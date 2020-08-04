Министр А. Верига не может оставаться в стороне, должен объясниться - офис президента Литвы 🔊 Воспроизвести



Офис литовского президента ожидает объяснений министра здравоохранения Аурелиюса Вериги в связи с коррупционным скандалом вокруг связанных с пандемией коронавируса конкурсных закупках и подозрениями в адрес вице-министра, говорит советник президента Гитанаса Науседы Дарюс Кулешюс.



"На наш взгляд, министр А. Верига не должен оставаться в стороне, он должен представить свои объяснения, свою оценку ситуации, так как мы говорим о министре как о руководителе сектора", - сказал Д. Кулешюс во вторник на пресс-конференции после совещания о связанных с коронавирусом закупках.



"Руководитель обязан отвечать и брать под контроль возникающие в секторе риски", - добавил Д. Кулешюс.



Президент Г. Науседа во вторник обсудил с представителями Государственного контроля, Службы спецрасследований и Службы конкурсных закупок замеченные риски в сферах конкурсных закупок в связи с коронавирусом и средств помощи бизнесу. Офис литовского президента ожидает объяснений министра здравоохранения Аурелиюса Вериги в связи с коррупционным скандалом вокруг связанных с пандемией коронавируса конкурсных закупках и подозрениями в адрес вице-министра, говорит советник президента Гитанаса Науседы Дарюс Кулешюс."На наш взгляд, министр А. Верига не должен оставаться в стороне, он должен представить свои объяснения, свою оценку ситуации, так как мы говорим о министре как о руководителе сектора", - сказал Д. Кулешюс во вторник на пресс-конференции после совещания о связанных с коронавирусом закупках."Руководитель обязан отвечать и брать под контроль возникающие в секторе риски", - добавил Д. Кулешюс.Президент Г. Науседа во вторник обсудил с представителями Государственного контроля, Службы спецрасследований и Службы конкурсных закупок замеченные риски в сферах конкурсных закупок в связи с коронавирусом и средств помощи бизнесу. Советник президента сказал, что не станет комментировать расследование правоохраны относительно закупок реагентов и экспресс-тестов на коронавирус. Их общая стоимость составляет 11 млн евро.



"Президент не дает оценок конкретным расследованиям, оценки конкретным расследованиям даст суд. Мы сегодня говорили о системных рисках и необходимых рекомендациях, которые должны соблюдать все осуществляющие закупки субъекты", - сказал советник.



В понедельник правоохрана сообщила, что в досудебном расследовании о закупке экспресс-тестов подозрения в служебных злоупотреблениях и превышении полномочий предъявлены вице-министру здравоохранения Лине Ярушявичене. Вице-министр Л. Ярушявичене подала заявление об увольненим, а министр здравоохранения А. Верига должен подписать заявление в пятницу.



Как утверждает Служба расследования финансовых преступлений Литвы, в расследовании о закупках экспресс-тестов на коронавирус стоимостью 6 млн евро вице-министр подозревается в злоупотреблениях служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести крупный ущерб.



Еще одно расследование относительно закупок реагентов для исследований по COVID-19 на сумму более 5 млн евро проводит Служба спецрасследований. В нем подозрения в торговле влиянием предъявлены бывшему президенту Ассоциации помощи онкологическим больным Шарунасу Нарбутасу. В ходе этого расследования также допрошены министр здравоохранения А. Верига, вице-министр Кристина Гаруолене, канцлер правительства Альгирдас Стончайтис, вице-канцлер Лукас Савицкас.



Обе закупки, расследования по которым проводит правоохрана, проводила Национальная лаборатория общественного здоровья . Ее глава Витаутас Зимницкас умер несколько недель назад. Правоохрана допросила временное руководство лаборатории. BNS Категории: экономика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вице-министр, расследование, минздрав, подозрения, реагенты География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии