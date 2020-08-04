Звенья одной цепи 🔊 Воспроизвести







31 июля в вильнюсском Доме национальных общин состоялся круглый стол на тему «Философия. Поэзия. Современность».



Такое словосочетание вовсе не случайно, поскольку настоящая поэзия всегда являлась связующим звеном между философией и настоящим.



Участника дискуссии была также представлена книга Эляны Суодене «К „Последней главе“». Это издание является своеобразным поэтическим конспектом статьи Валерия Маркова «Последняя глава», напечатанной в литературном альманахе «Oceanus Sarmaticus» (№ 4, Каунас-Рига, 2019).



Статья В. Маркова «Последняя глава» - итог многолетних раздумий, приведена главным редактором альманаха «Oceanus Sarmaticus» Альбертом Снегирёвым из последней книги философа «Сознание как Универсум». О диапазоне научных изысканий философа свидетельствуют названия некоторых других его книг – «Единица и многое», «Философия жизни», «Мир как текст». 31 июля в вильнюсском Доме национальных общин состоялся круглый стол на тему «Философия. Поэзия. Современность».Такое словосочетание вовсе не случайно, поскольку настоящая поэзия всегда являлась связующим звеном между философией и настоящим.Участника дискуссии была также представлена книга Эляны Суодене «К „Последней главе“». Это издание является своеобразным поэтическим конспектом статьи Валерия Маркова «Последняя глава», напечатанной в литературном альманахе «Oceanus Sarmaticus» (№ 4, Каунас-Рига, 2019).Статья В. Маркова «Последняя глава» - итог многолетних раздумий, приведена главным редактором альманаха «Oceanus Sarmaticus» Альбертом Снегирёвым из последней книги философа «Сознание как Универсум». О диапазоне научных изысканий философа свидетельствуют названия некоторых других его книг – «Единица и многое», «Философия жизни», «Мир как текст».



Тон дискуссии за круглым столом в основном задавали трое – Валерий Виленский, Раиса Мельникова и Эляна Суодене.







Философско-литературная дискуссия затронула основоположные вопросы философии, её участники отметили возрастающую роль литературы в современном мире, когда «расширяется сфера концептуальных связей человека с окружающим миром, но свёртываются интуитивно-чувственные контакты с ним. Поэтическое творчество как-то компенсирует эти потери» (В.Марков).







Видеосюжет и фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор", - с места события.







Председатель Международной ассоциации писателей и публицистов Лев Месенгисер выступил с приветственным напутствием, предоставляя слово по очереди всем участникам круглого стола.Тон дискуссии за круглым столом в основном задавали трое – Валерий Виленский, Раиса Мельникова и Эляна Суодене.Философско-литературная дискуссия затронула основоположные вопросы философии, её участники отметили возрастающую роль литературы в современном мире, когда «расширяется сфера концептуальных связей человека с окружающим миром, но свёртываются интуитивно-чувственные контакты с ним. Поэтическое творчество как-то компенсирует эти потери» (В.Марков). Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Дом национальных общин, Эляна Суодене — статья прочитана 201 раз Комментарии