В Приморском карьере добыт новый янтарный тяжеловес 🔊 Воспроизвести «Десантник» – такое имя присвоили самородку работники Калининградского янтарного комбината.











В коллекционном собрании Калининградского янтарного комбината (входит в структуру Госкорпорации Ростех) – очередное пополнение. Вечером в понедельник, 3 августа, добыт янтарный самородок весом свыше 1218 граммов.



Уникальный экземпляр овальной формы получил название «Десантник» в честь Дня Военно-воздушных сил России, который отмечался накануне, 2 августа. Этот самородок стал седьмым по счету в добычном сезоне 2020 года. Его предшественник – самородок «Флотский» – обрел свое имя благодаря Дню военно-морского флота, сообщает пресс-служба комбината.



Профессиональный праздник медиков подарил имя самородку «Гиппократ». А День России ознаменовался рекордной находкой сразу трёх янтарных рекордсменов, которые получили названия «Россиянин-2020», «Россиянка-2020» и «Янтарёнок». Первым тяжеловесом этого года стал «Победитель», который благодаря похожему на корону геологическому рисунку, стал символом будущей победы над коронавирусом. Уникальный экземпляр овальной формы получил название «Десантник» в честь Дня Военно-воздушных сил России, который отмечался накануне, 2 августа. Этот самородок стал седьмым по счету в добычном сезоне 2020 года. Его предшественник – самородок «Флотский» – обрел свое имя благодаря Дню военно-морского флота, сообщает пресс-служба комбината.Профессиональный праздник медиков подарил имя самородку «Гиппократ». А День России ознаменовался рекордной находкой сразу трёх янтарных рекордсменов, которые получили названия «Россиянин-2020», «Россиянка-2020» и «Янтарёнок». Первым тяжеловесом этого года стал «Победитель», который благодаря похожему на корону геологическому рисунку, стал символом будущей победы над коронавирусом.











АО «Калининградский янтарный комбинат» образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.











Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Самородками называются янтарные образования весом свыше 1 килограмма. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 – 17, в 2017 – 18. До этого в год добывалось не больше 5–6 таких камней. Все добытые в Приморском карьере самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Гохран России). Камни, признанные драгоценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum.образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.– одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Инф. «Обзора» Категории: экономика, в России Ключевые слова: тяжеловес, «Калининградский янтарный комбинат», самородок, янтарный География: Россия, Калининград — статья прочитана 213 раз Комментарии