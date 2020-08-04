А. Палецкис просит суд смягчить условия назначенного ему интенсивного надзора 🔊 Воспроизвести



На состоявшемся во вторник закрытом заседании Шяуляйского окружного суда (ШОС) обвиняемый в шпионаже бывший политик Альгирдас Палецкис представил предложение смягчить условия назначенного ему меры пресечения - интенсивного надзора.



Представитель суда Витаутас Йончас сообщил BNS, что А. Паляцкис просит суд продлить период времени, в который ему разрешается находиться вне дома, так как он намерен снова начать работать и ему нужно дополнительное время для дороги на работу.



Решение по этой просьбе суд вынесет в четверг.



Сейчас А. Палецкис обязан с 17 часов до 7 часов находиться по своему месту жительства в Вильнюсе и не выезжать за пределы Вильнюса, за исключением случаев, связанных с присутствием на судебных заседаниях. Представитель суда Витаутас Йончас сообщил BNS, что А. Паляцкис просит суд продлить период времени, в который ему разрешается находиться вне дома, так как он намерен снова начать работать и ему нужно дополнительное время для дороги на работу.Решение по этой просьбе суд вынесет в четверг.Сейчас А. Палецкис обязан с 17 часов до 7 часов находиться по своему месту жительства в Вильнюсе и не выезжать за пределы Вильнюса, за исключением случаев, связанных с присутствием на судебных заседаниях. На заседании суда также продолжился допрос обвиняемого Деймантаса Бертаускаса.



А. Палецкису и бизнесмену Д. Бертаускасу, как напоминает BNS, предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. Бывший политик свою вину отрицает и утверждает, что проводил журналистское расследование. Д. Бертаускас свою вину признаёт.



Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.



В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов.



Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.



Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января (больного сахарным диабетом - прим. "Обзора") Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей. BNS Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, арест, шпион, ПАЛЕЦКИС География: Литва — статья прочитана 168 раз Комментарии