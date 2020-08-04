Внимание жителей Вильнюса! Угроза затопления после дождя 🔊 Воспроизвести © CC BY-SA 2.0 / surtr



В настоящее время в столице ведутся масштабные работы по реконструкции системы поверхностных сточных вод, передает



Ожидается, что дождь начнется около 16:00 в Алитусе и Мариямполе, и около 17:00 в Каунасе и Вильнюсе, а затем он продолжит движение в направлении Укмерге и Утены. Самые интенсивные осадки выпадут в 20:00-21:00.



В Вильнюсе ведутся масштабные работы по реконструкции системы поверхностных сточных вод, однако до их завершения существует угроза затопления. Экипажи компании будут дежурить на улице Нарбуто, на проспекте Конституциес на кольцевой развязке, на пересечении улиц Геляжине Вилко – Жальгире, на Мосте тысячелетия на улице Геляжине Вилко и на пересечении улиц Вяркю – Лакуну. В этих местах компания будет следить за ситуацией и будет готова переправить поток транспорта на другие маршруты. В настоящее время в столице ведутся масштабные работы по реконструкции системы поверхностных сточных вод, передает Sputnik Литва . По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в Литве выпадут осадки, в некоторых местах их количество достигнет четырех-шести миллиметров в час. Об этом сообщает муниципальная компания Grinda.Ожидается, что дождь начнется около 16:00 в Алитусе и Мариямполе, и около 17:00 в Каунасе и Вильнюсе, а затем он продолжит движение в направлении Укмерге и Утены. Самые интенсивные осадки выпадут в 20:00-21:00.В Вильнюсе ведутся масштабные работы по реконструкции системы поверхностных сточных вод, однако до их завершения существует угроза затопления. Экипажи компании будут дежурить на улице Нарбуто, на проспекте Конституциес на кольцевой развязке, на пересечении улиц Геляжине Вилко – Жальгире, на Мосте тысячелетия на улице Геляжине Вилко и на пересечении улиц Вяркю – Лакуну. В этих местах компания будет следить за ситуацией и будет готова переправить поток транспорта на другие маршруты. Жителей столицы призвали выбирать маршруты на улицах, подверженных наименьшему затоплению, следовать инструкциям диспетчеров и информировать о затрудненных участках. Также не следует ездить в затопленных местах.



В прошлом месяце из-за сильного ливня вода проникла в помещения Центра регистров на улице Кудиркос, в результате чего сервера были повреждены, а реестры и информационные системы компании временно отключилась. Система электронного здравоохранения была недоступна больше недели – все это время медучреждения были вынуждены выписывать бумажные рецепты. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: канализация, ливень, затопление География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 599 раз Комментарии