций о «Северном потоке — 2» и вовсе стал уходить, уступая место конфликту Берлина с Вашингтоном по вопросу энергетической безопасности Европы. Если же говорить о, собственно, польско-немецких отношениях, то тут Германия выступает в роли атакующего игрока, предъявляя Польше претензии в «разрушении демократии», будь то внутренние польские реформы, ход избирательных компаний в стране, положение местных средств массовой информации и так далее. В данном случае оправдываться приходится Польше. Но, по крайней мере, выстраиваемая Берлином аргументация в заданной им системе координат логична, цельна и самодостаточно. На этом фоне трудно понять, по каким штабам бьют российские комментаторы.Когда Моравецкий связывает «Северный поток — 2» с тем, что после его завершения Россия «сможет делать все, что захочет, с Украиной», для начала можно было бы спросить: а как Москве такое удастся? Эта проблематика ведь не является монополией российско-украинских отношений. Разрешение украинского конфликта завязано на различные международные форматы, прежде всего, нормандский процесс. Помимо России, в нем принимают участие Германия и Франция. Поэтому Москва, даже если и хотела бы порешать самостоятельно, не может «делать все, что захочет», без учета позиции партнеров по нормандскому процессу. Тогда получается, что Моравецкий, критикуя Россию, бьет по Берлину и Парижу, которые по его логике развязывают руки Москве. Почему бы об этом не сказать российским комментаторам, не поставить вопрос, зачем польский премьер дискредитирует своим заявлением немецкого канцлера Ангелу Меркель и французского президента Эммануэля Макрона, обвиняя их в «предательстве» Украины?Это же касается и многих других внешнеполитических действий Польши, которые мы почему-то воспринимаем исключительно как направленные в свой адрес. Сложные переговоры между Варшавой и Вашингтоном по вопросу размещения дополнительного американского военного контингента на польской территории видятся как «превращение Польши в плацдарм США против России». Между тем сами польские политики и эксперты иначе воспринимают эти переговоры. Высказывается точка зрения, что действия администрации президента США Дональда Трампа по передислокации американских военных из Германии, напротив, вредны Польше, поскольку ослабляют Европу в целом и дискредитируют евроатлантическую солидарность. Однако из Москвы раз за разом дают ответный пас польской пропаганде, которая присутствие армии США в Польше объясняет защитой ее от «русской угрозы». Какой бес толкает в ребро российских комментаторов подыгрывать здесь Варшаве, понять трудно.Критиковать Польшу есть за что. Но вовсе не обязательно все сводить к России. Варшава, как замечает председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев, пытается отдалить Европу от России, но в результате остается на периферии европейской политики, «напоминая о себе антироссийскими заявлениями». Остается сложной повестка отношений Польши с ЕС и США, где Варшава пробует найти свое место, прыгнуть выше головы, стать вровень с государствами первой линии и войти в престижный клуб сверхдержав. В этом контексте ее «антироссийские заявления» являются инструментом повышения собственного внешнеполитического статуса. Пусть с этим разбираются сами западные политики и комментаторы, хотя сомнительно, чтобы они были готовы пустить Варшаву за свой стол. России же незачем помогать польской пропаганде, воспринимая ее толкотню на свой счет. Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, польша, пропаганда — статья прочитана 125 раз Комментарии