Небесной Родины десант /добавлено видео/

Отметили его и в литовской столице. Инициатором торжественного мероприятия у памятника воинам-афганцам выступили бывшие воины, сражавшиеся в Афганистане.Александр Литвиненко, выступая от имени председателя и правления Литовского благотворительного фонда инвалидов войны в Афганистане, поздравил собравшихся с праздником и напомнил о том, что это особый праздник: в минувшее воскресенье «крылатая пехота» отмечала 90-летие своего создания.Всем ветеранам-десантникам, являющимися членами фонда, накануне были вручены памятные юбилейные медали.

В мероприятии приняли участие ветераны-десантники не только из Вильнюса, но и из других городов, а также советник-посланик посольства РФ в Литве Сергей Рябоконь, помощник Военного атташе российского посольства полковник Олег Давлетзянов, помощник Атташе по вопросам обороны Посольства Республики Беларусь в Литве подполковник Алексаей Бужан, представители Республиканской организации участников Второй Мировой войны, сражавшихся в рядах антигитлеровской коалиции, проживающих в Литве, члены общественной организации ветеранов ВРТУ-«ВВКУРЭ», представители Алитусского округа ветеранов войны в Афганистане, Вильнюсского союза ветеранов войны в Афганистане, Каунасской областной Ассоциации участников войны в Афганистане, инвалидов и ветеранов военной службы. Были здесь и матери и вдовы погибших воинов.После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к памятнику погибших.В этот день бывшие воины почтили также память Освальдаса Пикаускаса, похороненного на кладбище в Рокантишкес, что под Вильнюсом.О.Пикаускас - первый заместитель командующего ВДВ, генерал-полковник. Родился 15 июля 1945 года в деревне Дувуряй Зарасайского района. Был участником войны в Афганистане. Награждён орденами и медалями. Умер в марте 1995 года от тяжёлой болезни в Москве.